Şüpheli ölümler, intihar iddiaları hatta cinayet… Gencecik yıldızlar birer birer ölüyor: Kpop ve Kdrama dünyasında neler oluyor?

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Zaten yıllardır film festivallerinin baş tacı olan, yabancı dilde en iyi film kategorisinin uzun süredir gediklisi ve son olarak da Parazit filminin En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere 6 Oscar birden kazanmasıyla artık Hollywood’a damgasını iyice vuran Güney Kore sineması, girişte bahsettiğimiz “popüler kültür” akımının bir ögesi ancak bir yanıyla da “yüksek sanat” ya da “arthouse” ürünler verdiği için de diğer alanlardan ayrı bir yerde konumlanıyor. K-Pop'un en ünlü grubu BTS

21. YÜZYILIN YÜKSELEN DEĞERİ: GÜNEY KORE POPÜLER KÜLTÜRÜ

1990’larda başlayan ve özellikle de 2010’dan itibaren tüm dünyayı saran “Güney Kore” rüzgârı ise biraz daha başka bir “hadise”. Güney Kore merkezli bu akım “Kore Akımı” olarak anılıyor ve tüm dünyada gençleri etki altına almış durumda. K-Pop ve K-Drama (yani Kore dizileri) ile ortaya çıkan bu kültürün geneline Hallyu adı veriliyor.

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K-Pop konserleri dünya çapında büyük kitleleri kendine çekiyor, hayranları bu şarkıcıları ve grupları dinlerken kendinden geçiyor. K-Drama’lar ise başta meraklılarının takip ettiği birer alt kültür ögesi olmaktan çoktan kurtuldu; şimdilerde neredeyse bütün büyük dijital platformlar bu yapımları kataloglarına sokmak hatta kendileri bizzat bu dizlere yapımcı olmak ve kendileri pazarlamak için yarışa girmiş durumda. Dünya onları çok sevdi ancak bu sevilen yıldızlar kısa aralıklarla şüpheli şekillerde hayatını kaybetmeye başladı

MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ

Madalyonun öbür yüzündeyse bambaşka bir gerçeklik var. Güney Kore’den çıkıp her biri birer dünya yıldızı olan bu gencecik isimler birer birer hayatını kaybediyor. Hemen hepsi 20’li yaşlarında olan K-Pop ve K-Drama yıldızlarının şüpheli ölümleri artık dikkat çekici noktaya vardı hatta bu noktayı aştı. Cinayete de kurban giden isimlerin büyük bir kısmının şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi ve bunlarının çoğunun intihar sebepli olması (ya da bu intihar iddialarının inkâr edilemez boyuta gelmesi) sektörle ilgili soru işaretleri doğuruyor. K-Drama'lar dünyanın dört bir yanından milyonlarca izleyiciyi ekran başına çekiyor

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Güney Kore zaten intihar oranının oldukça yüksek olduğu bir ülke. Devletin açıkladığı istatistiklere göre Güney Kore’de 40 yaş altı ölümlerde intihar en başta gelen sebeplerden. Ve genç yıldızlar da maalesef bu istatistiklerde özellikle son yıllarda çok fazla yer alıyor. Üstelik bu şarkıcı ve oyuncuların ajansları hemen her seferinde "Yıldızımızı kaybettik, çok üzgünüz. Acılı ailesine saygı göstermeliyiz" diyerek kenara çekiliyor.

K-POP VE K-DRAMA DÜNYASINDA YAŞANANLAR DÜNYANIN DİLİNDE

K-Pop ve K-Drama yıldızları, menajerlik ajansları tarafından çok küçük yaşlarda keşfediliyor. Ergenlik ve gençlik dönemlerini çok büyük baslılar altında ve ağır koşullarda çalışarak geçiren bu isimler oldukça sıkı bir şekilde de denetleniyor. Bu gençlerin hayranlarının boğucu ilgisi ve zaman zaman tacize ve şantaja varan durumlarla karşılaştıkları da biliniyor. Ve şüpheli ölümlerle intihar vakalarının altında da bu faktörlerin yattığı düşünülüyor. Genç yıldızlar şarkıları ve dizileriyle dünyayı turluyor

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LANET Mİ YOKSA BASKILARIN KAÇINILMAZ SONU MU?

Kore Akımı’nın laneti mi yoksa sektörün dayattığı yoğun baskıların kaçınılmaz sonu mu? Gelin sadece son birkaç yılda yaşanan bu trajik ölümlerden bazılarına ve bu ölümler hakkında bildiklerimize bir bakalım...

PARK SOO RYUN

29 yaşındaki K-Drama oyuncusu Park Soo Ryun’un ölümü Güney Kore’yi (ve elbette dünya çapındaki hayranları) sarstı. Disney yapımı Snowdrop dizisinin yıldızı olan genç oyuncu geçen pazar merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Park Soo Ryun, hemen hastaneye kaldırılmış ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Acılı annesi Güney Kore medyasına “Kızımın kalbi hâlâ atıyordu ama onu kaybettik” demesi büyük üzüntü yarattı. Park Soo Ryun

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JUNG CHAE-YUL

Güney Koreli aktris ve model Jung Chae-yul, 2 ay önce evinde ölü bulundu. Zombie Detective dizisiyle ünlenen oyuncu sadece 26 yaşındaydı. Onun ölümü de diğerleri gibi “şüpheli ölümler” listesinde ve hayata bu kadar erken veda edişinin ardındaki sebep henüz belirsiz. Jung Chae-yul

MOONBİN

K-Pop yıldızı Moonbin de Jung Chae-yul’dan sadece birkaç gün sonra evinde ölü bulundu. K-Pop akımının sevilen gruplarından Astro’nun 25 yaşındaki üyesi Moonbin’in ölümünün intihar kaynaklı olduğu düşünülüyor. Ancak ailesi bu konuyla ilgili spekülasyonlara son verilmesini ve yaslarına saygı gösterilmesini talep etti. Moonbin

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BJ AHYEONG

Ünlü bir K-Pop DJ’i ve aynı zamanda etkin bir sosyal medya fenomeni olan BJ Ahyeong, haziran ayının başında Kamboçya’da ölü bulunmuştu. Bir örtüye sarılı halde çukura atılan cesedin, sadece haftalar önce kariyerini bitirme kararı almış olan BJ Ahyeong’a ait olduğu anlaşılınca yer yerinden oynadı.

BJ Ahyeong

Kamboçya polisi BJ Ahyeong’un boynunun kırıldığını açıkladı ve ölümün cinayet olduğuna hükmetti. 33 yaşındaki yıldız ismin katilinin bir tıp merkezi işleten Çinli bir çift olduğuna hükmedildi ve karı koca cinayet zanlısı olarak tutuklandı. Genç yıldızın canlı görüldüğü son yer bu merkezdi…

SONG YOO-JUNG

26 yaşındaki dizi oyuncusu Song Yoo-jung da 2021’de şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Make A Wish adlı diziyle ünlendikten sonra birçok kârlı reklam anlaşmasına imza atan yıldız isim kozmetik devi Estee Lauder’ın da yüzü olmaya hazırlanıyordu. O da evinde ölü bulundu ve ölüm sebebi hakkında resmi bir bilgi yok. Song Yoo-jung

KİM Mİ-SOO

Snowdrop dizisinde Park Soo Ryun’la birlikte rol alan Kim Mi-soo da, tıpkı rol arkadaşı gibi şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ocak 2022’de ölen oyuncu için de menajerlik ajansından sadece “çok sevdiğimiz oyuncumuz genç yaşta bizi bırakıp gitti” tarzında bir açıklama yapıldı ve ailesinin büyük bir üzüntü ve yas içinde olduğu belirtildi. Kim Mi-soo

PARK Jİ-SUN

Güney Kore’nin en tanınan ve sevilen komedyenlerinden Park Ji-sun ve annesi Kasım 2020’de evlerinde ölü bulundu. Komedyenin bir süredir bilinmeyen bir hastalık yüzünden tedavi gördüğü söyleniyordu. Polis olay yerinde herhangi bir boğuşma ya da cinayet şüphesi doğuracak bir kanıt bulmadıklarını açıkladı. Anne kızın birlikte intihar ettiği düşünülüyor. Park Ji-sun

SULLİ

Hem K-Pop yıldızı hem de sevilen bir oyuncu olan Sulli, 2019’da, henüz 25 yaşındayken hayatını kaybetti. f(x) adındaki K-Pop grubunun solisti olan Sulli, 2014’te sürekli aldığı tehditler yüzünden oyunculuğa geçiş yapmıştı. Sonra şansını bir kez daha müzikten yana kullanmak isteyen yıldızın ilk single’ı maalesef ölümünden bir yıl sonra yayınlandı. Sulli’nin de yaşadığı baskılara dayanamayarak intihar ettiğine inanılıyor. Sulli

GOO HARA

Hayranları bu ölümün şokunu atlatamadan, sadece birkaç hafta sonra bir başka K-Pop yıldızı ve Sulli’nin de yakın arkadaşı olan Goo Hara ölü bulundu. 28 yaşındaki Goo Hara da Kara adındaki K-Pop grubuyla şöhret kazanmış bir şarkıcıydı. Goo Hara, ölümünden 6 ay önce intihar etmek istemiş, menajeri onu evinde bulup kurtulmasını sağlamıştı. Goo Hara’nın eski erkek arkadaşı tarafından seks kasetini yayınlamakla tehdit edildiği biliniyordu; konu yargıya da taşınmıştı. Genç yıldızın ölümü “intihar şüphesi” olarak kayıtlara geçti.

Goo Hara