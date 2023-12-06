Ona 'Yuva yÄ±kan kadÄ±n' bile demiÅŸlerdi: Evimizin direÄŸi, dayanaÄŸÄ± kocamdÄ±r

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'AÄ°LEMÄ°ZÄ°N DAYANAÄžI, GEMÄ°MÄ°ZÄ°N KAPTANI'

Ä°ÅŸte bunlardan biri katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda tam da bÃ¶yle bir itirafta bulundu: Bizim gemimizin kaptanÄ± kocamdÄ±r. O gerÃ§ekten bizim ailemizin dayanaÄŸÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

AslÄ±nda evliliÄŸi hakkÄ±nda fazla yorum yapmayan ama yeri gelince kocasÄ±na da hakkÄ±nÄ± teslim eden bu Ã¼nlÃ¼ Julia Roberts.

55 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi yÄ±ldÄ±z katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Today programÄ±nda kocasÄ± Danny Moder hakkÄ±nda onun gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ okÅŸayacak sÃ¶zler sarf etti.

Roberts, konuÄŸu olduÄŸu Huda Kotb'a ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Hepsi Danny Moder ile baÅŸladÄ±, biliyor musunuz? O gerÃ§ekten de bizim dayanaÄŸÄ±mÄ±z. Ve bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸekilde yapÄ±yor. GerÃ§ekten." Julia Roberts, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n ardÄ±ndan "Bizim gemimizin kaptanÄ± odur" diyerek kocasÄ±nÄ± iÅŸaret etti.

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'BÄ°R DÃœÅžÃœN GERÃ‡EÄžE DÃ–NMESÄ°'

Moder ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi olan Julia Roberts, yine de ipin bir ucundan kendisinin tuttuÄŸunu da saklamadÄ±.

HayatÄ± ne kadar derinden hissedebileceÄŸini anlamaya Danny Moder ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi Julia Roberts.

Pretty Woman (Ã–zel Bir KadÄ±n) filmiyle Hollywood'da bir anda kariyer basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmanan Roberts'Ä±n, uÄŸruna eski evliliÄŸini bile yÄ±kan kocasÄ±na dair gerÃ§ekten de derin duygularÄ± var.

Moder ve Roberts, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayan bir hayat yaÅŸasalar da yine de arada sÄ±rada bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k ipuÃ§larÄ± veriyor oyuncu. Yeri geldiÄŸinde de evliliÄŸini genellikle "Bir dÃ¼ÅŸÃ¼n gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi" olarak tanÄ±mlÄ±yor.

'ZAFER KAZANMIÅž GÄ°BÄ°'

Julia Roberts Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda bÃ¼tÃ¼n zamanÄ±nÄ± bir ev kadÄ±nÄ± gibi geÃ§irdiÄŸini de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka programda anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncu bu durumdan keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamamÄ±ÅŸtÄ±.

Roberts hayatÄ±ndan Ã¶yle memnun ki ailesiyle ilgili durumu ÅŸÃ¶yle tanÄ±mlÄ±yor "Kocamla birlikte inÅŸa ettiÄŸimiz hayat, onunla birlikte Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in kurduÄŸumuz hayat her ÅŸeyin en iyisi. GÃ¼nÃ¼n sonunda evime zafer kazanmÄ±ÅŸ gibi dÃ¶nÃ¼yorum."

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ONUN UÄžRUNA EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° YIKTI

Julia Roberts ile Danny Moder, 2000 yÄ±lÄ±nda gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n Brad Pitt ile baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± The Mexican filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

Moder o sÄ±rada filmin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stleniyordu. Daha Ã¶nemli bir ayrÄ±ntÄ± Moder'Ä±n o sÄ±rada Vera Steimberg ile evli olmasÄ±.

Julia Roberts da Benjamin Bratt ile niÅŸanlÄ±ydÄ±. Fakat aÅŸklarÄ± Ã¶yle bÃ¼yÃ¼ktÃ¼ ki bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± gÃ¶zleri gÃ¶rmedi. Moder karÄ±sÄ±ndan boÅŸandÄ±. Roberts da sevgilisinden ayrÄ±ldÄ±.

Roberts bir dÃ¶nem "yuva yÄ±kan kadÄ±n" olarak nitelendirilmiÅŸti: YÄ±llarca bunun bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmak iÃ§in Ã§ok Ã§abaladÄ±.

Evlenmelerinden bir yÄ±l sonra "Ä°kimiz de kendi hayatlarÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼zene soktuk. Bunu yapmamÄ±zÄ±n nedeni bizim aniden birbirimize aÅŸÄ±k olmamÄ±zdÄ±. SonuÃ§ olarak birlikte yaÅŸamak istiyorduk" diye bu konuda olup bitenleri anlattÄ±.

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KONUKLARINA DÃœÄžÃœN OLDUÄžUNU SÃ–YLEMEDÄ°LER

Ã‡ift, 2002 yÄ±lÄ±nda yani tanÄ±ÅŸtÄ±ktan iki yÄ±l sonra evlendiler. DÃ¼ÄŸÃ¼nleri Ã¶yle Hollywood'da alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi gÃ¶steriÅŸli deÄŸildi. Deyim yerindeyse gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde evlendiler.

Ã–yle k New Mexico'daki Ã§iftliklerine davet ettikleri konuklarÄ±na dÃ¼ÄŸÃ¼n olduÄŸunu bile sÃ¶ylemediler. Tam da 4 Temmuz'a denk geldiÄŸi iÃ§in ABD'nin ulusal bayramÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in bir parti verecekleri bahanesiyle konuklarÄ±nÄ± davet ettiler.

SonuÃ§ olarak 4 Temmuz kutlamasÄ± iÃ§in Ã§iftliÄŸe gidenler Julia ile Danny'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne davetli olduklarÄ±nÄ± orada anladÄ±.

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2004 yÄ±lÄ±nda ikizleri Hazel ve Phinnaeus dÃ¼nyaya geldi. Ondan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra da Henry doÄŸdu.

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Julia Robert, ilk evliliÄŸine 1993 yÄ±lÄ±nda Lyle Lovett ile yaptÄ±. Fakat bu evlilik 1995 yÄ±lÄ±nda bitti.

ArdÄ±ndan Kiefer Sutherland ile niÅŸanlandÄ±. Fakat onun kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edince bu iliÅŸkiye nokta koydu.

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