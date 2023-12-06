İlk kez 19'unda çocuk sahibi olmuştu... Üçüncü bebek bir yaşına gelmeden dördüncüsü yola çıktı

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ARDI ARDINA ÇOCUK SAHİBİ OLUYORLAR

Genç model, bu mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Üstelik o paylaşıma bakılırsa bu yeni bebeğin doğumuna da çok zaman kalmadı.

Hiç ara vermeden ailesini genişleten bu ünlü model Lucky Blue Smith.

Moda dünyasında "Mormon model" olarak tanınan 25 yaşındaki Smith, 22 yaşındaki karısı Nara Pelmann'ın bir kez daha hamile olduğunu sosyay medya hesabından duyurdu.

Lucky Blue Smith, genç karısının karnının iyice belirgin hale geldiği pozlarını Instagram sayfasından paylaştı.

Genç çift üç yaşında Rumble Honey ve 11 aylık Slim Easy adında iki tane çocuk sahibi. Nara'nın üçüncü.

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Lucky Blue ve Nara'nın ikinci bebeği daha ilk yaşına girmeden yeni bebek yola çıktı. Bu arada ünlü modelin eski sevgilisinden de bir çocuğu daha bulunuyor. Bu yeni doğacak olanla birlikte de toplam dört çocuk babası olacak. Üstelik daha 25 yaşında.

Lucky Blue'nun dördüncü bebeği henüz 1 yaşına bile girmeyen ikinci bebeğin doğumundan çok kısa bir süre sonra aileye katılacak.

Bu arada hatırlatalım Lucky Blue Smith'in eski sevgilisi 33 yaşındaki şarkıcı ve güzellik kraliçesi Stormi Bree'den de altı yaşında Gravity Blue adında bir kızı daha bulunuyor.

Lucky Blue Smith, bir süre önce eski sevgilisinden dünyaya gelen kızı Gravity Blue'yla ilgilenmediği içi suçlanmıştı.

O da bir röportajında bunun doğru olmadığını anlattı. Ünlü model L'Officiel dergisine verdiği röportajda "Kızımın fotoğraflarını Instagram'da paylaşmıyorum. Onu meraklı gözlerin önüne koymadan önce güzel bir çocukluk geçirmesini istiyorum" dedi.

Kızını sosyal medyada paylaşmamasının onunla ilgilenmediği anlamına gelmeyeceğini sözlerine ekledi.

Aslında daha küçükken Gravity'nin fotoğraflarını paylaştığını anlatan model, sonra bunun anlamsız olduğunu düşünmeye başladı. Bunun kararını günü geldiğinde kendisinin vermesini istedim.

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12 YAŞINDAN BU YANA MODELLİK YAPIYOR

Lucky Blue. modellik kariyerine henüz 12 yaşındayken başladı. O dönemde de ünlü markaların tanıtım yüzü oldu.

Ünlü model ile karısı Naya 2020 yılında bir plaj düğünüyle evlendi. O büyük günlerinde çekilen fotoğraflarını da genç çift sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Smith, mavi renkli damatlığı içinde karısıyla çekilen bir pozunu "Bugün en iyi arkadaşımla evlendim" notuyla paylaştı.

Naya Pellman da düğün videosunda Smith'ten en iyi arkadaşım diye söz etti.

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Genç çift, 2020 yılında bir plaj düğünüyle hayatlarını resmen birleştirdi. Her ikisi de sosyal medya paylaşımlarında birbirlerinden "en iyi arkadaşım" diye söz etti.

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İLK KEZ 19 YAŞINDA BABA OLMUŞTU

Lucky Blue Smith, ilk babalık sevincini henüz 19 yaşındayken yaşamıştı. O dönemde birlikte olduğu sevgilisi eski ABD GençliK Güzeli Stormi Bree ile ilişkisinden Gravity Blue adını verdikleri bir kız bebek babası oldu.

Smith o sırada da bu mutlu haberi sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Kendisinden yaşça büyük sevgilisi Stormi ve minik kızıyla çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşıp "Daha önce kendimi hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim" diye yazmıştı.

Sonra da o sırada 26 yaşında olan eski sevgilisinden dünyaya gelen kızına "Küçük prenses seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum" diye seslenmişti.

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25 yaşındaki Lucky Blue Smith, çocukluğundan bu yana modellik yapıyor.





Ünlü model ve eşi Nara, ailelerini daha fazla genişletecek gibi görünüyor.