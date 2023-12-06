Biz deli olduk birbirimiz için... O aşk dolu fısıltıların, sıcak öpücüklerin ardında ne gözyaşları gizli

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BÜYÜK HAYAL BU KEZ GERÇEK OLDU

Sonra bir tür mucize olur. Uzun yıllar sonra yeniden karşılaşırsınız. Tek bir bakış, o eski büyük aşkı alevlendirir.

Bu kez birbirinizi kaybetmemek için elinizi çabuk tutarsınız. Zaten artık belli bir yaşa gelmiş ve hayatla ilgili belli bir tecrübe kazanmışsınızdır.

Bir zamanlar severek ayrıldığınız o kişiyle aşkınız kaldığı yerden devam eder. O, "hayatın geri kalanını birlikte geçirme" hayali bu kez gerçek olur.

Ne güzel geliyor kulağa değil mi? Tıpkı romantik filmlerde ya da aşk romanlarında olduğu gibi. Ya da belki masallara yaraşır bir durum!

ONLAR DA BİR TÜR MASAL KAHRAMANI

Ama inanın böyle aşklar yaşayanlar var gerçek hayatta. Jennifer Lopez ile Ben Affleck de bunlardan biri.

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Onların öyküsü de tıpkı yukarıda anlattığımız gibi. 2000'lerin başında nişanlanıp ayrılan çift, yıllar sonra tekrar bir araya geldi. Bu kez evlendiler.

Haklarında bir dolu söylenti dolaşsa da aralarının sanıldığı gibi iyi olmadığı konuşulsa da onlar bunun tam tersini gözler önüne seriyor.

Elbette kimi zaman sokaklarda gergin halde görüldükleri anları kimse unutmadı. Ama bunlar hangi evlilikte olmaz ki!

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KIRMIZI HALIDA AŞK YAĞMURU

İşte magazin basınının onlara taktığı isimle Bennifer, katıldıkları bir ödül töreninde de aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Elle dergisinin Los Angeles'ta düzenlediği Yılın Kadınları Ödül Töreni'ne birlikte katıldı 54 yaşındaki Lopez ile 51 yaşındaki Affleck.

Kırmızı halıda objektiflere poz verirken de bazen birbirlerinin kulağına sevgi sözcükleri fısıldadılar bazen de birbirlerine sıcacık öpücükler kondurdular.

Onların sergilediği bu görüntü de geçmişte yaşadıklarını akıllara getirdi.





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O ÖPÜCÜĞE KOLAY ULAŞMADILAR

Artık herkesin ezbere bildiği gibi Lopez ile Affleck başrol oynadıkları Gigli adlı filmin setinde tanıştılar.

Aslında senaryo gereği aşk yaşayacaklardı ama gerçeğe dönüştü. Öyle sevdiler ki birbirlerini nişanlandılar. Yine de yürümedi. İki yılın sonunda ayrıldılar.

İşte 2004 yılında gelen o ayrılık ikisini de yıktı. Ben Affleck duygularını kendi içinde yaşayıp fazla dışarı vurmasa da Jennifer Lopez sık sık o dönemde ne hissettiğini dile getiriyor.

Hemen hemen bütün röportajlarında söylediği gibi Lopez, o ayrılığın ardından "Kendini ölecek gibi" hissettiğini hiç saklamadı.

Sonra da bu konuda şunları ekledi: "20 yıl önce düğünümüzü iptal ettiğimizde bu benim hayatımın en büyük kalp acısıydı."

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Aradan geçen o kocaman 20 yılın ardından tekrar bir araya gelip bu kez fazla vakit geçirmeden evlendi Bennifer çifti.





BİRBİRLERİ İÇİN DELİ OLDUKLARINI FARK ETTİLER

Peki bu aşkın nasıl başladığını biliyor musunuz? Onu da JLo sık sık anlatıyor zaten. Önce birlikte çalışan iki arkadaş olduklarını söyledi Lopez. Ardından ikisi de "birbirleri için deli olduklarını" fark etmişler.

Tabii Lopez'in o sırada bazı çekinceleri vardı. İkinci eşinden ayrılmak üzereydi. Yani zorlu bir evlilikten yeni çıkmıştı. O yüzden kalbinin sesini susturmaya çalıştı. Kendini tamamen işine verdi.

Eskilerin de dediği gibi gönül ferman dinlemedi. Çünkü Lopez bir yandan da rol arkadaşı hakkında "Bu benim birlikte olmak istediğim insan" diye düşünüyordu.

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Zaten sonra ikisi de aşka daha fazla direnemedi. Ayrılık süreci de defalarca anlattıkları gibi zorlu geçti.

Sonunda ne mi oldu? Ünlü çift, nişanlarını attıkları yerde yani Ben Affleck'in Georgia'daki malikanesinde üç gün üç gece süren bir törenle evlendi.

Elbette bu kadar göz önünde oldukları için haklarında sürekli söylenti çıkacak. Ama belli ki onlar zorla elde ettikleri bu aşkı sonuna kadar götürmek için ellerinden geleni yapacaklar.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ya da magazin basınının onlara verdiği isimle Bennifer, geçen yıl ünlü oyuncunun Georgia'daki malikanesinde üç gün üç gece süren bir törenle hayatlarını resmen birleştirdi.