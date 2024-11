Bu sevginin önünde hiçbir kural duramıyor…

Haberin Devamı

Son aylarda peş peşe gelen kötü haberlerle sarsılan kraliyet ailesi mart ayında kansere yakalandığını açıklayan Kate Middleton’ın eylül ayında kemoterapi tedavisini tamamlayıp iyileşmesiyle rahat bir nefes aldı.

Charles’ın da henüz türü açıklanmayan bir kanser nedeniyle tedavi altında olması tüm gözlerin bir kez daha bu ünlü aileye çevrilmesine yol açtı. Dünyanın belki de en göz önünde çifti olan William ve Kate için 2024 yılı çok zor geçti

AMELİYAT OLUP ORTADAN KAYBOLUNCA KOMPLO TEORİLERİ ALIP BAŞINI GİTTİ

Ocak ayında karın bölgesinden ciddi bir operasyon geçirdiği açıklanan ve bu ameliyattan sonra aylarca ortadan kaybolan Kate Middleton için meraklanan hayranları birçok komplo teorisi ortaya atmıştı.

Bu komplo teorilerinin birçoğu da Kate ve William’ın evliliğiyle ve aralarındaki ilişkiyle ilgiliydi. Galler Prensi ve Prensesinin evliliğinin yolunda gitmediği, William’ın Kate’e şiddet uyguladığı, bir metresi olduğu bile söylendi.

Kate’in kanser olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte ise durumun aslında hiç de söylendiği gibi olmadığı, 2011’de muhteşem bir düğünle evlenen Kate ve William’ın evliliklerinin ne kadar sağlam olduğu anlaşıldı.

ZORLU YOLLARDAN VE YILLARDAN BİRLİKTE GEÇTİLER

Geçirdikleri zorlu süreçlerin ardından çiftin evliliğini masaya yatıran kraliyet uzmanlarına göre Prens William ve Kate Middleton evliliklerinde 13 yılı devirdikten sonra bile kraliyet protokolüne meydan okuyan “genç aşıklar” gibiler.

Kate Middleton eylül ayında bir video yayınlayarak iyileştiğini duyrumuştu... Duygu dolu videoda prens ve prensesin normalde görmeye alışkın olmadığımız en samimi halleri de vardı

Prens William ve Kate Middleton'ın aşk hikayesi onlarca yıla yayılıyor ve hala güçlü bir şekilde devam ediyor.

The Sunday Times'ın kraliyet editörü ve “The Royals with Roya and Kate” podcast'inin eş sunucusu Roya Nikkhah, Galler Prensi ve Prensesi'nin çalkantılı bir yılı atlattıktan sonra ’hala birbirlerine çok düşkün” olduklarını söyledi.

Nikkhah, “Onları katıldıkları kraliyet görevlerinde gördüğünüzde, belli ki hâlâ birbirlerine çok düşkünler. Biri her zaman diğerine göz kulak oluyor. Bence birbirlerinin arkasını kolluyorlar.” diyor.

Kate Middleton eylül ayında tedavisinin bittiğini ve kanseri yendiğini bir video paylaşarak açıklamıştı. Milyonlarca insanın izlediği bu videoda da eşi William’la geçirdikleri aşk dolu anlar ve üç çocuklarıyla hayatlarından samimi kesitler vardı.

PAYLAŞTIĞI VİDEODAKİ SAMİMİ GÖRÜNTÜLER TÜM KURALLARI YIKIP GEÇTİ

Bu samimiyet ve aşk gösterisi kraliyet ailesi üyeleri için alışılmamış hatta kuralları yıkan bir istisnaydı. Ancak Kate ve William’ın ilişkisi söz konusu olduğunda zaten bu kurallar devre dışı kalıyor…

Kraliyet uzmanları William ve Kate'in evliliğini masaya yatırdı

“Sanırım üzerinizde bu kadar büyük bir kamuoyu baskısı varken, özel hayatınızın bir kısmını gizli tutmak çok zor çünkü kamuoyu sizi çok yakından inceliyor. Ama Kate kemoterapiyi bitirdiğini açıkladığında yayınladıkları videoya bakarsanız, onları normalde asla böyle göremeyiz” diyor Roya Nikkhah…

“Pek çok insan, kameraların onları olduğu gibi çekmesine izin verme konusunda ne kadar açık olduklarını görünce oldukça şaşırdı, onları görmemizi istedikleri gibi, bu da çok sarılmak, öpüşmek ve bir battaniyenin altında birbirlerine sokulup son derece yakın olmaktı.”





AİLENİN MAHREMİYETİNİ KORUDULAR AMA...

Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams ise William ve Kate’in evliliğinin en başından beri William'ın “ailesinin mahremiyetini gayretle koruduğunu” söyledi.

Fitzwilliams “William ve Catherine... özellikle rekabetçi sporları içeren kraliyet turları sırasında rahatladıklarında, rekabetçi ruhlarının yanı sıra kamuoyu önünde çok iyi yansıttıkları özel yakınlıklarını ve uyumlarını her zaman gösterdiler” diyor.

Çiftin uyumu ve birlikteyken yüzlerine yansıyan mutluluk evlendiklerinden beri çekilen neredeyse tüm pozlarına da yansıyor

KATE'İN HASTALIK SÜRECİNDE DAHA DA YAKINLAŞTILAR

“Geleceğin kral ve kraliçesi olarak, hayatlarının merkezi olan sevgi dolu bir aileye sahipler. Catherine'in kanserden kurtulduğunu açıkladığı son video, aralarındaki samimi anları gösteriyordu. Kraliyet ailesi herkesin önünde sevgi gösterileriyle tanınmaz ama vücut dilleri çok şey anlatıyordu. Catherine'in hastalığı ve William'ın onunla bu kadar çok vakit geçirmesi, eğer mümkünse, onları daha da yakınlaştıracaktır.”

Galler Prensi ve Prensesi 2001 yılında St Andrews Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştı. 2011 yılında evlendiler. Çiftin Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis adında üç çocuğu var. Prens George, ilk doğan çocuk olarak babası William’ın ardından tahta çıkan isim olacak.

Üniversite öğrencisiyken tanışan ve 20'li yaşlarında gece hayatları da çok merak edilen çiftin peşine tıpkı Hollywood yıldızları gibi sürekli paparazziler takılıyordu

Kraliyet ailesi bu yıl, ocak ayında Kral Charles’ın prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceğinin ve Kate'in karın ameliyatı geçireceğinin açıklanmasıyla başlayan sağlık endişeleriyle sarsıldı.

Şubat ayında Buckingham Sarayı Charles'ın açıklanmayan bir kanser türü için tedavi gördüğünü duyurdu. Altı hafta sonra Kate de kanser tedavisi gördüğünü açıkladı ve ameliyatından bu yana sosyal medyada dolaşan durumuyla ilgili amansız spekülasyonları susturdu.





KARISINA DESTEK OLMAK İÇİN TÜM GÖREVLERİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Kate'in açıklamasının ardından William eşine destek olmak için kraliyet görevlerinden izin aldı.

Eylül ayında 42 yaşındaki prenses kanserden kurtulduğunu açıkladı. Kocası ve çocuklarıyla birlikte sahneye çıkan prenses, geçtiğimiz dokuz ayın ailesi için ne kadar zor geçtiğini anlattı. Tedavi sürecini tamamladığı için “rahatladığını” ifade etti.

Kate duygu yüklü videoda “Bu zaman her şeyden önce William'a ve bana, çoğumuzun genellikle hafife aldığı hayattaki basit ama önemli şeyler için düşünmeyi ve minnettar olmayı hatırlattı. Sadece sevmek ve sevilmek gibi” dedi.

Hayatlarını ve evliliklerini yakından takip eden kraliyet gazetecileri özellikle bu yılki zor süreçten sonra William ve Kate için geriye kalan tek önemli şeyin "sadece sevmek ve sevilmek" olduğunu söylüyor

İngiliz gazeteci Helena Chard, Galler Prensi ve Prensesi'nin “eğlence, sevgi ve kahkaha dolu mutlu, istikrarlı bir aile hayatının” tadını çıkardıklarını söyledi.

"EĞLENCE, SEVGİ VE KAHKAHA DOLU MUTLU, İSTİKRARLI BİR AİLE HAYATI"

Chard William ve Kate için “Kişisel yaşamlarının büyük bölümünü gizli tutmaya çalışıyorlar. İlk yıllarında belirli kulüplerde parti yapmaktan hoşlanıyorlardı. Ancak uzun yıllar boyunca rekabetçi sporların tadını çıkararak ve açık havada eğlenceli olan her şeyin peşinden koşarak birbirlerini beslediler ve enerji verdiler.” diyor.

“Galler Prensi ve Prensesi birbirlerinin en iyi arkadaşı. Gülmek ve hayattaki küçük şeylerin tadını birlikte çıkarmak onların ilacıdır. Prenses Catherine'in beklenmedik hastalığı ve korkutucu kanser yolculuğu, hayatın çok kırılgan olduğunun farkına varmalarıyla birlikte onları birbirlerine daha da yakınlaştırdı. Birbirlerini her zamankinden daha çok seviyor ve takdir ediyorlar.”

William 7 Kasım'da Güney Afrika'nın Cape Town şehrine yaptığı ziyaret sırasında 2024'ün “acımasız” ve hayatının “en zor yılı” olduğunu itiraf etti.

“Diğer her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda tutmaya çalışmak gerçekten zor oldu. Ama eşimle gurur duyuyorum, babamla gurur duyuyorum, yaptıkları şeylerin üstesinden geldikleri için. Ancak kişisel aile bakış açısıyla, bu... acımasızdı” açıklaması ve geleceğin kralının bu açıklıkta konuşması bile aslında William’ın Kate’in aşkıyla artık kraliyet alışkanlıklarını iyice geri plana attığının işareti sayıldı. William ve Kate kraliyet kuralları pek elvermese de sık sık fiziksel temasta bulunmaktan da kaçınmıyor

OKUL YILLARINDAKİ YAKINLIKLARI EVLİLİKLERİNİ BİR KAYA GİBİ SAĞLAM YAPTI

Birbirlerini tanımaya başladıkları ilk yıllarda William su topu oynuyor ve Kate de sabahları yüzme antrenmanı yapıyordu.

“O zamanlar henüz arkadaş olsalar da, atletik içgüdüleri birbirleri için belirgindi. Karanlık kış sabahları, sabah 5'ten önce kalkmak çoğu üniversite öğrencisine göre değildir. Her ikisi de diğerinin sağlık konusunda bilinçli olduğunu biliyordu, bu da bir başka ortak özellikleri. Birbirlerine karşı bu kadar rahat olmalarının nedeni de buydu.”

Uzmanlar bu ortak geçmişin bugüne nasıl yansıdığını “Bugünlerde herkesin önünde sergiledikleri sevgi gösterileri, uygun gördüklerinde birbirleri hakkında ne hissettiklerini tüm dünyaya duyurmaktan çekinmediklerini gösteriyor. Üniversitede kurdukları derin bağlar sayesinde birbirlerine karşı duydukları rahatlık hiç azalmadı, aksine arttı.” sözleriyle anlatıyor.