Dalga mı geçiyorsunuz, bu nasıl Kate böyle! Yeni portresini gören hayranları şaşkınlıktan donup kaldı

Haberin Devamı

Durum böyleyken Kate Middleton bambaşka bir görüntü nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşti son iki gündür.

Bu kez söz konusu olan Zambiyalı ressam Hannah Uzor'un çizdiği ve Tatler dergisinin haziran sayısının kapağını süsleyen portre.

Ama işte o portre, özellikle de Kate'in hayranlarını ilk anda şoke etti, hemen ardından da çileden çıkardı. Çünkü genel kanıya göre söz konusu portre Kate'e hiç benzemiyor. Orada görünen kişi bambaşka birisi.

'BELKİ KATE'E ÖZENEN BİR UZAKDOĞU PRENSESİ'

Sosyal medyada dolaşan yüzlerce yoruma göre "Kate gibi görünmeye özenen, kimselerin tanımadığı bir Uzakdoğu prensesi."

Haberin Devamı

Uzor'un tablosuna yöneltilen eleştirilerden biri de şöyle: "Eğer Kate, o beyaz elbise ve tacıyla hafızalarda yer etmeseydi, bu tablodaki kişinin Kate olduğu aklıma bile gelmezdi..."

Bir başka sosyal medya kullanıcısı "Eğer bu tablodaki kişi Kate ise en azından ona birazcık benzemesi gerekmez miydi?"

Bir kullanıcı da "Sanatın taraflı ve öznel olduğunu biliyorum ama bu tablodaki kadın, Kate'e hiç benzemiyor" diyerek görüşünü ifade etti.

Bunların yanı sıra birçok kullanıcı sosyal medyada "Şaka mı yapıyorsunuz?" diyerek tabloyu eleştirdi.

Hannah Uzor'un portreye yansıttığı görüntü bundan iki yıl önce Charles'ın, Kral olarak verdiği ilk resmi davete ait. O gece Kate, omuz kısmı işlemeli beyaz elbiseyi giydi. Başına da kayınvalidesi Diana'nın ünlü tacını taktı.





BEYAZ ELBİBESİ VE TACIYLA İKİ YIL ÖNCEKİ DAVETE DAMGA VURDU

Kate Middleton'ın 0Zambialı ressam Hannah Uzor'un çizdiği portreye yansıttığı görünümü bundan iki yıl öncesine ait.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta çıkan Kral Charles, ilk resmi davetini Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve eşine vermişti. Resmi karşılama sırasında da Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın yanı sıra Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine yani Kate Middleton da hazır bulundu.

Haberin Devamı

Gündüz yapılan bu karşılama ve etkinliklerin ardından da Kral Charles, konuğu onuruna bir yemek verdi.

İşte Uzor'un portresine yansıttığı gibi omuz kısımları gümüş rengi işlemelerle süslü beyaz bir gece elbisesiyle katıldı Kate Middleton.

Saçlarını topladı ve başına da kayınvalidesi Prenses Diana ile özdeşleşen Cambridge Aşıklar Düğümü adlı tacı taktı.

KAYINVALİDESİYLE ÖZDEŞLEŞEN ÜNLÜ TAÇ DA BAŞINDAYDI

Aslına bakılırsa 2022 yılının kasım ayında gerçekleşen o davete damga vuran kişi de Kate Middleton oldu.

Kral Charles'ın eski karısı, Prens William'ın annesi Diana'nın ölümünden 23 yıl sonra bu unvanı açıkça kullanan ilk kişi olan Kate, ertesi gün asıl ev sahipleri olan Kral ve Kraliçe'den daha fazla çıktı basının manşetlerine.

Haberin Devamı

En çok dikkat çeken de başındaki taçtı. Ki o taç zaten Diana'dan sonra Kate ile özdeşleşti.

HEM DIANA'YA HEM KRALİÇE 2. ELIZABETH'E 'SELAM' GÖNDERDİ

Galler Prensesi, o davette Diana'ya sadece tacıyla "selam göndermedi." Görünümünü tamamlayan küpeleri de bir zamanlar Prenses Diana'nın kulaklarını süslüyordu.

Middleton ile ilgili olarak en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de üzerinde Kraliçe 2. Elizabeth'in gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafının yer aldığı, sarı kurdele üzerine yerleştirilmiş nişandı.

Kate'in üzerinde Kraliçe'nin bir başka hatırası daha vardı: Koluna taktığı inci bilezik.

Haberin Devamı

Kate, o yemekte de her zamanki tarzından ve sevdiği modacıdan giyinme alışkanlığından vazgeçmedi. Galler Prensesi Catherine'in beyaz elbisesi de onu meraklı takipçileri için gayet tanıdıktı.

WILLIAM İLE YAN YANA PORTRELERİ DE VAR

Kate Middleton ile Prens William'ın ilk yan yana portreleri de 2022 yılında gün yüzüne çıktı. Bu kez portre ressam Jamie Coreth'in imzasını taşıyondu. Kate ile William o portrede yan yana durup sağ tarafa bakarken görülüyor.

Tabloda Kate Middleton, eşiyle birlikte 2020 yılında eşi Prens William ile çıktığı Dublin turunda giydiği yeşil elbiseyi giyiyor.

William'ın kravatının renginin de eşinin pırıltılı kıyafetiyle uyumu dikkat çekici. Tabloda Middleton'ın iri bir broş taktığı da görüldü.

Haberin Devamı

Tablo ile ilgili bir başka ayrıntı da Kate'in göğsünde resmedilen broş. Bu incili broş Kraliçe 2. Elizabeth'e ait. Kraliçe, katıldığı etkinliklerde sık sık bu broşu kullanıyor.

Kate Middleton ile Prens William'ın bu ilk ortak resmi portresi, Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Fitzwilliam Müzesi tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Tablo, çiftin müzeyi ziyareti onuruna gün yüzüne çıkarıldı.

Ressam, Kate ile William'ın 2020 yılında çıktığı İrlanda gezisi sırasındaki görünümünden esinlenerek tablosunu yaptı.





İLK RESMİ PORTRESİ DE ELEŞTİRİLDİ

2011 yılının 29 Nisan günü Prens William ile evlenerek aileye giren Kate Middleton'ın ilk resmi portresi ise bu gösterişli günden iki yıl sonra ortaya çıktı.

O dönemde Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate'in bu ilk resmi portresi Paul Emsley tarafından yapıldı. Londra'daki Ulusal Portre Galerisi'nde yer alan portrenin açılışına Kate ve William da katıldı.

İşin ilginç yanı Kate'in o portresi de çok fazla beğenilmedi. Hatta olduğundan daha yaşlı göründüğünü ileri sürenler oldu.

Kate'in bu ilk resmi portresinde ressam Paul Emsley'in imzası vardı.





Kate ile William, ilk resmi portrenin açılışında ressam Emsley ile tanıştı.





Charles'ın kral olarak ilk resmi portresi de 14 Mayıs'ta gözler önüne serilmişti. Ressam Jonathan Yeo'nun imzasını taşıyan bu portre de eleştirilerden nasibini aldı. Kral Charles, Buckingham Sarayı'nın mavi odasında ressam ile birlikte objektiflere poz verdi.