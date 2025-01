İlk gelinliğini 18 yaşında giymişti... İkincisi için 24 yıl bekledi... Ünlü yıldızın gönül defterinden sayfalar

Haberin Devamı

İşte birazdan özel hayatının tarihini kısaca hatırlayacağımız ünlü de bunlardan biri...

Bunca konuşulmasının nedeni de birlikte görüldükleri her yerde aşkın tablosunu çizdiği kocasından boşanması. Ardından da yaşadığı ve ne yazık ki fazla uzun sürmeyen gönül ilişkileri.

Söz konusu bu ünlü güzel, aslında özel hayatını kameralardan "gizlemiyor gibi" yaparken bir yandan da neler olup bittiğini tam olarak da dışa vurmuyor. Böylece hep bir ilgi odağı olmayı da başarıyor.

Yine buna benzer bir gelişme yaşandı bu ünlüyle ilgili olarak. Çapkınlığıyla bilinen bir başka ünlüyle görüntülendi ve hemen aşk söylentilerinin merkezine yerleşti.

Tabii ki neler olup bittiği konusunda yine net bir bilgi vermedi.

Haberin Devamı

ÜLKESİNDEN ABD'YE GÖÇ ETTİ

Bu anlattığımız ünlü Kolombiyalı yıldız Sofia Vergara…

Önce ülkesinde model olarak kariyerine başlayan Vergara, yıllar önce yanında küçücük oğluyla birlikte ABD'ye göç etti ve çalışıp çabalayarak kariyerinde büyük bir ilerleme kaydetti... Hollywood gibi zor bir piyasada kendini kabul ettirdi.

Orada da oyuncu olarak hayal ettiği şöhrete kavuşmayı başardı. Güzelliği de buna eklenince özel hayatı hep mercek altına alındı.

Bir buçuk yıl önce kocası Joe Manganiello'dan boşandıktan sonra ortopedik cerrah Justin Saliman ile bir gönül ilişkisi yaşayan Vergara ondan da ayrıldı.

2025 yılında kendine yeni bir sevgili dilediğini söyleyen Vergara, geçtiğimiz günlerde de ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile birlikte görüntülendi. Tabii ki hemen ikili hakkında aşk söylentileri başladı.

'ARTIK YARI BEKARIM' DEMİŞTİ

Söz konusu kişi son sevgilisi Saliman'dan ayrıldığını "Artık yarı bekarım" şeklinde ilginç bir cümleyle duyuran Vergara olduğu için de Hamilton ile yakınlığının arka planı merak edilir oldu.

Haberin Devamı

Bu arada küçük bir not... Vergara ile Hamilton daha önce ne baş başa ne de arkadaş grubuyla birlikte görüntülenmişti. Özetle belli ki aralarında her an bir romantik ilişki başlayabilir.

Durum böyleyken Sofia Vergara'nın o çok merak edilen özel hayatını bir masaya yatıralım istedik... Bir bakalım güzel yıldızın gönül defterinin sayfalarında kimlerin ismi yazılı..

Vergara, geçtiğimiz günlerde çapkınlığıyla bilinen Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile birlikte görüntülendi. Elbette hemen ikili hakkında aşk söylentileri başladı.

İLK EVLİLİĞİNİ LİSE AŞKIYLA YAPTI

Artık hayranlarının çok iyi bildiği gibi Sofia Vergara ilk evliliğini lise yıllarında tanıştığı Joe Gonzalez ile ülkesi Kolombiya'da yaptı. Bu evlilikten çok genç yaşta Manolo adını verdikleri bir erkek evlat sahibi oldu.

Haberin Devamı

Üstelik bütün bunlar çok kısa zamanda yaşandı. 18 yaşında evlenen Vergara, bir yıl sonra da oğlunu kucağına aldı. Bir başka deyişle kendisi daha yeni yetişkin olmuşken bir de çocuk büyütme sorumluluğunu üstlendi.

Gonzalez ile 1991 yılında başlayan evliliği 1993'te sona erdi. Vergara artık minik bebeğiyle bir başına bekar bir anneydi.

Bir yandan Manolo'yu büyütmeye çalışırken diğer yandan da oyunculuk ve modellik kariyerini sürdürdü.

Sonra onu da yanına alıp ülkesini geride bırakıp ABD'ye yerleşti. Özellikle de yeni ülkedeki ilk yıllarında anne ile evladı birbirlerinin her şeyi oldu.

GECE KULÜBÜ SAHİBİ HAPSE GİRİNCE İLİŞKİ BİTTİ

Sofia Vergara, ABD'ye taşındıktan sonra kısa sürede oyuncu olarak dikkat çekti. Ardı ardına birçok yapımda rol aldı. Şöhreti arttıkça güzelliği sayesinde gördüğü ilgi de arttı. Tabii ki aşk hayatıyla da konuşulur oldu.

Haberin Devamı

Sofia Vergara, ABD'deki ilk medyatik ilişkisini 1990'larda gece kulübü sahibi Chris Paciello ile yaşadı. O döneme tanık olanlara bakılırsa Vergara Paciello'ya gerçekten körkütük aşıktı. Hatta onunla evlenmeye bile hazırdı.

Ama aslında çok büyük bir belanın kıyısına gelmişti bu ilişki nedeniyle. Çünkü Paciello'nun Sicilya mafyasıyla bağlantısı vardı. Hatta bir cinayete ve soyguna karışıp cezaevine girdi...

Bütün bunların üzerine Sofia Vergara'nın ABD'deki bu ilk aşkı bitti. Her ne kadar aralarındaki romantik ilişki sona erse de Paciello hasipteyken bile bir süre bağlantılarını koparmadılar.

Haberin Devamı

BU İLİŞKİYİ HEP REDDETTİ

Sofia Vergara 2002 yılında Hollywood'daki ilk filmi Big Trouble için kamera karşısına geçti. Üç yıl sonra artık sinemanın kalbinde adını iyice duyurmuştu.

Takvimler 2005 yılını gösterirken de Tom Cruise ile yakınlaştı. Andrew Morton'ın kaleme aldığı Tom Cruise: An Unauthorized Biography'ye göre ikili bir partide tanıştı ve daha ilk anda birbirlerinden hoşlandılar.

Hatta kitaptaki iddialara göre Cruise, Vergara'ya 'Oğlunu benim evime getir. Orada çocuklarımla oynasınlar" teklifinde bile bulundu.

Bir parantez açıp Cruise'un çocuklarının Nicole Kidman ile evliliği sırasında evlat edindikleri Isabella ile Connor olduğunu hatırlatalım.

İddialara göre aslında o süreçte Sofia Vergara ,Tom Cruise için iyi bir eş olup olmayacağı konusunda Scientology üyeleri tarafından bir testten geçiriyordu.

Morton kitabında bunları iddia etti ama Vergara nedense Cruise ile yakınlaştığını hiçbir zaman kabul etmedi. "Basın neyi görmek istiyorsa onu yazdı" diyerek geçiştirdi konuyu.

Yine bazı kaynaklara bakılırsa Cruise, o sırada bir yandan da Katie holmes ile ilgileniyordu. Sonunda Vergara'yı bıraktı ve Holmes'u eş olarak seçti.

DONDURULMUŞ EMRİYOLAR DAVA KONUSU OLDU

Sofia Vergara, bunun ardından çok konuşulan ve olaylı bir biçimde biten başka bir ilişki daha yaşadı.

2012 yılınra Vergara rol aldığı Modern Family adılı yapım sayesinde yıldızını iyice parlatmıştı.. Üstelik Hollywood'un en çok kazanan yıldızı unvanını da aldı. İşte o dönemde Nick Loeb ile nişanlandı.

Hatta ikili bir aile kurma planlarıyla embriyo bile dondurdular. İşte bu durum da ayrılıklarından sonra Vergara ve Loeb arasında dava konusu oldu,

Vergara çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne kullanmak zorunda olduğundan embriyo dondurduklarını söylemişti bir röportajında. Tiroid kanseri geçirdiğini ve tedavi sırasında aşırı miktarda radyasyona maruz kaldığını bununda bebeğe zarar vereceğini anlattı.

O sırada kariyerinde hızla ilerliyordu. Çocuk sahibi olup buna ara vermek istemedi. Nick Loeb ile ilişkisi 2012 yılında bitti. Sonra da Loeb ile bu dondurulmuş embriyolar yüzünden mahkemede karşı karşıya geldiler. Çünkü Vergara, çocuk sahibi olmak isteyen eski nişanlısının bu embriyolarla çocuk sahibi olmasına izin vermek istemedi.

İKİNCİ EVLİLİK İLKİNDEN 24 YIL SONRA

Ardından Vergara'nın hayatına ikinci kocası Joe Manganiello girdi. Aşkları gerçekten çok hızlı başladı. Tanışmalarından bir yıl sonra 2014'te yılında Joe, Hawai tatilinde Vergara'nın önünde diz çöküp evlenme teklif etti.

Çift 2015 yılında evlendi.

Evlilikleri çok da iyi gidiyordu. Ta ki 2023 yılına kadar. O yıl bir boşanma açıklaması geldi Vergara ile Manganiello'dan.

Sonradan Vergara "Kocam benden çocuk istedi. Ama ben bu yaştan sonra çocuk doğuramam.. Benim zaten bir evladım var. Çocuk yerine torun sevmek istiyorum" diye boşanma nedenini anlattı.

Aylar sonar Manganiello onun bu sözlerini yalanladı. Çocuk konusunu ilişkinin başında zaten konuştuklarını ve kendisinin Vergara'yı istemediği bir şeye zorlayacak biri olmadığını belirtti.

CERRAH SEVGİLİDEN DE AYRILDI

Sonradan Vergara, ortopedik cerrah Jutin Saliman ile bir aşk yaşadı. Ama onunla romantik ilişki sürdürdüğünü açıklaması aylar aldı. Gece gezmelerinde görüntülenseler de ilişki konusunda ser verip sır vermedi.

Sonunda diz ameliyatı geçirdiğinde Saliman ile sevgili olduklarını sosyal medyadan duyurdu.

Aslında herkes ilişkinin uzun sürmesini bekliyordu ama yollar ayrıldı.

Üstelik Vergara, "Artık yarı bekarım" diyerek Saliman ile ilişkisinin bittiğini duyurdu. Herkes de onun bu "yarı bekar" ifadesini merak etti. Ama tabii ki ona da net bir yanıt gelmedi.