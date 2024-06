Yıllar sonra ona 'kocam' diye sarılmıştı... 'Yüreğim yanıyor... Ama mecbur olmasam yapmazdım'

Haberin Devamı

Bir film setinde başlayan aşkları, nişanlılık sürecine bile uzandı. Ama hepsi iki yıl sürdü, yollarını ayırdılar. Araya başka aşklar, başka evlilikler girdi. Yine de birbirlerini tam olarak unutamamışlardı. Sadece kalplerinde ve beyinlerinde biraz daha gerilere itmişlerdi. Yüreklerinden yükselen fısıltıları duymazdan gelmişlerdi ikisi de.



Ayrılmalarının üzerinden 17 yıl geçtikten sonra hayat yolları bir kez daha kesişti. Aşk ateşi yine yandı, dört bir yanlarını sardı. Bu kez kararlı davrandılar... Yarım kalan aşk tamamına erecekti, öyle de oldu.

Önce ani bir nikah, ardından tam da yıllar önce nişan yüzüklerini attıkları yerde yapılan düğün derken herkesin onlar için söylediği tek bir cümle vardı: Bu kez muratlarına erdiler..

Ancak durum pek de öyle değil gibi... Çünkü son iddialara göre yıllar sonra kurulan yuva yine sallantıda, hatta yıkılıp gitmek üzere. Birkaç gün önce el ele görüntülenseler de haklarındaki iddialar öyle söylemiyor.

Haberin Devamı

Bütün bu iddiaların ne kadarının doğru olduğunu zaman gösterecek elbette. Fakat bu ünlü çiftten birinden herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Onca hevesle hazırlandığı yaz turnesini iptal etti. Planı da bu yıl bütün bir yaz mevsimini ailesiyle birlikte geçirmek!

HAYRANLARINA GÖNDERDİĞİ BİR MESAJLA DUYURDU

Anladınız büyük olasılıkla Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten söz ettiğimizi. Bundan iki yıl önce aşklarına kaldığı yerden devam kararı alan hatta bu kez evlenen Bennifer çiftinin mutlu yuvası üzerinde kara bulutlar dolanıyor son dönemde.

Haftalardır birlikte görüntülenmeyen çift, geçtiğimiz günlerde yine el ele objektif karşıına çıktı. Hatta Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'dan dünyaya gelen kızı Violet'in mezuniyet törenine birlikte katıldılar. Ama bütün bunlar haklarındaki "araları kötü, ayrılacaklar" söylentilerini durdurmadı.

Bir yanda bunlar olup biterken Jennifer Lopez'den hiç umulmadık bir açıklama geldi. 54 yaşındaki yıldız, bin bir özenle hazırlandığı yaz turnesini iptal ettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Lopez, hayranlarını kendisiyle ilgili bilgilendirmek için kurduğu internet sitesi üzerinden elektronik postayla gönderdiği mesajla bu kararını duyurdu. Konserlerini bekleyenleri yüz üstü bıraktığı için kalbinin kırık olduğunu belirten Lopez, yine de böyle bir adım atmak zorunda olduğunu ifade etti.

"Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve yıkılmış durumdayım" diye yazdı. Ardından da satırlarını şöyle sürdürdü: "Ama lütfen şunu bilin ki eğer Kesinlikle gerekli olduğunu hissetmeseydim bunu asla yapmazdım. Size söz veriyorum bunu telafi edeceğim ve tekrar birlikte olacağız. Sizi seviyorum. Gelecek sefere görüşmek üzere.."

Jennifer Lopez'in sözcüsü de yaz turnelerinin iptal edilme nedenini "Jennifer, ailesine, çocuklarına ve yakın dostlarına zaman ayırmak için böyle bir ara verdi" diyerek açıkladı.

Haberin Devamı

Lopez ile Affleck, ünlü oyuncunun eski eşi Jennifer Garner'dan dünyaya gelen kızı Violet'in mezuniyet törenine el ele katıldı. Ama yüzleri çok da gülmüyordu.

Lopez'in bu açıklaması bazı tartışmalara da neden oldu. Bir süredir Lopez'in yaz turnesi için bilet satışlarının iyi gitmediği konuşuluyordu. Hatta eski halkla ilişkiler sorumlusu yıldızın doğru strateji uygulamadığını bile savunmuştu.

Yıllardır onu takip eden kemikleşmiş kitlesi dışında genç kuşakların Jennifer Lopez'e çok da ilgi duymadığı da onun iddiaları arasındaydı.

Haberin Devamı

Bu konuyla ilgili başka bir hatırlatma daha yapalım. Lopez'in Ben Affleck ile aşkının yeniden alevlenmesini anlattığı şarkılardan oluşan This Is Me... Now adlı albümünün satışları da çok iyi gitmiyordu.

YAKIN ÇEVRESİ: BİLET SATIŞLARI DEĞİL, KİŞİSEL SORUNLAR

Fakat yakın çevresine bakılırsa Lopez'in yaz turnesini iptal etmesinin nedeni istediği gibi gitmeyen bilet satışları değil. Gerçekten de eşi Ben Affleck ile yaşadığı sorunlar. Ayrıca yıldız eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen iki çocuğu Max ve Emme'ye de daha çok vakit ayırmak isiyor.

Öte yandan Page Six'e konuşan bir kaynak Lopez ile Affleck'in yürümediğini gördükleri için evliliklerini bitirmeye hazırlandığını söyledi.

Haberin Devamı

Bu boşanma söylentileri geçen mayıs ayında Ben Affleck, MET Gala gecesine Lopez ile katılmadığında alevlenmişti. Ondan önce de uzun süre birlikte görünmeyen çiftin evliliğinin iyi gitmediği konuşuluyordu. Ancak söylentiler ilk kez bu kadar yüksek sesle dile getirilmeye başladı.

Geçen hafta bir buçuk aylık bir aranın ardından yeniden bir arada görüntülendi Lopez ile Affleck. Hatta AfflecK'in kızının mezuniyet törenine de birlikte katıldılar. Ama yine de Bennifer çifti hakkındaki söylentiler bitmek bilmiyor.

Görünen o ki, gösteri dünyası yakın zamanda yıllara direnen büyük bir aşkın bu kez tamamen sona ermesine tanıklık edebilir.

YARIM KALAN AŞKI TAMAMLAMAK İSTEMİŞLERDİ

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yılında Gigli filminde birlikte oynadı. O sırada başlayan aklarını bir nişan yüzügüyle taçlandırdılar. Sadece iki yıl sonra evlilik planları yaparken yollarını ayırdılar.

2021 yılında tekrar bir araya gelip 2022 yılında da evlendiler. Evliliklerinin başından beri de bitip tükenmeyen "işler yolunda gitmiyor" söylentilerinin merkezinde yer aldılar.