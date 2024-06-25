Üç kez evlenip boşanan ünlü oyuncudan itiraf: Bekar olduğum için her gün seviniyorum!

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Tıpkı boşanmayla sona eren üç tane evliliği geride bırakan ünlü oyuncu ve yönetmen Sean Penn gibi.

Bugüne kadar Madonna, Robin Wright ve Leila George ile evlenip boşanan 63 yaşındaki Penn, bekar olduğu için her gün heyecan duyduğunu itiraf etti.

Sadece Robin Wright ile evliliğinden artık yetişkin olan bir kız ve bir erkek evladı bulunan Penn, New York Times'a verdiği röportajda bu konuda düşündüklerini anlattı.

'BİR İLİŞKİM OLACAKSA DA ÖZGÜR OLMAK İSTERİM'

Sean Penn: "Ben özgürüm... Eğer bir ilişkinin içinde olacaksam yine de özgür olmak isterim. Ama eğer böyle olmayacaksa o ilişkinin içinde de olmayacağım böylece kalbim de kırılmayacak yaralanmayacağım" diye konuştu.

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Ünlü yıldız, kalbinin bir kez daha aşk yüzünden kırılacağını sanmadığını sözlerine ekledi.

Sean Penn, ilk evliliğini 1985 ile 1989 yılları arasında ünlü şarkıcı Madonna ile yaptı. Döneminde büyük ses getiren evlilik, hüsranla sonuçlandı.

Penn dana sonra 1996 yılında Robin Wright ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Hopper adında bir oğlu ile Dylan adında bir kızı dünyaya geldi. Ama Wright ile evliliği 2010 yılında sona erdi.

ÜÇ KEZ EVLENDİ, BİR KEZ NİŞANLANDI

Sean Penn, son evliliğini de oyuncu meslektaşları Vincent D'Onofrio ve Greta Scacchi'nin kendisinden yaşça çok genç olan kızları Leila George ile yaptı. 2020'de başlayan bu evlilik sadece iki yıl ayakta kalabildi.

Tabii Penn'in gönül ilişkileri sadece evlendiği bu üç ünlüyle sınırlı kalmadı. Bunların yanı sıra Scarlett Johansson ve Olga Korotyayeva ile ilişki yaşadı.

Ünlü yıldızın evlilikleri dışında en çok konuşulan aşkı ise Charlize Theron ile yaşadığı oldu. Eski çift bir ara nişanlandı ama yolun sonu evliliğe ulaşmadı.

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Sean Penn, röportajda aşk hayatına dair bazı ipuçları da verdi. İki Oscar ödüllü yıldız "Sabahları gördüğüm ilk şey, o gün onları mutlu etmek için neler yapacağımı merak eden gözlerdi" dedi.

Yaptığı evlilikleri TV'lerde yayınlanan reality şovlara benzeten Sean Penn, "Bunu sevimli olmak için söylemiyorum. Ama ölüyordum. Beynimin ve kalbimin küçüldüğünü hissediyordum" diye sürdürdü sözlerini.

Diğer yandan arkadaşı olan kadınların, partnerleri için harika birer eş olduğunu belirtti ünlü yıldız. Hatta "Onlar bana ilişkilerin dramatik ya da yorucu olmak gibi bir zorunluluğu bulunmadığını gösterdi" dedi.

Penn, artık romantik ilişkilerde gereksiz drama istemediğini de sözlerine ekledi.

Sean Penn, ilk evliliğini Madonna ile yaptı.

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Ardından Robin Wright ile evlendi. İki çocuk sahibi oldu.

Son evliliğini de Leila George ile yaptı.