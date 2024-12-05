Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi... Annem daha iyi bir hayatım olsun diye beni evlatlık vermiş... Bu çok büyük fedakarlık, ona teşekkür ederim!

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Bu konuda en çarpıcı ve ilk anda akla gelen örnek Angelina Jolie elbette. Brad Pitt ile evliliğinden üç tane çocuk doğurdu ama aynı sayıda çocuğu da farklı ülkelerden evlat edindi. Sandra Bullock ve Charlize Theron gibi ünlüler de doğurmak yerine evlat edinmeyi tercih etti. Söz gelimi Meg Ryan hem çocuk doğurdu hem de evlat edindi. Bu örnekler elbette çoğaltılabilir.

Peki ya gösteri dünyasında evlatlık olan ünlüler olduğunu biliyor musunuz?

Bu ünlülerden bazıları anne ve babaları onlara bakamadığı için, bazıları da evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldikleri için doğar doğmaz sıcak bir yuva bulamadı. Bunun yerine kendilerini evlat edinen aileler sayesinde sevgi gördü ve büyük olasılıkla bugünkü hayatlarına kavuştu.

Elbette bunu hemen değil ama yıllar sonra öğrendiler. Bazıları gerçek ailelerinin peşine düştü, bazıları da kendilerini evlatlık veren öz ailelerine teşekkür etti.

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Bir bakalım küçücükken evlat edinilen ve sonradan farklı alanlarda isimlerini duyuran o ünlülere.

SADECE BEŞ GÜNLÜKKEN EVLATLIK VERİLDİ

Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri ünlü şarkıcı Kristin Chenowet. Bugün 56 yaşında olan şarkıcı, henüz beş günlükken, kendisini büyüten aileye evlatlık verildi. Ona bugün kullandığı ismini ve soyadını veren Juni ve Jerry Morris kimya mühendisiydi.

Sonradan öğrendiğine göre onun müzik dünyasına yönelmesi de genlerinden gelen bir özellikti. Çünkü biyolojik babası Billy Ethridge, kısa bir süre ünlü ZZ Top grubunda gitaristlik yapmıştı. Kristin, yıllar sonra biyolojik annesiyle de tanıştı.

Hatta Dünya Evlat Edinme Günü için kaleme aldığı bir makalede annesine teşekkür etmeyi de unutmadı. Onun kendisini, daha iyi bir hayat yaşaması için evlatlık verdiğini belirtti. O yazıda Chenoweth "Beni daha iyi bir hayat yaşamam için evlatlık veren annem çok büyük bir fedakarlık yaptı. Ona teşekkür ederim" satırlarına yer verdi.

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ONU EVLAT EDİNENLER YABANCI DEĞİL

Jamie Foxx, bugün Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri... Bugün 56 yaşında olan Foxx da daha bir yaşına bile gelmeden evlat edinildi. Ama onu evlat edinenler yabancı değil, kendi ailesinden...

Jamie Foxx'un öz anne ve babasının evliliği yıkılınca anneannesi ve dedesi onu kendi nüfuslarına geçirdi ve çocukları gibi büyüttü. Jamie, büyükannesi Estelle ile dedesi Mark Talley'i anne ve babası bildi.

Ünlü oyuncu bu gerçeği beş yaşına geldiğinde öğrendi. Ama işin ilginci biyolojik anne ve babasıyla hiçbir ilişki kurmadı.

BİYOLOJİK ANNESİYLE YILLAR SONRA KARŞILAŞTI

Bir başka ünlü şarkıcı Faith Hill de 1967 yılında, yani dünyaya geldikten çok kısa bir süre sonra annesi Edna ve Babası Tedy Perry tarafından evlatlık verildi. Faith Hill'in kendisini evlat edinen ailesi ise bu konuda konuşmaya her zaman açıktı.

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Faith Hill, kendisine bakamadığı için evlatlık veren biyolojik annesiyle yıllar sonra karşılaştı.. Onun bir ressam olduğunu öğrenince de müziğe yönelmesinin altında yatan gerçek nedeni keşfetti. Hatta bu sırada annesinin kendisini evlatlık verdikten sonra bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini de öğrendi.

MARILYN MONROE'NUN KAYIP KIZI OLDUĞUNU HAYAL EDİYOR

Müzik dünyasının ünlüleri arasında evlat edinilmiş olan bir isim daha var.. 1980 ve 90'lara damgasını vuran Blondie grubunun solisti Debbie Harry.

Ünlü şarkıcı, henüz birkaç aylık bir bebekken evlatlık verildi. Onu evlat edinen Catherine ve Richard Harry, dört yaşına geldiğinde Debbie'ye gerçeği söyledi.

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EN ÜNLÜ EVLATLIK ÇOCUK

Aslına bakılırsa gösteri dünyasının en ünlü evlatlık çocuğu Nicole Richie. Biyolojik anne ve babası Karen Moss ile Peter Michael Escoveda, ünlü şarkıcı Lionel Richie ve karısı Brenda'nın yakın arkadaşıydı.

Finansal sorunlar yüzünden kızlarına bakamadıkları için onu dört yaşında Richie ve karısına gayri resmi olarak verdiler. Beş yıl sonra Richie çifti Nicole'u resmen evlat edindi.

Ünlü şarkıcı Lionel Richie, Nicole'ü öz kızı Sofia'dan hiç ayırmadan büyüttü hatta evlendirdi. Nicole 2010 yılından bu yana Joel Madden ile evli. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

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EVLATLIK VERİLMESİ SAYESİNDE OYUNCU OLDU

Bugün artık belli bir yaşa gelmiş bir yetişin olan Melissa Gilbert da evlat edinilen ünlülerden biri. İlk anda trajik gibi görünse de onun küçücük yaşında bir oyuncu olmasını da evlat edinilmesi sağladı.

Gilbert, nişanlı bir çift olan Kathy Wood ve David Darlington'ın kızı olarak dünyaya geldi. Fakat kısa süre sonra ailesi onu oyuncu Paul Gilbert ile dansçı ve oyuncu olan karısı Barbara Crane evlat edindi. Bu arada Barbara Crane, bir döneme damgasını vuran The Honeymooners adlı dizinin yapımcılarından Harry Crane'in kızıydı.



Melissa Gilbert, kendisini evlat edinen anne ve babası sayesinde de küçük yaşında oyuncu olarak kariyer yapmaya başladı.

BAZI ÇOCUKLAR İÇİN EN İYİSİ BU

Başta Goodfellas olmak üzere birçok filmle adını duyuran Ray Liotta da küçücük yaşında üstelik kız kardeşiyle birlikte evlatlık verildi.

Liotta yıllar sonra biyolojik annesiyle tanıştı. O zaman da kendisinin ve kız kardeşinin gayet geçerli bir nedenle evlatlık verildiğini anladığını söyledi.

Hatta o zaman "Çocukların yüzde 99'u için evlatlık verilmelerinin gayet olumlu bir durum olduğunu gördüm. Bazı durumlarda çocuğun iyiliği için yapılacak en doğru şey bu" dedi.

Ray Liotta'nın 2022 yılında 67 yaşında hayata veda ettiğini de yeri gelmişken hatırlatalım