Hınzır prenses fena yakalandı… Gülerek yengesinin kulağına fısıldadı: Kocamın yeni sakallarına bayıldım!

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Hatta kimseler görmez ve duymaz zannederken yanındakilere söylediği şeyler bile...

Bu yılın hemen başında ciddi bir ameliyat geçirdikten sonra uzun süre ortalıktan kaybolan Galler Prensesi Kate Middleton’ın kanser olduğu ve tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.





SÖZ VERDİĞİ GİBİ GÖREVLERİNİN BAŞINA DÖNDÜ

Hayranlarının merakla beklediği müjdeyi eylül ayında veren güzel prenses iyileştiğini ve artık yavaş yavaş herkesin onu en ön sırada görmeye alıştığı kraliyet görevlerine geri döneceğini açıkladı.

Kate ve William aylar sonra eski günlerdeki gibi kraliyet etkinliklerinde yan yana geldiler

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Yazın birkaç kez yorgun, solgun ve oldukça zayıflamış halde halkın karşısına çıkan Kate geçen hafta sonu ilk kez çok önemli bir görevde, Birinci dünya Savaşı’nda ölen askerler için düzenlenen Anma Günü etkinliklerinde yerini almıştı.

Tüm gözler günün önemine ve ağırlığına uygun olarak her zamanki gibi zarif siyah paltosu, siyah şapkası ve yakasına iliştirdiği kırmızı gelincikten yapılma iğneleriyle alışılmış şıklığını sergileyen prensesin üzerindeydi o gün.





YENGESİYLE GÜLÜŞÜRKEN YAKALANMIŞTI

Ailede arasının pek sıkı fıkı olduğu, Charles’ın en küçük kardeşi ve William’ın da amcası olan Prens Edward’ın eşi Edinburgh Düşesi Sophie’yle sohbet ederken yakalanan Kate Middleton’ın o anda söyledikleri hayranlarını güldürdü.

Kate'le Sophie arasındaki bu gizli konuşmada konu William ve yeni sakallarıymış...

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Her zaman yüzünden eksik etmediği gülümsemesi, samimi ve sıcak tavırlarıyla bilinen Kate, evinde ve yakınlarının arasında olduğu zamanlarda oldukça şakacı ve “hınzır” olmakla nam salmış durumda.

DUDAKLARINI OKUDULAR... HINZIR GÜLÜMSEMESİYLE FISILDAMIŞTI: KOCAMIN SAKALLARINA BAYILDIM!

İşte o gün de herkes halini, sağlığını, durumunu merak ederken Düşes Sophie’yle sohbeti dillere düştü Kate’in… Çünkü neredeyse aldığı nefes bile merak ve takip edilen prensesin ne dediğini dudak okuma uzmanları ortaya çıkardı…

Neredeyse aldığı nefes bile takip edilen Kate'in Düşes Sophie'ye söylediklerini dudak okuyucular analiz etti

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Dudak okuyucu Nicola Hickling, Düşes Sophie’nin bir ara Kate'e eğilip “Ne! Sen sakal seviyor musun?” dediğini iddia etti. İki dostun arasındaki konu William’ın değiştirdiği imajı ve yeni bıraktığı sakallarıydı…

Sürekli görüntü alan fotoğrafçılara yüzündeki bu hınzır gülümsemeyle yakalanan Kate ise yengesinin kulağına eğilip “Bunu oldukça heyecan verici buluyorum” diye şaka yaptı. Kate uzun süre ortadan kaybolduğunda birçokları onun kocası William'la arasının bozuk olduğunu, William'ın onu aldattığı hatta boşanmak istediği konuşulmuştu... Ancak anlaşılan kanser kâbusunu yenen prens ve prensesin arasında her şey yolunda

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EŞİ HASTALIĞIYLA BOĞUŞURKEN O DA İMAJ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Eşinin hastalığı sırasında zor zamanlar geçiren Galler Prensi William kısa bir süre önce kamuoyunun karşısına onu pek de görmeye alışmadığımız şekilde, kirli sakallı bir halde çıkmıştı.

Bu görüntüsünü benimseyen ve tıraş olmayan William’ın bu yeni hali belli ki güzel prensesin hoşuna gitmişti. Ancak karısı bu sakallı yüzü sevse de William’ın bu yeni haliyle sorunu olan biri var…





KÜÇÜK KIZI ONU BU HALİYLE GÖRÜNCE AĞLAMIŞ

OK! dergisinin haberine göre Galler Prensi'nin kızı Prenses Charlotte babasının yeni imajını görünce şok olmuş.

Hatta babasının sinekkaydı tıraşlı haline alışkın olan küçük prenses onu sakallı görünce gözyaşlarına boğulmuş.

Kate kocasının sakallı halini beğense de küçük kızları Charlotte babasını öyle görünce ağlamış

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William da bu haberi “Charlotte ilk seferinde beğenmedi. İlkinde gözyaşlarına boğuldu, bu yüzden tıraş etmek zorunda kaldım. Sonra tekrar uzattım. Biraz bekle dedim ve onu her şeyin yoluna gireceğine ikna ettim” sözleriyle doğruladı.

KENDİSİ DE SAKALLARINI ÇOK SEVİYORMUŞ

Saraydan sızan fısıltılara göre William kirli sakal bırakmayı çok seviyor. Hatta kraliyet kaynakları “William sakallı halini çok seviyor, her zaman da öyle olmuştur. Kraliyet protokolü olmasaydı yıllardır sakal bırakıyor olurdu.” diyor.

William’ın sakalları küs olduğu kardeşi Harry’nin anı kitabına da konu olmuştu. Harry kitabında ağabeyi için “Özel Kuvvetler'deki bir görevden döndükten sonra gördüm. Willy'nin sakalları uzamıştı ve birisi ona uslu bir çocuk olmasını, koşup sakallarını kesmesini söylemişti. Kendisinden esirgenen bir ayrıcalığın tadını çıkarmam fikrinden nefret ediyordu” yazmıştı.