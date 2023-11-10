Eski sevgili kıymete bindi! Ondan daha gençsin ve çok güzelsin... Biri seni çok fena kıskanıyor Gigi

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İNSAN BAZEN KAYBETTİĞİNİN DEĞERİNİ SONRA ANLAR

Bazen insan sevgilisinden ya da eşinden bıkar, belki başka heyecanlar arar hatta gün gelir ondan ayrılır. Belki de her şeyin çok daha iyi olacağını düşündüğü için yapar bunu.

Ama işte bazen de ayrıldığı sevgilisini ya da eşini başka biriyle görünce bir an durup düşünür "Ben ne yaptım?" diye.

Hatta içten içe eski sevgili ya da eşin hayatına giren o yeni kişiyi kıskanır...

BU İLİŞKİ ÜNLÜ MODELİ HEM ŞAŞIRTTI HEM DE ÜZDÜ

İşte böyle bir olay iddialara göre gösteri dünyasında yaşanıyor. Olayın kahramanları da eski nişanlılar Irina Shayk, Bradley Cooper ve Gigi Hadid.

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Aslında bu konuların meraklısı olanlar olayları bilir ama bilmeyenler için bir hatırlatalım.

Irina Shayk ile Bradley Cooper bir dönem nişanlılardı. Hatta ayrılıp barıştılar.Bu arada şu anda altı yaşında olan bir de kızları oldu. Herkes onların evlenmesini beklerken de yollarını ayırdılar.

Aradan zaman geçti... Bu sırada Irina Shayk'ın adı Gisele Bundchen'in eski eşi Tom Brady ile aşk söylentilerine karıştı.

Gigi Hadid son haftalarda oyuncu Bradley Cooper ile yaşadığı ileri sürülen ilişkiyle gündemde.

Bradley Cooper da son dönemde ileri sürülenlere göre top model Gigi Hadid ile yeni bir romantik ilişkiye başladı.

Her ne kadar Gigi ile Bradley, şu ana kadar el ele görüntülenmeseler de iki ünlü son zamanlarda sık sık yan yana objektiflere takılıyorlar.

Özetle kızının babası Zayn Malik'ten ayrılan sonra da adı Leonardo DiCaprio ile aşk söylentilerine karışan Gigi Hadid ile Bradley Cooper birbirlerini tanımaya çalışıyorlar.

Durum böyle. Fakat uzun süredir ileri sürülen bazı iddialara göre Bradley Cooper'ın eski nişanlısı Irina Shayk, bu yeni filizlenen ilişkiden hiç memnun değil.

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GIGI'Yİ KISKANIYOR

ABD magazin basınına konuşan kaynaklara göre Cooper'ın eski nişanlısı 37 yaşındaki Shayk, meslektaşı Gigi Hadid'i kıskanıyor.

Yine ileri sürülenlere göre onu en çok rahatsız eden de 48 yaşındaki Cooper'ın kendisinden de genç bir sevgili edinmesi.

Bu arada yeri gelmişken hemen söyleyelim Gigi Hadid, 28 yaşında. Yani Rus meslektaşı Shayk'tan da ilişki yaşadığı ileri sürülen Cooper'dan da çok genç.

TATSIZ BİR SÜRPRİZ OLDU

Bütün bu iddialara göre ayrılıklarının ardından çok uzun süre hayatına kimseyi almayan eski nişanlısı Bradley Cooper'ın yeni bir sevgili edinmesi Shayk için de sürpriz oldu.

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Bunun nedenine bir bakarsak... Anlatmak için geçtiğimiz yaz aylarına bir uzanalım... Tam da Tom Brady ile ilişkiye başladığı ileri sürüldüğü sırada Irina Shayk, ayrıldığı Bradley Cooper ile birlikte çıktığı tatilde görüntülendi. Yanlarında kızları Lea da vardı.

O sırada da eski çift samimi görüntüler sergiledi. Bu durum da Irina ile Bradley'in tekrar barışabileceği şeklinde yorumlandı.

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İddialara göre Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper'ın, Gigi Hadid ile yakınlaşmasından hiç mutlu olmadı.

Bazıları bu işe istekli tarafın Cooper olduğunu savundu. Ama bazılarına göre barışmayı isteyen Irina Shayk'tı.

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Rus model hakkındaki söylentilere göre Shayk, artık evlenmek ve yerleşmek istiyor. Yine bu iddialara bakılırsa bunun için de en güçlü aday kızının babası, yani zaten ömür boyu kopmayacak bir bağı olan Bradley Cooper'dan başkası değil...

Eğer bu iddialar doğruysa, artık Irina Shayk için kapılar kapandı. Çünkü Bradley Cooper'ın kalbi artık Gigi Hadid'i gördüğü zaman heyecanla atıyor.