Herkese yardım ettiği için 'melek' diyorlardı... Sonunda kanatları da çıktı!

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Sahip olduğu onca şöhrete ve servete rağmen mütevazılığı asla elden bırakmıyor. Üstelik, o büyük servetini sadece kendi zevkleri için değil, ihtiyacı olanlar için de kullanıyor.

Tabii ki bu kadar değil... Hayranlarıyla her nerede karşılaşırsa karşılaşsın bazı meslektaşları gibi onları görmezden gelmiyor. Hatıra fotoğrafı ricalarını kırmıyor, metroda yaşlı insanlara yer veriyor, set ekibine çekimin son günü her biri servet değerinde hediyeler alıyor, kamera arkasında kullanılan ekipmanı taşırken yardım ediyor. Hatta bazen tanımadığı insanların düğünlerini bile şenlendiriyor.

Bazılarına göre Keanu Reeves bütün bunları bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olarak yapıyor. Ama genele bakarsanız durum öyle değil. 59 yaşındaki oyuncu gerçekten iyi kalpli ve yeri geldiğinde de insanları mutlu etmeyi bilen biri olduğu için böyle davranıyor.

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VE SONUNDA KANATLARI DA TAKTI

Milyonlarca hayranının "melek" diye adlandırdığı Keanu Reeves sonunda kanatları da taktı! Tabii ki bir film gereği.

Son olarak John Wick serisiyle konuşulan Keanu Reeves, şu sıralarda arkadaşı da olan Aziz Ansari'nin yönetmenliğini yaptığı Good Fortune (İyi Talih) adlı filmde kamera karşısına geçiyor.

O filmin Los Angeles Los Feliz'de yapılan çekimlerinde objektiflere takıldı Reeves. Üzerinde açık renk pardesü ve onun da sırt kısmında melek kanatları vardı. Setten yansıyan fotoğrafları gören hayranları da "Keanu hak ettiği kanatlarına kavuştu" yorumunu yaptı.

Aslına bakılırsa Keanu Reeves'in bu şekilde tanınması boşuna değil. Yıllardan beri "şöhretin rüzgarına kapılıp" geri kalan herkese tepeden bakmamasıyla biliniyor Reeves. Gelin bakalım onun insanları mutlu ettiği, yardım elini uzattığı bazı olaylara.

Aziz Ansari'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin setinde Keanu Reeves, sırtındaki melek kanatlarıyla dikkat çekti.

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Aktör sık sık yaptığı yardım faaliyetleriyle, bazı meslektaşlarının tam tersine hayranlarıyla kurduğu sıcak iletişimle de konuşuluyor.

Reeves 2021 yılının ocak ayında Matrix filminden kazandığı paranın yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışlamasıyla gündeme gelmişti. Bunun temelinde ise kız kardeşinin de yıllar önce kan kanseriyle mücadele etmesi ve hastalığı yenmesi var.

Reeves'e bu film için önce 10 milyon dolar ödendi, sonra da film gişede büyük başarı kazanınca 35 milyon dolar daha ekledi kazancına. ABD basınında yer alan haberlere göre Reeves, bu kazancının yüzde 70'ini, lösemiyle ilgili araştırmalarda harcanması için bağışladı.

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ADINI DUYURMADAN VAKIF KURDU

Reeves; genel anlamda iyi kalpli biri elbette ama bu konuda bu kadar yüksek bağış yapmasının kendisi için çok özel bir nedeni var. Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, tam 10 yıl boyunca lösemi tedavisi gördü. 1991 yılında teşhis alan Kim, hastalığının gerileme sürecine girdiği 2001 yılına kadar doktorlarıyla birlikte büyük bir mücadele verdi.

Kardeşinin yaşadığı bu hastalık deneyimi sırasında Keanu Reeves, kamuoyuna çok da fazla duyurmadan bir vakıf kurdu.

Kazanç amacı gütmeyen vakıf aracılığıyla da yıllar boyu lösemi ile ilgili konularda ihtiyaç içinde olanlara yardım etmeyi sürdürdü. Reeves bu vakfı neden bu kadar gizli tuttuğunu ise "Adımı o vakıfla ilişkilendirmek istemedim. Vakfın, yapacaklarını kendi başına yapmasını istedim" diyerek anlatmıştı.

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ONA YAKIN OLABİLMEK İÇİN EVİNİ SATTI

Oyuncu, kardeşi Kim'in sağlığına kavuşması uğruna tam 5 bin dolar harcadı basına yansıyan haberlere göre. Bu arada sırf tedavisi sırasında ona destek olabilmek için evini satıp ona yakınına taşındı.

Bu özel durum, Matrix filminin çekimlerinin ertelenmesine de neden oldu. Reeves bu durumu bir röportajında "Kim benim için her zaman oradaydı, ben de her zaman onun yanında olacağım" diyerek kardeşi ile aralarındaki bağın ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne sermişti.

DUBLÖR EKİBİNE PAHALI HEDİYE: Hollywod'un en mütevazı ve yardımsever ünlülerinden biri olarak bilinen Keanu Reeves, başrolünü üstlendiği John Wick 4 filminin dublör ekibine dudak uçuklatan bir jest yaptı. Reeves, filmde dublör olarak görev alanlara ünlü bir markaya ait ve bir tanesi küçük bir servet değerinde olan saatlerden hediye etti. Aktörün hediyesi olan saatlerin bir tanesi 9 bin dolar yani yaklaşık 86 bin TL değerinde. John Wick 4 filminde görev alan beş dublör, Reeves tarafından hediye edilen saatlerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Saatlerin üzerinde her dublörün adının yazılı olduğu görüldü.





ÇOCUKLUĞU ÇOK DA KOLAY GEÇMEDİ

Reves'in geçmiş yılları trajedilerle ve zorluklarla dolu. İngiliz bir anne ile Çinli- Hawaili bir babanın oğlu olarak Beyrut'da doğdu Reeves. O henüz 3 yaşındayken babası aileyi terk etti.

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Öğrenciliği de zor geçti Reeves'in. Disleksi sorunu olduğu için okuma ve yazma konusunda güçlük çekti. Lise yıllarında da dört farklı okula gitmek zorunda kaldı.

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Keanu Reeves hayatının en büyük trajedisi ise uzun süre gündemde kaldı. Yıl 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir Trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi.

Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu.

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ARADIĞI AŞKI DA BULDU

Sahip olduğu büyük servete rağmen, mütevazılığı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Reeves, son dönemde yeni sevgilisiyle de gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

Reeves, uzun bir süre sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile el ele bir etkinliğe katılmıştı. Yıllar boyunca hayatına kimseyi almayan Reeves'in 49 yaşındaki Grant ile yaşadığı romantik ilişkiyi gözler önüne sermesi uzun süre konuşulmuştu.

Yaşıtı olan meslektaşları gibi yarı yaşındaki bir genç kadın yerine kendisine uygun yaşta bir sevgilisi olması gündemde yer tutmuştu. Reeves'in gönül kapısını yıllar sonra açan Alexandra Grant, Los Angeles'ta yaşayan bir sanatçı. Modern sanat çalışmalarıyla tanınan Grant ile Reeves'in yıllar boyunca yakın arkadaş oldukları da ortaya çıkmıştı.

GELİNLERİ VE DAMATLARI SEVİNDİRDİ

Reeves önceki yıl İngiliz Nikki ve James Roadnight'ın düğün törenine katılarak herkesi şaşırtmıştı. Düğünün yapıldığı otelde kalan Reeves kendisini tanıyan damadın davetine olumlu yanıt verdi ve törene konuk olarak katıldı.

Tabii ki onu gören davetliler sevinçten ne yapacaklarını unutup hemen yanına konuş hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü oyuncu gelin ile damada da unutulmaz bir düğün hediyesi verdi.

Böyle bir düğün sürprizini Reeves daha önce de yapmıştı. 2018 yılında New York'ta evlenen bir çiftin düğün pozuna aniden katılarak ortalığı şenlendirişti. Damat da sosyal medya hesabından "Bütün zamanların en iyi düğün fotoğrafı" diyerek o anları paylaşmıştı.