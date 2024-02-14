Sevgilisi onu gözünden bile sakınıyor: Kimse görmesin diye aşk yuvasından çıkmıyorlar

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Tabii henüz kamera karşısına çıkmadılar ama yakın çevreleri artık onların sevgili olduğunu biliyor. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak "Elsina'nın çevresinin de çok iyi bildiği üzere artık onlar romantik bir ilişki içindeler" diye konuştu.

Yine aynı kaynağın söylediğine göre Tom Cruise ile Elsina Khayrova, son haftalarda giderek birbirlerine daha fazla yaklaştılar. Ama yine de fotoğrafçılara yakalanmamak için olağanüstü bir dikkat sarf ediyorlar.

ÖZEL HAYATI GİZLİ

Daily Mail'e konuşan bu kaynak Tom Cruise'un genç kadının evinde kalmaya başladığını da ileri sürdü. Bu kaynağa göre Tom ile Elsina, sahip oldukları onca paraya ve imkana rağmen sıradan çiftlerin yaptığı şeyleri yaparak çok da dikkat çekmemeye çalışıyorlar.

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Tom Cruise, ileri sürülenlere göre geçen hafta Londra'da düzenlenen ve Prens William'ın ev sahipliği yardım gecesine Elsina Khayrova ile birlikte katıldı. Ama ikili o gece de objektiflere yakalanmamak için çok büyük özen gösterdi.

Hatta geceye ayrı ayrı gelip sonra da ayrı ayrı etkinlikten çıktılar. Yakın çevrelerine göre Tom Cruise ile Elsine Khayrova, genç kadının Londra'nın Knightsbridge semtindeki lüks evinde kapalı kapılar ardında vakit geçiriyorlar.

Tom Cruise ile Elsina Khayrova, zaman zaman da dikkat çekmeyecek giysiler içinde Hyde Park'ta yürüyüş yapıyorlar bu kaynaklara bakılırsa.

İddialara göre Tom Cruise ile Elsina Khayrova ilişkilerini meraklı gözlerden ve tabii kameralardan uzakta yaşıyor.

Tom Cruise, artık herkesin iyi bildiği gibi ilk evliliğini 1987 ile 1990 arasında Mimi Rogers ile yaptı. Ardından 1990 ile 2001 arasında Nicole Kidman, 2006 ile 2012 arasında da Katie Holmes ile evliydi. Bu üçüncü evliliğinin ardından da Tom Cruise öyle dikkate değer bir ilişki yaşamadı. Hep söylentilerin merkezinde oldu ama kimseyle el ele görüntülenmedi.

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Cruise'un aşk yaşadığı ileri sürülen Elsina Khayrova her ne kadar Tom Cruise kadar olmasa da dünya sosyetesinde tanınan biri. Hatta biraz da geçmişi karanlık biri.

ÇOK DA SIRADAN BİRİ DEĞİL

Elsina Khayrova da öyle sıradan biri değil.

Çok zengin bir iş insanı olan Dimitri Tsetkovun eski karısı. Aynı zamanda milletvekili Rinat Knayrov'un da kızı. Yani Tom Cruise sayesinde pırıltılı bir hayat sürecek sanıyorsanız işte bu bir yanılgı.

Çünkü eski eşinden iki çocuk sahibi olan Elsina Khayrova zaten pırıl pırıl bir hayatın içinde. Pahalı mücevherler, lüks jetler, göz kamaştıran yatlar... Tabii ki gösterişli malikaneler...

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SOSYETE ONUN ADINI ÇOKTAN DUYMUŞTU

Belki birçok kişi Elsina Khayrova'nın adını Tom Cruise sayesinde duydu. Ama aslına bakılırsa onu dünya jet sosyetesi iyi tanıyor.

Elsina Khayrova'nın adının dünya sosyetesinde duyulmasının nedeni de üç yıl önce 2009'da evlendiği kocasından boşanması sırasında yaşanan kavga gürültü.

Çünkü eski çiftin boşanması kelimenin tam anlamıyla gaye vahşi bir biçimde olmuştu. Hatta Khayrova, kocasıyla ortak mallarından bazılarını kaçırmaya çalıştığı iddialarıyla konuşulmuştu.

BAZI MÜLKLERİ ANNESİNİN ÜZERİNE GEÇİRDİ

İddialara göre Khayrova, eski kocasından önemli miktarda mal ve para kaçırmaya çalışmıştı. Hatta bu varlığın bir parçası olarak değerlendirilen 1 milyon sterlinlik tasarım çanta koleksiyonu da genç kadının sakladıkları arasındaydı.

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Ama Khayrova ile ilgili iddialar bununla sınırlı değil. Dahası da var. 2020 yılında yollarını ayıran eski çiftin başta İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde 22 milyon sterlin değerinde mülkleri bulunuyor.

Bu mülklerden bazıları da Kıbrıs'ta. Genç kadın Kıbrıs'ta bulunan mülkleri annesinin üzerine geçirmekle de suçlanmıştı.

ESKİ KOCASININ KASA ANAHTARINI ELE GEÇİRDİ

Elsina KhayroVa hakkında söylenenlerden biri de Elsina'nın eski kocası Dimitri'nin banka hesaplarını hile ile ele geçirmeye çalışması.

Genç kadının eski eşi Dimitri, Elsina'yı Londra'da bir kasada tutulan elmaslar ve değerli bir saati de kocasından gizli el koymaya çalışmakla suçlandı.

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İleri sürülenlere göre bu kasanın tek anahtarı vardı ve o da Dimitri'deydi. Fakat Elsina, kasanın bulunduğu yerdeki çalışanları kocasının anahtarı kaybettiği konusunda ikna etti. Böylece kasaya ulaştı ve oradan bazı takıları aldı.

LÜKS HAYAT YAŞIYOR

Hem babasından hem de eski kocasından yana zengin olan Elsina Khayrova, gösterişli bir hayat sürüyor. Bunu da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Orada sergilediğine göre Elsina, lüks jetlerle dünyayı geziyor. Tasarım kıyafetler giyiyor, pahalı takılar takıyor.

Eski kocası Dimitri Tsvetkov ile evlendiğinden bu yana çalışmayan Elsina eski bir modem. Surrey'de çok lüks bir malikanede oturuyor.

Malikanenin 15 tane banyosu. 10 tane yatak odası, mülkün içinde yüzme havuzu, ve özel spası bulunuyor. Altı aracın sığabileceği lüks bir garaj da malikanenin olanakları arasında.

Bunca lüks hayat süren Elsiha Khayrova geçen yıl mülkünün bahçe çeşmeleri ve aydınlatması için ödemesi gereken 240 bin sterlini ödemediği iddiasıyla mahkemeye verilmişti.

ESKİ EŞLERİNDEN FARKLI BİR PROFİLİ VAR

Elsina Khayrova ile Tom Cruise'un gerçekten aşk yaşayıp yaşamadığı henüz net değil. Samimi şekilde görüntülenen ikilinin ne zaman bunu ilan edeceği de bilinmiyor.

Ama eğer iddialar doğruysa Cruise, şimdiye kadar hayatına giren kadınlardan çok farklı profile bir sevgili edindi.

İlk evliliğini oyuncu Mimi Rogers ie yaptı Cruise. Sonra da Nicole Kidman ve Katie Holmes ile sonu boşanmaya uzanan iki evlilik daha yaptı. Kidman ile evliyken Conorli ve Bella adında iki çocuk evlat edindiler.

Katie Holmes'dan ise şu anda 17 yaşında olan Suri adında bir kızı var. Holmes'tan boşandıktan sonra Tom Cruise'un kızını hiç arayıp sormadığı da yıllardır konuşuluyor.

Bu arada Tom Cruise, birçok Hollywood ünlüsünü bünyesinde barındıran Scientology tarikatının ileri gelenlerinden.

Üstelik hayatına girecek olan kadınların da bu tarikatın kurallarına göre yaşaması bekleniyor. İşte bu yüzden Cruise ile Elsina Khayrova arasındaki ilişki iddialarının nereye uzanacağı merak ediliyor.