O doğduğunda kocası 31 yaşındaydı.... Genç karısı hayatını değiştirdi: Yaşam pınarım benim!

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Bu durumdaki çiftler, kimin kaç yaşında olduğuna çok fazla bakmadan aşkın tadını çıkarıp keyiflerine bakıyorlar. Üstelik aşkları da görenlere parmak ısırtıyor.

İşte bu çiftlerden biri geçtiğimiz hafta katıldıkları bir partide aşk ve mutluluk tablosu sergiledi. Biz de bu ilginç çifte biraz daha yakından bakalım istedik...

80 yaşına merdiven dayayan müzisyen kendisinden 31 yaş genç eşi sayesinde kelimenin tam anlamıyla gençleşti.

Bu çift, müzik dünyasının efsane gruplarından Rolling Stones'un üyelerinden Ronnie Wood ile genç karısı Sally Humphreys Wood.

76 yaşındaki Ronnie ile 45 yaşındaki Sally, 2012 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin mutluluğunu taçlandıranlar ise yedi yaşındaki ikiz kızları Gracie ve Alice.

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Ronnie ve Sally Wood, geçen hafta eski Spice Girls grubundan Geri Horner ve kocası Christian Horner'ın verdiği bir partiye konuk oldu.

Çift, hem parti sırasında hem de parti çıkışında sanki aralarındaki aşk yeni başlamış gibi görüntüler sergiledi. Hatta Ronnie Wood bir ara kendini tutamayıp kendisinden 31 yaş genç eşini öpücüklere boğdu.

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ÖYKÜLERİ 2004 YILINA KADAR UZANIYOR: HAYATLARINDA BAŞKALARI VARDI

Ronnie Wood ile Sally Humphreys Wood'un öyküsü bundan yıllar öncesine, 2004'e kadar uzanıyor. Bir tiyatro şirketinin sahibi ve yapımcısı olan Sally ile Wood Theatre Royal Drury'de tanıştılar ilk kez.

O sırada hayatlarında başkaları vardı. Ronnie Wood bir önceki eşiyle evliydi. Sally'nin de sevgilisi vardı.

Sally'nin evliliklerinin başında verdiği bir röportaja bakılırsa tanıştıklarında başkalarına bağlılık sözü verdikleri için birbirlerinden etkilenseler de uzak durdular.

Sally Wood bu durumu o röportajda şöyle anlattı: " Her şey netleşene kadar beklemek zorundaydık. Fakat ben kesinlikle doğru yerde olduğunu biliyordum."

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Sally Wood o röportajda, aralarındaki 31 yıllık yaş farkına değinerek de bunun ilişkilerini etkilemediğini söylemişti.

Çünkü anlattığına göre arada doğuştan gelen bir denge unsuru var: " Bu kadar yaş farkı olmamasını isterdim. Ama var. Aslında ben yaşımdan biraz daha yaşlıyım, Ronnie de olduğundan daha genç."

ESKİ TÜFEK MÜZİSYENİN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

Bu Sally Wood'un ilk evliliği. Ama kocası Ronnie ondan önce iki evlilik daha yaşadı. Ronnie Wood ilk evliliğini 1971 ile 1978 yılları arasında Krissy Findlay ile yaşadı.

Bu evliliği bitiren Wood'un 1977 yılında Jo Karslake ya da herkesin yıllardır bildiği ismiyle Jo Wood ile tanışması oldu.

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İlk karısından boşanan ünlü müzisyen 1985 yılında Karslake ile hayatını birleştirdi. Fakat bu evlilik de bir yasak aşk skandalı yüzünden bitti.

Ronnie Wood 34 yıllık ilişkinin ardından Karslake'i 20 yaşındaki Ukraynalı Ekatirena Ivanova ile aldattı.

Her ne kadar Jo Karslake onu bağışladığını söylese de çift boşandı. Karslake ise bunun ardından "Ronnie'den boşanmanın hayatında başına gelen en güzel şey" olduğunu açıkladı.

Ronnie Wood ile Sally Wood, 2012 yılından bu yana evliler. Çiftin bu evlilikten 2016 doğumlu Gracie Jane ve Alice Rose adında ikizleri bulunuyor.

HAYATIMIN EN BÜYÜK AŞKI

Ronnie Wood da karısı Sally hakkında en az onun kadar güzel sözler sarf ediyor her fırsatta. Ünlü müzisyen The Guardian'a verdiği röportajda Sally'nin hayatına girmesinden sonra cinsel hayatının da değiştiğini söylemişti. Sonra da Sally hakkında "Hayatımın en büyük aşkı" diye konuşmuştu.

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Mutlu çiftin Gracie ve Alice adında ikiz kızları bulunuyor. Hemen hatırlatalım Ronnie Wood en küçük kızları sayesinde altı çocuk babası oldu.





İleri yaşta bir kez daha baba olan Ronnie Wood şimdi bunun tadını çıkarıyor.