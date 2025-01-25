Yastıklara sarılıp ağlıyordu... Ünlü sunucunun ailesinden acı itiraf: Hepimiz suçluyuz, onu bu hale biz getirdik

Haberin Devamı

Bir zamanlar sabah kuşağının ekran yıldızı olan Williams, önce kötü alışkanlıklarına kapıldı... Sonra sağlığını kaybetti... Bir anda ortadan kayboldu. Yeniden kamera karşısına geçtiğinde ise artık ünlü bir sunucu değildi...

Sağlığını, parasını ve arkadaşlarını kaybetmiş birine dönüşmüştü. Zaten hiç çekinmeden "Ne param kaldı, ne dostum" diye ağlamıştı Williams.

Ama bu kadarla kalmadı...

HAYATI BİLE ELİNDEN ALINDI... ŞİMDİ İSYAN EDİYOR

Bir süre önce tıpkı Bruce Willis gibi frontotemporal demans teşhisi konuldu. Zaten çok azalan parası ve hayatı bir vasinin ellerine emanet edildi. Williams ise bütün bunlara isyan ediyor şimdi...

Haberin Devamı

New York'ta bir bakımevinde kalıyor ve ailesiyle bile istediği gibi görüşemiyor... Geçtiğimiz haftalarda telefondan katıldığı bir radyo programında da elinde parası olmaması bir yana kendi hayatının kontrolüne bile sahip olmadığını söyleyerek eskiden onu ekrandan tanıyanların bile yüreğini yaktı.

Ama Wendy Williams'ın hem yaşadıkları hem söyledikleriyle içi yanan bir tek onun eski parlak günlerini bilen seyircileri değil...

Ailesi daha derin bir üzüntü içinde. Üstelik iddialara göre çok büyük bir suçluluk duygusu yaşıyorlar onun bu durumundan dolayı.

Bunun nedeni de Wendy Williams'ın kaderinin ve hayatının gerçekten de bir başkasının yani yasal olarak atanan vasisinin elinde olması.

AİLESİ ARTIK SUÇLULUK HİSSEDİYOR

Sunucuya yakın bir kaynağın In Touch dergisine anlattığına göre Williams çok sıkı bir koruma altında. Kendi deyimiyle "Lüks bir hapishanede" bir dönemin ünlü sunucusu. Dış dünyayla pek az bağlantısı var.

Ailesi ve akrabaları ise onun bu durumundan dolayı kendilerini de suçlu hissetmeye başladı. Bu yüzden onun dış dünyayla en azından ailesiyle bağlantı kurması için ellerinden geleni yapmaya gayret ediyorlar.

Haberin Devamı

Wendy Williams, 2022 yılında Sam Morrisey adlı bir vasinin koruması altına alındı. Morrisey, ünlü sunucunun bütün hayatını ve banka hesaplarının kontrolünü elinde bulunduruyor.

Hatta Williams'ın mali durumunu toparlamak için kabul ettiği Where Is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adlı programın yapımcılarına karşı ünlü sunucuyu küçük düşürdükleri gerekçesiyle dava açtı.

Biraz da olsa para kazanmak için kabul ettiği o belgeselden Williams'ın eline sadece 82 bin dolar geçti.

ESKİ KOCASI BİLE PARA PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu arada Williams'ın mali durumuyla ilgili zorluklar bitmek bilmiyor. Geçen yılın ekim ayında 2020'de boşandığı eski kocası Kevin Hunter, mahkemeye başvurup boşanmanın iptal edilmesini istedi. Çünkü Williams'tan onun da bir talebi var.

Haberin Devamı

Eski kocası Hunter'ın ileri sürdüğüne göre Wendy Williams, boşanırken sahip olduğu serveti kendisinden gizlemişti. Bu yüzden Williams'tan alacağı olduğunu ileri sürdü. Talep ettiği tutar ise tam 48 milyon dolar.

Wendy Williams, eski kocasından boşanırken servetinin 7.3 milyon dolar olduğunu ileri sürmüştü. Boşanma anlaşması da buna göre yapılmıştı.

Williams, son olarak bir buçuk ay önce oğlu Kevin Hunter'ın üniversite mezuniyetinde dışarı çıkmıştı. O gün mutluluktan ağlamıştı ünlü sunucu.



BİLİŞSEL ENGELLİ OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ





Haberin Devamı

Sonra geçen hafta The Breakfast Club adlı radyo programına telefon bağlantısıyla konuk oldu. Orada hem kendisinin hem de parasının hapse atıldığını ileri sürdü.

Vesayetten kurtulmak için çabaladığını belirten 60 yaşındaki Williams, banka hesabında sadece 15 dolar olduğunu vurguladı: "15 dolarım var. Sadece 15 dolar.. Bu ne işe yarar" diye konuştu.

Ünlü sunucu, 94 yaşına giren babasının doğum gününe gitmesine bile izin verilmediğini sözlerine ekledi. Williams " Bilişsel olarak engelli değilim ama kendimi hapishanede hissediyorum" dedi. Ünlü sunucu "İnsanların 80'li ya da 90'lı yaşlarında bulunduğu bir yerde tutulduğunu" da sözlerine ekledi.

Bu arada Wendy Williams'ın ailesi de ünlü sunucuyu izolasyondan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak için kolları sıvadı Bunun için de bir internet sitesi üzerinden yardım kampanyası başlattı. Amaçları 50 bin doları toparlayıp Williams'ı vasisinden kurtarmak.

Haberin Devamı

Wendy Williams'ın oğlu Kevin Hunter Jr, bir süre önce sosyal medyadan annesinin tek arzusunun evine dönmek olduğunu açıkladı. Kevin " "Annem eve dönmek istiyor. Bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bu yaşadığı izolasyon onu öldürüyor" diye yazdı.