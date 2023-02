Ebeveynler de genÃ§ler de verdikleri mesajlara hayran

Haberin Devamı

Tüm dünyadaki BTS hayranları son zamanlarda üzgündü. Çünkü grup üyeleri 14 Haziran 2022’de faaliyetlerine bir süre ara vereceğini duyurdu. Ardından solo projelerine odaklanacaklarını söylediler. Gerçekten de sırayla kendi single’larını yayımlamaya başladılar. Güney Kore’deki zorunlu askerlik de birlikte çalışmalarını engelliyor. Yani uzun bir süre daha sahnelerde olamayacaklar. İşte bu nedenle kendilerini ‘ARMY’ (İngilizce ‘Gençliğin Sevimli Temsilcisi’ tanımının kısaltması) olarak adlandıran hayranlar için bu hafta vizyona giren, grubun Busan’daki konserinin sinema filmi ‘BTS Yet to Come in Cinemas’ çok heyecan verici.

BTS üyeleri RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook’un her adımını takip eden hayranların heyecanına tanık olmak için sinema salonuna bir saat erken gittim. Bir önceki seanstan çıkmış; kimi gülen, kimi ağlayan bir grup ARMY’ye denk geldim. Sonra da önceden filmi birlikte izlemek için sözleştiğim BTS hayranı ekiple buluştum. Mutluluktan yerlerinde duramıyorlardı. Filmde ‘Dynamite’, ‘Butter’ ve ‘IDOL’ gibi grubun hit şarkılarının konser performansını izleyeceğimizi anlattılar. Bu arada annelerin kızlarından daha çok eğlendiğini gördüm. Filmden çıkınca hayranlara bu aşkın sebebini sordum...

‘Kendini sevmekle ilgili sözleri etkiliyor’

* Didem Komar (39): Kızımı 2018’de de konser filmine götürmüştüm. Kore pop müziği ve sanatçıların tarzıyla ilgili bazı olumsuz görüşler de, küçüklerin takip etmesini önermeyenler de var. Fakat bugünün çocukları her şeyin farkında. Aileler bilinçli olduğu sürece, BTS’in hayata dair verdiği mesajlar güzel bence.

* D. K. (13): Bu filmde BTS’in hayranlarıyla samimi konuşmaları ve konserleri var. Kendi yaptığım BTS ışıklı çubuğunu getirdim. İçine yumuşak bir top da yerleştirdim. Annem de bir BTS hayranı. Bana grubun şarkılarını ilk o dinletti. Grup üyelerini ayırmıyorum ama Bias’ım yani grupta en sevdiğim üye Jimin. BTS’in kötü düşünmemek, başarılı olmak, hayatı ve kendini sevmekle ilgili sözleri beni çok etkiliyor.

‘Çalışkanlıklarıyla örnek oluyorlar’

* Hande Sunar (43): 2025’e kadar fanların grubu dinleyebilecekleri son konser bu! BTS’i seviyorum ve kızımın onları takip etmesinden memnunum. Fanlarına bu kadar değer veren; sözleri, davranışları ve çalışkanlıklarıyla örnek olan başka sanatçı yoktur bence.

* N. S. (13): Annem Kore dizileri izliyordu. Sonra BTS’i duymuş, bana da söyledi. ‘Fake Love’ ve ‘Fire’ şarkılarını dinlediğimde çok hoşuma gitti. En çok Jungkook’u seviyorum. En iyi dans eden üç üyeden biri. J-Hope, Jimin ve Jungkook grubun en iyi dansçıları olduğundan ve isimleri de ‘J’ harfiyle başladığından onlara ‘3J’ deniyor. Sınıfımızda kızların neredeyse hepsi BTS dinliyor ama erkekler K-Pop’u sevmiyor. Türkçe müzik dinliyor ve futbolla ilgileniyorlar.

BTS grubunun 2025’e kadar bir arada sahneye çıkması beklenmiyor.

‘Hayata tutunmamı sağladılar’

* İlayda Aral (19): Yaklaşık 6-7 yıl önce çok kötü bir dönemden geçiyordum. Bir arkadaşım bana BTS’in şarkısını yollamıştı. Baktım ki beni çok mutlu ediyorlar, bütün videolarını izlemeye başladım. En çok etkilendiğim şarkıları ‘I Need U’ oldu. Hayata tutunmamı sağladılar. Onları çok pozitif buluyorum ve çok koyu bir ARMY’yim. Film çok güzeldi. BTS’in sahne performansı birçok yıldızdan daha iyi. Şarkılarını hiç dinlemeyen birini bile sahne performanslarıyla eğlendirebileceklerini düşünüyorum.

* Feyza Akkoç (18): Müziğe çok ilgim var. Klasik müzik de dahil her tarzı dinlerim. BTS’le birlikte K-Pop’u keşfettim. Şarkılarının ritmi, sahne şovları ve verdikleri mesajlar beni çok etkiledi. Moralim bozuk olduğunda açıp dinliyorum; kötü anlarımda beni sakinleştiriyorlar. ‘Spring Day’ en sevdiğim şarkıları. Jungkook’un çocuk gibi olması, J-Hope’un insanları mutlu etmeye çalışması, Jin’in şakacılığı, Jimin’in gülüşü bence çok güzel. En çok kendimi V’ye yakın hissediyorum.

* İlknur Çadırcı (22)-Zeynep Dal (21): BTS üyelerinden V, morun gökkuşağının son rengi olduğunu, sonsuza kadar birbirimize güveneceğimizi ve daima birlikte olacağımızı söylüyor. ‘I purple you’ (Seni morluyorum) onun ikonik sözleri. Biz de o yüzden filme gelirken bu kalpleri hazırladık ve sinema salonundaki herkese mor kalplerimizi dağıtıyoruz.