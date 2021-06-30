İngiliz fenomen Koreli şarkıcıya benzemek için 18 ameliyat geçirdi!

Sosyal medya, Kore'lilere benzemek için 18 defa ameliyat olan Oli London'ı konuşuyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 31 yaşındaki London, Güney Koreli BTS yıldızı Jimin’e benzemek için 18 defa bıçak altına yattı.

Aynı habere göre, İngiliz sosyal medya fenomeni estetik ameliyatlar için on binlerce sterlin harcadı.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan London, 'sonunda Koreliyim' dedi ve ameliyatlar sayesinde 'ırklararası' olduğunu savundu.

London mesajında 'Hey millet. Sonunda Koreliyim. geçiş yaptım. Çok çok mutluyum. Görünümümü tamamladım.' ifadelerine yer verdi.

31 yaşındaki fenomen sözlerine şöyle devam etti;

'8 yıldır yanlış bir bedene hapsolmuş gibi hissediyordum. Bu dünyanın en kötü hissi. sonunda Koreliyim. Artık kendim gibi olabilirim.'

Fenomen ismin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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