Ebeveynler de genÃ§ler de verdikleri mesajlara hayran

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TÃ¼m dÃ¼nyadaki BTS hayranlarÄ± son zamanlarda Ã¼zgÃ¼ndÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ grup Ã¼yeleri 14 Haziran 2022â€™de faaliyetlerine bir sÃ¼re ara vereceÄŸini duyurdu. ArdÄ±ndan solo projelerine odaklanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. GerÃ§ekten de sÄ±rayla kendi singleâ€™larÄ±nÄ± yayÄ±mlamaya baÅŸladÄ±lar. GÃ¼ney Koreâ€™deki zorunlu askerlik de birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± engelliyor. Yani uzun bir sÃ¼re daha sahnelerde olamayacaklar. Ä°ÅŸte bu nedenle kendilerini â€˜ARMYâ€™ (Ä°ngilizce â€˜GenÃ§liÄŸin Sevimli Temsilcisiâ€™ tanÄ±mÄ±nÄ±n kÄ±saltmasÄ±) olarak adlandÄ±ran hayranlar iÃ§in bu hafta vizyona giren, grubun Busanâ€™daki konserinin sinema filmi â€˜BTS Yet to Come in Cinemasâ€™ Ã§ok heyecan verici.

BTS Ã¼yeleri RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V ve Jungkookâ€™un her adÄ±mÄ±nÄ± takip eden hayranlarÄ±n heyecanÄ±na tanÄ±k olmak iÃ§in sinema salonuna bir saat erken gittim. Bir Ã¶nceki seanstan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ; kimi gÃ¼len, kimi aÄŸlayan bir grup ARMYâ€™ye denk geldim. Sonra da Ã¶nceden filmi birlikte izlemek iÃ§in sÃ¶zleÅŸtiÄŸim BTS hayranÄ± ekiple buluÅŸtum. Mutluluktan yerlerinde duramÄ±yorlardÄ±. Filmde â€˜Dynamiteâ€™, â€˜Butterâ€™ ve â€˜IDOLâ€™ gibi grubun hit ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n konser performansÄ±nÄ± izleyeceÄŸimizi anlattÄ±lar. Bu arada annelerin kÄ±zlarÄ±ndan daha Ã§ok eÄŸlendiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. Filmden Ã§Ä±kÄ±nca hayranlara bu aÅŸkÄ±n sebebini sordum...

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â€˜Kendini sevmekle ilgili sÃ¶zleri etkiliyorâ€™

* Didem Komar (39): KÄ±zÄ±mÄ± 2018â€™de de konser filmine gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼m. Kore pop mÃ¼ziÄŸi ve sanatÃ§Ä±larÄ±n tarzÄ±yla ilgili bazÄ± olumsuz gÃ¶rÃ¼ÅŸler de, kÃ¼Ã§Ã¼klerin takip etmesini Ã¶nermeyenler de var. Fakat bugÃ¼nÃ¼n Ã§ocuklarÄ± her ÅŸeyin farkÄ±nda. Aileler bilinÃ§li olduÄŸu sÃ¼rece, BTSâ€™in hayata dair verdiÄŸi mesajlar gÃ¼zel bence.Â

* D. K. (13): Bu filmde BTSâ€™in hayranlarÄ±yla samimi konuÅŸmalarÄ± ve konserleri var. Kendi yaptÄ±ÄŸÄ±m BTS Ä±ÅŸÄ±klÄ± Ã§ubuÄŸunu getirdim. Ä°Ã§ine yumuÅŸak bir top da yerleÅŸtirdim. Annem de bir BTS hayranÄ±. Bana grubun ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± ilk o dinletti. Grup Ã¼yelerini ayÄ±rmÄ±yorum ama Biasâ€™Ä±m yani grupta en sevdiÄŸim Ã¼ye Jimin. BTSâ€™in kÃ¶tÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemek, baÅŸarÄ±lÄ± olmak, hayatÄ± ve kendini sevmekle ilgili sÃ¶zleri beni Ã§ok etkiliyor.

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â€˜Ã‡alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla Ã¶rnek oluyorlarâ€™

* Hande Sunar (43): 2025â€™e kadar fanlarÄ±n grubu dinleyebilecekleri son konser bu! BTSâ€™i seviyorum ve kÄ±zÄ±mÄ±n onlarÄ± takip etmesinden memnunum. FanlarÄ±na bu kadar deÄŸer veren; sÃ¶zleri, davranÄ±ÅŸlarÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla Ã¶rnek olan baÅŸka sanatÃ§Ä± yoktur bence.

* N. S. (13): Annem Kore dizileri izliyordu. Sonra BTSâ€™i duymuÅŸ, bana da sÃ¶yledi. â€˜Fake Loveâ€™ ve â€˜Fireâ€™ ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± dinlediÄŸimde Ã§ok hoÅŸuma gitti. En Ã§ok Jungkookâ€™u seviyorum. En iyi dans eden Ã¼Ã§ Ã¼yeden biri. J-Hope, Jimin ve Jungkook grubun en iyi dansÃ§Ä±larÄ± olduÄŸundan ve isimleri de â€˜Jâ€™ harfiyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan onlara â€˜3Jâ€™ deniyor. SÄ±nÄ±fÄ±mÄ±zda kÄ±zlarÄ±n neredeyse hepsi BTS dinliyor ama erkekler K-Popâ€™u sevmiyor. TÃ¼rkÃ§e mÃ¼zik dinliyor ve futbolla ilgileniyorlar.

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BTS grubunun 2025â€™e kadar bir arada sahneye Ã§Ä±kmasÄ± beklenmiyor.

â€˜Hayata tutunmamÄ± saÄŸladÄ±larâ€™

* Ä°layda Aral (19): YaklaÅŸÄ±k 6-7 yÄ±l Ã¶nce Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir dÃ¶nemden geÃ§iyordum. Bir arkadaÅŸÄ±m bana BTSâ€™in ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± yollamÄ±ÅŸtÄ±. BaktÄ±m ki beni Ã§ok mutlu ediyorlar, bÃ¼tÃ¼n videolarÄ±nÄ± izlemeye baÅŸladÄ±m. En Ã§ok etkilendiÄŸim ÅŸarkÄ±larÄ± â€˜I Need Uâ€™ oldu. Hayata tutunmamÄ± saÄŸladÄ±lar. OnlarÄ± Ã§ok pozitif buluyorum ve Ã§ok koyu bir ARMYâ€™yim. Film Ã§ok gÃ¼zeldi. BTSâ€™in sahne performansÄ± birÃ§ok yÄ±ldÄ±zdan daha iyi. ÅžarkÄ±larÄ±nÄ± hiÃ§ dinlemeyen birini bile sahne performanslarÄ±yla eÄŸlendirebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

* Feyza AkkoÃ§ (18): MÃ¼ziÄŸe Ã§ok ilgim var. Klasik mÃ¼zik de dahil her tarzÄ± dinlerim. BTSâ€™le birlikte K-Popâ€™u keÅŸfettim. ÅžarkÄ±larÄ±nÄ±n ritmi, sahne ÅŸovlarÄ± ve verdikleri mesajlar beni Ã§ok etkiledi. Moralim bozuk olduÄŸunda aÃ§Ä±p dinliyorum; kÃ¶tÃ¼ anlarÄ±mda beni sakinleÅŸtiriyorlar. â€˜Spring Dayâ€™ en sevdiÄŸim ÅŸarkÄ±larÄ±. Jungkookâ€™un Ã§ocuk gibi olmasÄ±, J-Hopeâ€™un insanlarÄ± mutlu etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, Jinâ€™in ÅŸakacÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Jiminâ€™in gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ bence Ã§ok gÃ¼zel. En Ã§ok kendimi Vâ€™ye yakÄ±n hissediyorum.Â

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* Ä°lknur Ã‡adÄ±rcÄ± (22)-Zeynep Dal (21): BTS Ã¼yelerinden V, morun gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n son rengi olduÄŸunu, sonsuza kadar birbirimize gÃ¼veneceÄŸimizi ve daima birlikte olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. â€˜I purple youâ€™ (Seni morluyorum) onun ikonik sÃ¶zleri. Biz de o yÃ¼zden filme gelirken bu kalpleri hazÄ±rladÄ±k ve sinema salonundaki herkese mor kalplerimizi daÄŸÄ±tÄ±yoruz.

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