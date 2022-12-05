Gelinliğini giyeli 6 ay olmamıştı... Kocası özür diledi ama hamileyken aldatılınca boşanma davası açtı!

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Gerçek adı Alaina Antoinnette James olan 29 yaşındaki Bonnie Rotten Instagram'da 53 yaşındaki Jesse hakkında yaptığı açıklama, daha doğrusu suçlama ile gündemde. Eski bir yetişkin filmi oyuncusu olan ve önceki evliliğinden 6 yaşında bir kızı bulunan Bonnie Rotten, 2015’te film çekmeyi bıraktığını açıklamıştı. Bonnie, kızı olduktan sonra daha sakin bir hayatı seçmişti. 2021’de Jesse James’e gönlünü kaptırdı, çift 25 Haziran’da evlendi. Bu mutlu evlilik bir de bebek haberiyle taçlanacaktı. Bonnie Rotten hamileydi ancak hamilelik haberi bir skandalla gölgelendi ve ortalık toz duman oldu. Her şey sosyal medya üzerinden ve böylelikle de dünyanın gözü önünde yaşanacaktı. Hamileyken aldatıldığını açıklayan Bonnie Rotten, Jesse James'e yönelttiği suçlamalarla gündemde

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HAYATINA GİREN TÜM KADINLARI ALDATMASIYLA ÜNLENMİŞ BİR ERKEK...

Jesse James, televizyonda yayınlanan programlarıyla tanınan bir ünlü. Ancak onu herkes Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un eski kocası olarak hatırlıyor. Çift 2005-2010 yılları arası evli kalmış, bu evlilik Jesse James’in sadakatsizliği nedeniyle bitmişti. Sandra Bullock, o günlerde kariyerinin en önemli günlerini yaşıyordu ve filmleri gişe rekorları kırıyor, güzel yıldız Oscar heykeline uzanmayı hayal ediyordu. Bullock’un bu hedefi gerçekleşecekti ancak kendisi arı gibi çalışırken kocasının ona ihanet ettiğini öğrenince yuvası da yıkıldı. Çift 5 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdı. Bu Jesse James için biten üçüncü evliliğiydi ve Jesse bununla yetinmeyip iki evlilik daha yapacaktı.

Jesse James dün yaptığı paylaşımda çok satan bir ilişki tavsiyesi kitabının görselini kullandı ve yaşananları kendi tarafından anlatarak eşinden özür diledi

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Şimdiye kadarki evliliklerinden üç çocuğu olan James, neredeyse tüm ilişkilerini ihanetle sonlandırmış, severek evlendiği ve bir ömür boyu birlikte olma sözü verdiği tüm kadınları aldatmıştı. Buna rağmen Bonnie Rotten, onun beşinci eşi olmayı göz aldı. Jesse’ye aşık olan genç kadın aralarındaki yaş farkını da hiç dert etmedi, bu adam konusunda ona yapılan uyarılara da kulak tıkadı. Bonnie, Jesse’yle aşk yaşamaya başladığında etrafındaki insanlar onu sadakatsizlik konusunda uyarmıştı. Zaten Jesse de her seferinde aldatma hikâyeleriyle gündeme geldiği zamanlardan birinde seks bağımlısı olduğunu ve yaptığı hataların nedeninin bu rahatsızlık olduğunu öne sürecekti. Yaşananlar Jesse’nin daha önceki ilişkilerinden hiç ders çıkarmadığını, Bonnie’nin de uyarılara boş vererek nasıl bir hayata düştüğünü kanıtladı. Çift 25 Haziran'da sade bir törenle evlenmişti

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EVLENELİ DAHA 6 AY DOLMADAN GELEN İHANET

Haziran ayında sade bir törenle evlenen Bonnie, bu düğünden sadece birkaç ay sonra kocasını onu aldatmakla suçladı. Üstelik Bonnie, bunların başına hamileyken geldiğini kanıtlamak için bir ultrason görüntüsünü Instagram hesabından paylaşmış; o siyah beyaz fotoğrafta karnında taşıdığı daha doğmamış bebeği gösterip “Ben 10 haftalık hamileyim ama kocam beni başka kadınlarla aldatıyor” yazarak bombayı patlatmıştı. Bonnie, hamile haliyle evden ayrılmak zorunda kaldığını çünkü Jesse’nin her yerden onu engellediğini iddia ediyordu. “Instagram sayfasını görüyorum. Bütün eski sevgililerini ve daha bir sürü kadını takip ediyor. Ben onun hamile karısıyım ve böyle davranmayı seçiyorum. Jesse James adam değildir!” diyerek sitemini ve üzüntüsünü dile getiren Bonnie paylaşımına devam etti.

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“Hayatımı mahvetmek mi istiyorsun? Beni her şeyden ve herkesten soyutlamak mı? Elimden her şeyi al bakalım, göreceğiz. Ben hamileyken sen başka kadınları ele geçirmenin peşindesin.” Bonnie Rotten'ın yaptığı bu paylaşım ortalığı birbirine kattı

"BEN 10 HAFTALIK HAMİLEYİM KOCAM BAŞKA KADINLARIN PEŞİNDE"

Bu suçlamalar ortaya dökülünce paylaşım yapma sırası da bu kez Jesse James’e gelmişti. Jesse, hamile eşinin iddialarına hafta sonu yaptığı paylaşımlarla yine sosyal medya üzerinden cevap verdi. 53 yaşındaki James, Bonnie Rotten'a sadakatsizlik ettiğini inkar etse de, eski kız arkadaşlarından birine mesaj attığını itiraf etti. “Bebeğim ben seni aldatmadım yemin ederim! Kavga ettiğimiz için üzgünüm. Kavga ederken sana 'geri zekalı' dediğim için özür dilerim.” diye söze başlayan kötü şöhretli koca “Bunun seni daha da kızdırdığını ve durumu iyileştirmek için hiçbir şey yapmadığımı biliyorum. Haddini aşan, çocukça ve olgunlaşmamış bir tavırdı. Bunu yaptığım için üzgünüm” özrüyle devam etti. Jesse James, bir yandan özür diliyor bir yandan da hamile karısına övgüler düzmeye devam ediyordu:

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“Lütfen bil. Seni aldatmayı hiç düşünmedim. Seni asla aldatmaya çalışmadım. Seni aldatma dürtüsüne hiç sahip olmadım. Sonsuza kadar istediğim tek kişi sensin. Peşimde dolaşan her hatuna sana aşık olduğum ve artık onları göremeyeceğimi söyledim. Bunu bana olan güvenini güvence altına almak ve sana doğru davranabilmek için yapıyorum. Bir erkek daha başka ne yapabilir ki?” ÖZÜR DİLEDİ AMA İŞE YARAYACAK MI?

James, bir yandan bunları yazarken bir yandan da evlilik törenlerinden ve karısı Bonnie’yle birlikte geçirdiği günlerden bir dizi fotoğrafı paylaşıyor ve “2022 çok mutlu geçti” diyerek hem biten yılı hem de karısıyla evliliklerinin ilk aylarını kutluyordu. Öte yandan, aldatma iddiasını reddetse de Jesse, belli ki eski sevgililerinden biriyle görüşmüş, en azından onunla mesajlaşmıştı. Bunu kabul, daha doğrusu itiraf etmişti ancak bunun hangi eski sevgili olduğunu açıklamadı ve isim vermedi. Jesse James bu mesajlaşmayı da eşiyle ettiği kavgaya bağlıyor ve öfkeyle hareket ettiği için bunu yaptığını söylüyordu...

“Gerçekten işimizin bittiğini, seninle ayrılacağımızı düşündüm ve çok kızdım. Öfke ve kinle hareket ettim. Bunun seni incittiğini biliyorum ve üzgünüm. Onu takip etmeyi bıraktım ve bir daha iletişime geçmeyeceğim.” diyen Jesse James, yuvasını yıkan bu kişiyi artık hayatından tamamen çıkardığını söylüyordu. Ancak Bonnie buna inandı mı belli değil. Çünkü RadarOnline.com tarafından elde edilen belgelere ve sitede yer alan haberlere göre bu evlilik aslında çoktan bitti.

BONNIE ÇOKTAN BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ!

Belgelere göre Bonnie Rotten kocası hakkındaki suçlamaları gündeme getirir getirmez boşanma davası açarak mahkemeye evrakları yollamış. Hamileyken aldatılmayı kendine yediremeyen ve incinen gurunu boşanarak tamir etmeye karar veren Bonnie bu karardan dönecek mi belli değil. Zira aynı sitedeki özel habere göre Jesse mahkemeye taşınan duruma henüz cevap vermiş değil. Yani boşanma davasını kabul etmedi ve imzayı atmadı. Jesse James bunun yerine karısına sosyal medya yoluyla seslenmeye ve kendini affettirmeye çalışıyor. Bonnie ise henüz bu konuda bir yumuşama ibaresi göstermedi ve bir açıklama yapmadı.

2010 yılında Sandra Bullock, kariyerinin en güzel anlarını yaşıyor ve evine Oscar heykeliyle dönüyordu. Ancak o filmi için çalışırken Jesse James onu aldatmıştı

Dava kesinleşirse bu Jesse James için beşinci boşaması olacak. James, daha önce Karla James, Janine Lindemulder, Sandra Bullock ve Alexis DeJoria ile evliydi ve hepsinden aldatma sorunları yüzünden ayrıldı. Hatta Sandra Bullock’la ayrıldıkları 2010 yılında bu boşanmanın maddi detayları da çok konuşuldu. O günlerde Sandra Bullock’un da Jesse James’in de tahmini servetleri 125 milyon dolar civarındaydı. Bunun yanı sıra da evli oldukları süreç boyunca edindikleri birçok mülk vardı. Bu boşanma ve maddi paylaşım nispeten sorunsuz halledildi zira çift akıllı davranarak 2005 yılında, evlenmeden hemen önce bir evlilik anlaşması imzalamıştı ve boşanmaları durumunda gerçekleşecek maddi paylaşımlar bu anlaşmanın maddeleri arasındaydı.

EVLİLİK ANLAŞMASI YAPIP YAPMADIKLARI BELLİ DEĞİL

Henüz evliliklerinin üzerinden 6 ay bile geçmeyen Jesse ve Bonnie’nin böyle bir anlaşma imzalayıp imzalamadığı ise bilinmiyor. Jesse James’in 2010 yılından beri televizyon projelerinden ve yürüttüğü motosiklet işinden hatırı sayılır bir para kazandığı aşikar. Kendisi de girişimci olan ve sadece sosyal medyadaki milyonlarca takipçisinden bile çok para kazanan Bonnie Rotten’ın da film kariyerinden ve yeni başlattığı iş girişimlerinden birkaç milyon doları aşan bir serveti olduğu sanılıyor.