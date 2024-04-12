Hepsi gencecik ve şöhretlerinin zirvesindeyken teker teker hayatını kaybediyor… 30 yaşındaki K-Pop yıldızı ölü bulundu!

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K-Pop yıldızları ve Kore yapımı dizilerde oynayan ünlü oyuncuların şüpheli ölümleri hız kesmedne devam ediyor…

30 yaşındaki ünlü şarkıcı Park Bo Ram’ın bir arkadaşının evinide ölü bulunduğu açıklandı.

ARKADAŞININ EVİNDEYDİ

Genç yaşta ölen Güney Koreli yıldızlara eklenen son halka olan Park Bo Ram’ın, dün bir arkadaşının Seul’deki evinde diğer iki kadınla birlikteyken kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Genç yıldız acil şekilde hastaneye kaldırıldı ancak evde baygın halde bulunduktan yaklaşık bir saat sonra hayatını kaybetti.

Arkadaşının evinde, tuvallette ölü bulunan K-Pop yıldızı Park Bo Ram

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Polis Park Bo Ram’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

AllKPop haber kaynağına göre, Namyangju Polis Karakolu, şarkıcının arkadaşlarıyla birlikte içki içtiğini belirten bir rapor hazırladı.

TUVALETE GİRDİ, ARKADAŞLARI İÇERİDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Polis raporunda kadının akşam saat 9.55'te tuvalete gitmek için izin aldığı ancak bir süre geri dönmediği belirtildi.

Meraklanan arkadaşları kontrol etmeye gittiğinde şarkıcıyı lavabonun üzerine yığılmış, bilinci kapalı bir şekilde buldu. Acil müdahale ekiplerinin eve gelmesini beklerken arkadaşları Park Bo Ram’ya kalp masajı yaptılar ancak onu kurtaramadılar.

Park'ın menajerlik ajansı XANADU Entertainment, Güney Kore medyası tarafından yayınlanan bir açıklamayla şarkıcının ölümünü “Kederli ve yürek parçalayıcı bir haberi paylaşmak için buradayız. Park Bo Ram 11 Nisan günü gece geç saatlerde aniden vefat etti” sözleriyle duyurdu.

Ünlü şarkıcının cenaze töreninin ailesine danışıldıktan sonra ajansla birlikte planlanacağı da belirtildi. 30 yaşındaki şarkıcı yeni albümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyordu

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YENİ ALBÜMÜNÜ ÇIKARMAYA HAZIRLANIYORDU

Park ilk olarak 2010 yılında, şarkıcıların üç jüri üyesini ve seyircileri etkilemek için bir şarkı seslendirdiği 'Superstar K2' adlı yarışma programında yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Dört yıl sonra, 2014'te “Beautiful” şarkısı ile çıkış yaptı ve o yıl Güney Kore'nin yıllık hit şarkılar listesinde 19. sırada yer aldı.

Ani ölümünden sadece on gün önce, 3 Nisan'da Park Bo Ram “I Miss You” adlı yeni bir single yayınladı ve yeni bir albüm için hazırlandığı açıklandı.

25 yaşındaki şarkıcı Moonbin tam bir yıl önce evinde ölü bulunmuştu

Park Bo Ram son yıllarda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ilk genç Güney Koreli şarkıcı değil.

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GÜNEY KORELİ YILDIZLAR TEKER TEKER ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLÜYOR

Geçtiğimiz yıl 25 yaşındaki şarkıcı Moonbin evinde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı.

Bir diğer K-Pop yıldızı Choi Sung-bong da 33 yaşındayken evinde ölü bulunmuştu. Sadece 2019 yılında dört genç K-pop yıldızının hayatını kaybettiği biliniyor.

De Telegraaf'a göre Güney Kore, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki gençler arasında en yüksek intihar oranına sahip. K-pop yıldızları da yaptıkları iş nedeniyle büyük bir baskı altında yaşıyorlar.

26 yaşındaki dizi oyuncusu Song Yoo-jung da 2021’de şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Birçok kârlı reklam anlaşmasına imza atan yıldız ismin ölüm sebebi hakkında resmi bir bilgi yok.

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Hemen hepsi 20’li yaşlarında olan K-Pop ve K-Drama yıldızlarının şüpheli ölümleri artık dikkat çekici bir noktaya varmış durumda.

BÜYÜK BASKILAR VE AĞIR KOŞULLAR ALTINDA ÇALIŞIYORLAR

Ergenlik ve gençlik dönemlerini çok büyük baskılar altında ve ağır koşullarda çalışarak geçiren bu isimler oldukça sıkı bir şekilde de denetleniyor. Bu gençlerin hayranlarının boğucu ilgisi ve zaman zaman tacize ve şantaja varan durumlarla karşılaştıkları da biliniyor. Ve şüpheli ölümlerle intihar vakalarının altında da bu faktörlerin yattığı düşünülüyor.

İngiliz yıldız Hugh Grant geçen yıl kızını dünyanın en ünlü K-Pop gruplarından Blackpink2in konserine götürdüğünde böyle görüntülenmişti

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Üstelik bu şarkıcı ve oyuncuların menajerlik ajansları hemen her seferinde "Yıldızımızı kaybettik, çok üzgünüz. Acılı ailesine saygı göstermeliyiz" diyerek kenara çekiliyor…