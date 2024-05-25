Dört yıldır ailesine sövmeden gün geçirmedi... Sonunda unvanları da elden gidecek ama babasının büyük bir korkusu var!

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Evlendiklerinde Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan Harry ile Meghan, dünyayı sarsan aileden ayrılık kararının ardından kısa bir süre Kanada'da kaldıktan sonra ABD'ye taşındılar.

Ülkeden ayrılmadan önce oğulları Archie dünyaya gelmişti. Orada yaşarken de kızları Lilibet dünyaya geldi.

Bu süreçte Harry, anılarını kaleme aldığı - daha doğrusu bir hayalet yazar ile birlikte hazırlanan- Spare (Yedek) adlı kitabıyla ailesine akla hayale gelmeyecek eleştiriler yöneltti.

Bu da yetmedi, kitap tanıtımı için verdiği röportajlarda eleştirilerinden nasibini almayan üst düzey aile üyesi kalmadı.

ELEŞTİRİLERİN ARDI ARKASI GELMEDİ

Sonra da bir dijital platform için hazırladıkları program geldi. Zaten hepsinden önce ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdikleri ve ABD'ye taşındıktan sonra sessizliklerini bozdukları o ilk röportajda ilerleyen süreçte neler yapacaklarının ipuçlarını fazlasıyla vermişlerdi.

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Sonuç olarak Harry ile Meghan, aileden ayrıldıktan sonra geride kalanlarla aralarında hep bir uçurum oldu.

Ama bu dört yıl içinde değişmeyen bir şey vardı... Her ne kadar artık ailenin bir parçası olmasalar da kendilerine verilen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını kullanmayı sürdürüyorlardı.

Birçok kişi artık aileden ayrılmadıklarına ve çalışan birer üye olmadıklarına göre bu unvanların ellerinden alınması gerektiğini savunanlar oldu. Yine de ne Kraliçe 2. Elizabeth ne de Kral Charles bu konuda hiçbir adım atmadı.

CHARLES BÜYÜK OĞLUYLA UZUN KONUŞMALAR YAPIYOR

Fakat şimdi Buckingham'dan yayılan yeni iddialara göre bu konuda karar aşamasına gelindi. İleri sürülenlere göre Kral Charles, bir süredir oğlu Harry ile gelini Meghan'ın elinden bu unvanları alma konusunda tartışmalarını, görüşmelerini sürdürüyor.

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Yine bu iddialara bakılırsa bir süre sonra Kral Charles da bu konuda kararını vermiş olacak.

Aslına bakılırsa, Harry ile Meghan'ın aileden ayrılacaklarını açıkladıkları 2020 yılından bu yana hem halktan hem de aile çevresinden bu konuda fikir beyan edenler oluyordu. Birçok kişi Harry ile Meghan'ın unvanlarının alınması gerektiğini savunuyordu.

Fakat iddialara göre bu kez olaya Kral Charles'ın ilk sıradaki veliahtı Prens William da katıldı.

Charles ile William, aileden ayrılan çiftin unvanlarının ellerinden alınması konusunda uzun uzadıya konuşmalar yapıyor.

ZATEN KÖTÜ OLAN İLİŞKİLERİ DAHA DA ÇIKMAZA SOKABİLİR

Kraliyet uzmanı Tom Quinn, bu konuda "Kral ile büyük oğlu William, son zamanlarda Harry ve Meghan'ın unvanlarının alınması konusunda aralarında konuşuyorlar. Fakat böyle bir kararın olumsuz geri dönüşleri olacağını ve zaten gergin olan aile ilişkilerini biraz daha gerebileceğini, durumu daha kötü bir hale getirebileceğini düşünüp bundan çekiniyorlar" diye konuştu.

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Yine Quinn'in ileri sürdüğüne göre Charles ile William, unvanlarını ellerinden alarak Harry ve Meghan'a, aileyi eleştirecekleri yeni bir koz vermek istemiyorlar.

Bu arada hemen hatırlatalım...

Harry ile Meghan, aslında resmi bir gezi olmamasına ve kraliyet ailesini temsil etmemelerine rağmen son Nijerya gezisinde evlendikten sonra kendilerine Kraliçe 2. Elizabeth tarafından verilen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını kullandı.

Meghan Markle, birkaç yıl önce kaleme aldığı The Bench adlı çocuk kitabının tanıtımı için çekiler videoda da kendini adı ve soyadıyla değil "Ben Sussex Düşesi Meghan" diyerek tanıttı.

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Bu arada küçük bir hatırlatma... Aslında Harry ile Meghan, İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra artık çalışan birer üye olmadıkları için majesteleri olarak anılmamaya başladı.

Sadece Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını sürdürdü.

Bu arada başka bir konu daha var. O da Harry ile ilgili... Harry, İngiliz kraliyet ailesinin doğal bir üyesi olduğu yani doğuştan prens olduğu için bu unvanının elinden alınmayacağı düşünülüyor. Karısı Meghan da onun karısı olduğu için "Prenses Harry" olarak anılacak.