'Çocuk, bu aşkın hediyesi olacak' İyi ki doğdun benim yakışıklı ve sadık sevgilim

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Hollywood'un en güzel kadınlarından biriyle en yakışıklı erkeklerinden birinin 8 yılda biten evliliğinde olduğu gibi...

Onlar yaptıkları açıklamanın ardından kavgasız gürültüsüz boşandılar. Sonra da kendi yollarına gittiler.

İçlerinden biri kısacık bir ilişki yaşadı. Söylenenlere göre şu anda ciddi bir ilişkiye girmeyi düşünmüyor. Diğeri ise çoktan geleceği var gibi görünen bir ilişki sürdürüyor. Başlarda herkes "Genç kadınla çocuk için birlikte" dese de aslında işin hiç öyle olmadığı da ortaya çıkıyor zaten.

İşte ciddi ilişkilerini sürdüren bu çift, şimdi sosyal medyadaki bir kutlama paylaşımıyla gündemde.

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SEVGİLİSİNİN YENİ YAŞINI COŞKUYLA KUTLADI

Büyük olasılıkla Joe Manganiello ve Sofia Vergara'dan söz ettiğimizi anladınız. Tabii ki sonradan Manganiello'nun hayatına giren Caitlin O'Connor'dan da.

Vergara, Manganiello'dan boşandıktan bir süre sonra Caitlin O'Connor ile ilişki yaşamaya başladı. Önceleri herkes Vergara'dan çocuk doğurmadığı için boşandığı iddiaları ortada dolaştığından "Bu sevgilisi daha genç. Çocuk sahibi olmak için onunla birlikte" yorumlarını yaptı. Ama Manganiello ile O'Connor'ın ilişkisi pek de öyle görünmüyor.

Zaten yakın çevrelerinin söylediğine göre çift, birbirlerini gerçekten seviyor. İleride bir çocukları olursa da bu onları mutlu eden bir gelişme olur.

Caitlin O'Connor, bütün bu söylentilerin ortasında sevgilisi Joe Manganiello'nun doğum gününü, aşklarını herkese ilan edercesine kutladı.

Birlikte çekilen bir dizi fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan O'Connor sevgilisine "Mutlu yıllar benim çok yakışıklı, çok sadık, zeki, samimi, eğlenceli, maceracı, koruyucu sevgilim" diye seslendi.

Onun bu sözlerine Manganiello da "En iyisi sensin" diye yorum yaptı.

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BOŞANMADAN SONRA BU ÇOCUK MESELESİ ÇOK KONUŞULDU

Biraz geriye doğru bakarsak Manganiello ile boşandığı dönemde Vergara evliliklerinin Manganiello'nun çocuk isteğini paylaşmadığı için bittiğini ileri sürmüştü. 52 yaşında ve zaten yetişkin bir evladı olduğunu artık çocuk değil torun sevmek istediğini söylemişti Vergara.

Manganiello ise bir süre sonra bunu yalanladı.

Ama o ne yaparsa yapsın herkes daha 35 yaşında olan O'Connor'ı çocuk içir tercih ettiğini söyleyip durdu. Ama çiftin görüntüsü hiç öyle değil.

Zaten onlara yakın kaynaklar da Manganiello ve O'Connor için bu çocuk konusunun öncelikli ayrıntı olmadığını söylüyor.

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BİRBİRLERİNE SIRILSIKLAM AŞIK

Geçtiğimiz aylarda TMZ adlı internet sitesine konuşan bir kaynaklara göre göre Manganiello ile O'Connor arasında inanılmaz ve kopması çok zor bir bağ var. İkisi de birbirlerine sırılsıklam aşık.

Yine bu kaynaklara göre Manganiello ile O'Connor çocuk sahibi olma konusunu öyle oturup konuşmuş bile değiller.

Ama ikisi de elbette ortak bir çocukları olmasını istiyor. Üstelik aşıklar, çocuk konusunu aralarında bir gerilim nedeni haline getirmeyi de istemiyorlar.

Özetle kaynaklara bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor, sadece çocuk için birlikte değiller. Birbirlerini sevdikleri ve mutlu oldukları için bir aradalar.

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Ama bu arada bir çocuk sahibi olmak da ikisi için bu ilişkinin hediyesi olacak!

YEMİN ETTİM VE YEMİNİMİ TUTTUM'

Joe Manganiello Men's Journal'e verdiği röportajda Sofia Vergara'nın çocuk yüzünden boşandıkları yolundaki sözlerini yalanladı. Eski eşiyle evliliklerinin bitme nedeninin çocuk olmadığını savundu.

Ama evlilik öncesinde flört ettikleri dönemde de bu konuda Vergara ile uzun uzun konuştuklarını sözlerine ekledi.

"Sofia'ya eğer artık anne olmak istemiyorsa bunun sorun olmayacağını, bunu anlayacağımı söyledim" diye konuştu yakışıklı oyuncu.

Bir çocuk sahibi olamadıkları için Vergara'dan boşanmadığını ısrarla vurgulayan Manganiello, zaten evliliğin ilk bir buçuk yılında bu konuda girişimleri olduğunu saklamadı.

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BİR SÜRELİĞİNE CİDDİ BİR İLİŞKİ İSTEMİYOR

Sofia Vergara ile Joe Manganiello, bu yıl da sessiz sedasız bir biçimde resmen boşandı.

Manganiello, boşanmanın ardından Caitlin O'Connor ile birlikte olmaya başladı. 52 yaşındaki Vergara da ortopedik cerrah Justin Saliman ile yeni bir beraberliğe adım attı.

Fakat Vergara'nın bu ilişkisi bitti. Güzel yıldıza yakın kaynaklar onun en azından bir süreliğine ciddi bir ilişkiye sıcak bakmadığını savunuyor.