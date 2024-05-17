KarÄ±sÄ±nÄ±n tenine bile Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rÄ±yordu: ArtÄ±k aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda deÄŸiller AÅŸk masalÄ± yarÄ±da kaldÄ±

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Son gelen sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa yaÅŸlarÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ olmalarÄ±na raÄŸmen sokaklarda liseli genÃ§ler gibi aÅŸk tablolarÄ± sergileyen bu mutlu Ã§ift artÄ±k aynÄ± evde bile yaÅŸamÄ±yor.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Jennifer Lopez ile yÄ±llar sonra kavuÅŸup muradÄ±na erdiÄŸi kocasÄ± Ben Affleck ya da magazin basÄ±nÄ±ndaki adlarÄ±yla Bennifer'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±nÄ±z.

Son aylarda birbirlerinden ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã§ift, ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentilerinin merkezinde.

2000'lerin baÅŸÄ±nda niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±lan, baÅŸkalarÄ±yla evlenip Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸan ama yÄ±llar sonra tekrar bir araya gelip aÅŸklarÄ±na kaldÄ±klarÄ± yerden devam eden Ã§iftin cephesinden Ã§ok da iyi haberler gelmiyor.

Ä°ddialara bakÄ±lÄ±rsa Lopez ile Affleck, bir kez daha ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n eÅŸiÄŸinde.





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ESKÄ° EÅžÄ°NE YAKIN BÄ°R EVDE YAÅžIYOR

Hatta internetteki TMZ sitesine gÃ¶re evlerini Ã§oktan ayÄ±rdÄ±lar bile. Site, 51 yaÅŸÄ±ndaki Ben Affleck'in karÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin yakÄ±nlarÄ±nda baÅŸka bir evden Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸini yazdÄ±.Â

Fakat baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var bu konuda. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Affleck bir haftadan daha uzun bir sÃ¼redir Lopez ile yaÅŸamÄ±yor. KapÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi ev ise boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Jennifer Garner'Ä±n evine Ã§ok yakÄ±n.

Yine Ben Affleck'in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran bir ayrÄ±ntÄ± da vardÄ±.

Affleck'in sol elinin yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±nda alyansÄ± duruyordu. Hatta Affleck bunu gÃ¶sterecek ÅŸekilde bir eliyle otomobilin direksiyonunu tutarken sol elini de pencereden dÄ±ÅŸarÄ± sarkÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±.

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O DA KIZIYLA PARÄ°S'TE GEZDÄ°Â

Bu arada 54 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez ise bir sÃ¼redir yanÄ±nda Ben Affleck olmadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Ã–nce MET Gala'ya tek baÅŸÄ±na katÄ±lan Lopez sonra da eski eÅŸi Marc Anthony ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Emme ile birlikte Paris'te gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Bir yandan bu dedikodular sÃ¼rerken diÄŸer yandan da Ã§ifte yakÄ±n bir kaynak Ben Affleck'in zaten MET Gala'ya katÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ o sÄ±ralarda The Accountant 2 adlÄ± filminin Ã§ekimleriyle meÅŸgul olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

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JLO YALNIZ BAÅžINA EV ARADIÂ

Ã‡iftin cephesinden gelen bir baÅŸka haber daha var. O sÃ¼reÃ§te kimse dikkat etmemiÅŸti ama Jennifer Lopez, bir sÃ¼re Ã¶nce Beverly Hills'te ev ararken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. O sÄ±rada da yanÄ±nda kocasÄ± Affleck yoktu.

BoÅŸanma sÃ¶ylentilerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra bu durum bir kez daha masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. Bir zamanlar kalabalÄ±k aileleri iÃ§in geniÅŸ bir ev arayan Ã§iftin artÄ±k kendi baÅŸlarÄ±na yaÅŸayacaklarÄ± evler aramaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

AslÄ±nda JLo ile Ben Affleck'in aralarÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±, evliliklerinin hayal ettikleri gibi gitmediÄŸi sÃ¶ylentileri bir sÃ¼redir ortalarda dolanÄ±yordu.

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TERAPÄ°YE BÄ°LE GÄ°TTÄ°LERÂ

Ã‡iftin cephesinden gelen baÅŸka bir haber de bir sÃ¼redir evliliklerini kurtarmak iÃ§in terapiye gittikleri. Bir kaynak "Ben bu konuda terapiye inanÄ±yor" diye konuÅŸtu. Ama dedikodulara bakÄ±lÄ±rsa durum pek Ã¶yle deÄŸil.

GeÃ§en yaz da Lopez ile BenA ffleck'in sokaklarda aÅŸk gÃ¶sterileri sergilemelerine raÄŸmen aslÄ±da evin iÃ§inde pek de huzurlu olmadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyordu.

Buna gÃ¶re Lopez, kocasÄ±nÄ±n daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Onu canÄ±ndan bezdiren baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± da Affleck'in bazÄ± zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan vazgeÃ§meye yanaÅŸmamasÄ±ydÄ±.Â

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