Bir yastıkta kocamak için havuzlu villayı sattılar: Eski çocuk yıldız ufacık evde yaşıyor... Kucağında boy boy torunlar

Elbette bu konuda istisnalar da var. İkinci ya da üçüncü evliliğinde aradığını bulan ünlüler bunu ellerinde tutabilmek, kısa sürede kaybetmemek için ilişkilerine ve evliliklerine kelimenin tam anlamıyla sımsıkı sarılıyor...

İşte bunlardan birinin çarpıcı örneklerinden birini de bir zamanların çocuk yıldızı ile üçüncü kocası sergiliyor...

İkisi de ileri yaşta buldukları bu mutluluğu kaybetmemek ve yuvalarını korumak için hayatlarını değiştirmeyi, meraklı bakışlardan uzak yaşamayı bile göze aldı.

BİRBİRLERİNİ GEÇ BULDULAR, KAYBETMEMEK İÇİN ÇABA HARCIYORLAR

Bu öykünün kahramanları, yıllar önce ülkemizde de yayınlanan ve belli bir kuşağın hafızasından izleri hiç silinmeyen Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizinin Küçük Laura'sını canlandıran Melissa Gilbert ile kocası Timothy Busfield.

2012 yılında Los Angeles'ta bir dilim pizza yerken başlayan yakınlaşmalarını 2013'te evlilikle taçlandıran Melissa Gilbert ile Timothy Busfield, uzun süredir pırıltılı dünyanın spot ışıklarının uzağında yaşıyor.

İkisi de kariyerlerini Hollywood'da kuran ve ikisi de daha önce evlenip boşanan çift, bu kez buldukları huzuru ve mutluluğu kaybetmemek için ellerinden gelenin fazlasını yapıyor...

Bunun için attıkları ilk adım da Los Angeles'tan uzaklaşıp New York'ta kırsal bölgede bir yaşam kurmak.

PİS VE ESKİ BİR KULÜBEYİ SATIN ALIP KENDİLERİNE YUVA YAPTILAR

Gilbert ile Busfield, Highland Lake'de çok eski ve ünlü oyuncunun deyimiyle 'pis kokulu bakımsız' bir kulübeyi satın alıp kendilerine yuva yaptılar.

Bir zamanların çocuk yıldızı Melissa Gilbert, bunun en önemli nedenini "Kaçıp saklanabileceğimiz, bize özel bir yerimiz olması bizim için önemliydi" diye anlattı bir röportajında.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu evin bizim için bir sığınacak olacağını ve bize çok iyi hizmet edeceğini ikimiz de biliyorduk."

Gilbert ile Busfield, iyice elden geçirdikleri kulübelerinde Los Angeles'takinden daha yavaş ve sakin bir hayat yaşıyor. Kendi sebze ve meyvelerini yetiştiriyorlar..

Özetle gösteri dünyasının pırıltısından ve insanın üzerinde yarattığı güzellik ve gençlik baskısından uzakta doğayla baş başa huzurlu bir hayat sürüyor 61 yaşındaki Melissa Gilbert ile kendisi gibi oyuncu ve yönetmen olan 67 yaşındaki Timothy Busfield.

Eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları ve onlardan doğan torunlarıyla kalabalık bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.

Gilbert ile Busfield, New York yakınlarındaki dağlık bir bölgede bulunan eski kulübeyi satın alıp elden geçirdiler. Havuzlu villalarından daha küçük ama daha huzurlu bir yuva haline getirdiler.

Çift, Los Angeles'taki lüks evlerini satıp gözlerden uzak doğal bir yaşama geçti.

Aslına bakılırsa Melissa Gilbert'ın bu yeni kırsal hayata adım atıp gayet kısa zamanda uyum sağlamasında kocası Timothy Busfield 'ın büyük payı var.2013 yılında Busfield ile evlendikten sonra hem gösteri dünyasının güzellik anlayışına hem de hayata bakışı tamamen değişti.

Önce durmadan daha genç ve daha güzel görünmek için çabalamaktan vazgeçti. Saçını boyatmayı bıraktı, botoks yaptırmadı hatta gerekmedikçe çok fazla makyaj yapmamaya başladı.

SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİ HER AYRINTISINI BİLİYOR

Birçok ünlünün de çiftlik evinin bulunduğu New York yakınlarındaki Catskill dağlarında 98 bin dolara satın aldıkları bu kulübeye "Lahana" adını verdi çift.

Melissa Gilbert, üzerinde uzun uzun çalışıp renove ettirdikleri ve içini de kır yaşamına uygun düzenledikleri bu kulübede çekilen pozlarını da sık sık Instagram sayfasında paylaşıyor.

Aslında Melissa Gilbert, bu kulübeyi ilk gördüğünde o kadar da cezbedici bir yer değildi. Söylediğine göre "ezik, üzgün görünüşlü" ve "pis" bir yerdi burası.

Ama nedense hem kendisi hem kocası burada bir huzur hissettiler. O yüzden de fiyatı 100 bin doları bile bulmayan kulübeyi satın aldılar.

Bu pis kokulu kulübe iyice elden geçirildi, Gilbert ile kocasının yaşadığı, çocuklarının ve torunlarının da sık sık ziyarete geldiği huzur dolu bir yuvaya dönüştü.

Gilbert ve Busfield, eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları ve onlardan doğan torunlarıyla kalabalık bir aile olarak hayatlarını sürdürüyor. Yeri gelmişken çiftin 9 tane torunu olduğunu da not düşelim.





Kendisini evlat edinen bir aile tarafından büyütülen Melissa Gilbert, Küçük Ev dizisi sayesinde 1970'li yılların en ünlü çocuk yıldızı olarak tanındı.