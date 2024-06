Tam dudaklarımız birbirine değiyordu ki annesini hıçkırık tuttu

Haberin Devamı

İşte bunlardan biri, uzun yıllar sonra bir kez daha masaya yatırıldı. Bir dönem bütün dünyada izlenme rekorları kıran o dizinin iki genç yıldızı arasındaki o öpüşme sahnesi bir kitaba bile konu oldu.

Yeni nesiller belki bilmez ama bugün belli bir yaşın üzerindekiler Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı diziyi hatırlar.

ABD'nin daha bugünkü konumuna gelmediği dönemlerde kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan bir ailenin öyküsünü anlatan dizi, yıllar boyunca ülkemizde de gösterilmişti.

Küçük Ev, ekran serüvenini tamamlayalı epey zaman oldu ama hem izleyici için hem de o dizide rol alanlar için hala bazı unutulmaz ayrıntıları var.

O SAHNE HERKESİN ÜZERİNDE ETKİ BIRAKTI

İşte bunlardan bazıları da daha gencecik bir oyuncuyken o dizide rol alan Dean Butler'ın kaleme aldığı “Prairie Man: My Little House Life & Beyond” adlı kitaba konu oldu. O da Butler'ın dizideki rol arkadaşı Melissa Gilbert ile öpüşme sahnesiydi...

Aslında Butler, bu sahneden duyduğu rahatsızlığı birkaç ay önce de konuk olduğu bir programda dile getirmişti. Ama o anlarla ilgili bugüne kadar set dışında konuşulmayan bir ayrıntıyı da kitabına konu etti.

Söz konusu sahnenin bu kadar konuşulmasının ve Butler'ın tatsız bir anı olarak hatırlamasının en önemli nedeni ise rol arkadaşıyla arasındaki yaş farkı.

O sahne çekildiğinde Butler 23, dizinin ana kahramanı Laura Ingalls'ı oynayan Melissa Gilbert de 15 yaşındaydı. İşte bu durum Butler açısından çok tatsızdı.

ANNESİNİ BİRDEN HIÇKIRIK TUTTU

Aslına bakılırsa bu sahnenin rahatsız ettiği bir başkası daha vardı oyuncunun anılarını kaleme aldığı kitabına göre: Melissa Gilbert'ın annesi!

Dean Butler'ın satırlara döktüğüne göre tam o öpüşme sahnesi çekilirken Melissa Gilbert'ın annesini bir hıçkırık tuttu. Bu da çekimin tekrarlanmasına neden oldu.

Deneyimli oyuncu o sırada yaşananları satırlara şu şekilde döktü: " Bu tamamen beklenmedikti. Bu türden bir olay bizim setimizde o güne kadar hiç yaşanmamıştı."

Butler'ın anlattığına göre Melissa Gilbert'ın annesi de belli ki o sahneden hiç hoşnut değildi. Tam iki oyuncunun dudakları senaryo gereği birleşecekken bir anda hıçkırmaya başladı.

KIZINI KORUMAYA ÇALIŞIYORDU

Sesli çekim yapıldığından da bu durum sahneyi bozdu. Bu yüzden yönetmen hemen çekimi durdurdu.

Aslına bakılırsa Gilbert'ın annesi ve henüz 15 yaşındaki kızının kendisinden sekiz yaş büyük rol arkadaşıyla bu türden bir sahnede oynamasına onay vermiyordu.

Dean Butler bu durumu kitabında şöyle anlattı: " Barbara'nın mutsuzluğu, kızını öptüğümü görmesiyle zirveye ulaştı. Belki bugün sekiz yaş fark o kadar önemli değil. Ama o dönemde ikimiz de çok gençtik ve bu kadar yaş farkı tıpkı Büyük Kanyon gibiydi."

'KEŞKE YAŞLARIMIZ YAKIN OLSAYDI'

Butler, aslında kendisinin de söz konusu sahneden hoşnut olmadığını daha önce ifade etmişti.

Ekran serüveni 1974 ile 1983 arasında devam eden bu dizinin en çok parlattığı yıldızlardan biri Melissa Gilbert.

Dizinin ana kahramanı Laura Ingalls'ı canlandıran Gilbert, şu anda 58 yaşında bir yetişkin. Aradan geçen yıllarda birçok yapımda rol almış olsa da hala birkaç kuşak için Küçük Ev'in Laura'sı o.

İşte çok konuşulan o itiraf da Küçük Ev dizisinde Gilbert'ın rol arkadaşı olan Dean Butler'dan geldi. Bugün 67 yaşında olan Butler, Küçük Ev dizisinde Melissa Gilbert'ın canlandırdığı Laura karakterinin kocasın Almanzo'yu oynuyordu.

İKİSİ DE SAHNE ÖNCESİ TEDİRGİNLİK YAŞADI

Senaryo gereği bir süre romantik ilişki yaşayan Laura ile sonra da evleniyorlardı. Dizinin Okula Dönüş adlı bölümünde de Gilbert ile Butler'ın bir öpüşme sahnesi vardı.

O sırada Butler 23, Gilbert ise 15 yaşındaydı. Dizinin 50'inci yılı nedeniyle verdiği bir röportajda Dean Butler bu konuyu gündeme getirdi.

Yıllar önce kamera karşısına geçtiği o bölümdeki o öpüşme sahnesini çok da iyi bir anı olarak hatırlamıyor Butler.

Bu konu hakkında " Melissa ile tanıştığımda karşımda bir kadın değil gerçek bir kız çocuğu vardı" diye konuştu oyuncu. Sonra da 'Keşke o sahne çekilirken Melissa ile yaşlarımız birbirine daha yakın olsaydı" dedi.

Dean Butler bu sahne hakkında "Sanırım o öpücük sahnesinde her iki tarafta da nasıl olacağına dair bir kaygı vardı. Melissa'ya da sık sık şunu söyledim: 'Keşke bunu yaparken yaşlarımız birbirine yakın olsaydı. Ama öyle değildi" diye konuştu.

Her ne kadar bu sahne Dean Butler'ın yıllar sonra hala kafasını kurcalıyor olsa da da seyirci açısından aşkın ve masumiyetin bir simgesi olarak kabul gördü.

Laura Ingalls karakterine hayat veren Melissa Gilbert, Küçük Ev dizisinin en unutulmaz kahramanı oldu.

DİZİ, BİR DÖNEME DAMGA VURDU

Küçük Ev ya da orijinal adıyla Little House on the Prairie (Çayırdaki Küçük Ev) 1974-1983 yılları arasında yayınlandı. Dizi Laura Ingalls Wilder adlı bir yazarın hayat öyküsü üzerine kurulu.

Yönetmenliğini William F. Claxton, Maury Dexter, Victor French, Michael Landon ve Leo Penn'in yaptığı dizinin başrollerinde Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle ve Melissa Sue Anderson yer aldı.

Türkiye'de ilk olarak 70'li yılların sonunda TRT'de yayınlanan dizi daha sonra 2000-2002 yılları arasında ise özel bir kanalda tekrar ekrana geldi.

KENDİ HAYATINDAN YOLA ÇIKTI

Küçük Ev'in yaratıcısına gelirsek... 19'uncu yüzyılda yaşayan Amerikalı Laura Ingalls Wilder yazar en çok diziye de ilhan veren Little House on the Prairie adlı seriyle tanınıyor. Wilder yazarlığın yanı sıra gazeteci ve öğretmen olarak da çalışmıştı. Yazar, 1867 ile 1957 yılları arasında yaşadı.