Öz çocuklarına yapmadığını ona yapıyordu: Angelina'ya bir kötü haber daha... Evlatlık oğlu bir türlü yüzünü güldürmedi

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Angelina Jolie ile ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri Brad Pitt ile boşanması ve özel hayatıysa bir diğeri de altı çocuğu.

Üçünü kendisinin dünyaya getirdiği, üçünü de evlat edindiği bu çocuklar büyüdükçe kendileri de birer ilgi odağına dönüştü.

Her ne kadar Angelina Jolie, bir Hollywood ünlüsü olmanın ayrıcalıklarını yaşasa da çocukları söz konusu olduğunda diğer annelerden hiçbir farkı yok...

Altı çocuğun iyi yetişmesi için elinden geleni yapıyor... Ve bütün anneler gibi onlar için endişeleniyor.

YİNE MOTOSİKLETİYLE BİR KAZAYA KARIŞTI

Şu sıralarda 49 yaşındaki Jolie'nin kalp atışlarını endişeyle hızlandıran çocuğu Vietnam'dan evlat edindiği Pax Thien.

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Çünkü 21 yaşındaki delikanlı, kullandığı elektrikli motosikletiyle yeni bir trafik kazasına karıştı... Üstelik aynı nedenle altı ay önce hastanelik olmasına rağmen.

Bir başka deyişle Jolie, altı ay arayla ikinci kez Pax Thien'in hayatı için büyük bir endişeye kapıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre bu yeni kaza cuma günü yani 24 Ocak'ta meydana geldi. Olay yeri ilkinde olduğu gibi yine Los Angeles...

ELLERİNİ BIRAKIP GÖSTERİŞ YAPIYORDU

Pax Thien elektrikli motosikletiyle seyrederken bir otomobilin yan tarafına çarptı. Pax Thien'in çarptığı otomobilin kapısında büyük bir hasar meydana geldi.

Üstelik bu kaza delikanlı normal bir şekilde yolunda giderken yaşanmadı.

TMZ adlı internet sitesinin elde ettiği bir videoya göre Pax Thien, kaza olduğu sırada ellerini motosikletinden çekmiş bir şekilde gidiyordu.

İddialara göre delikanlı ya birilerine gösteriş yapıyordu ya da kendi kendine eğleniyordu.

Tam bu şekilde giderken köşeyi dönünce de içinde bir çiftin bulunduğu otomobilin kapısına çarptı.

Videodaki görüntülere göre kazanın ardından otomobildeki çift inip hasarı kontrol etti. Söz konusu videoda Pax Thien'in herhangi bir yara almadığı da görüldü.

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ALTI AY ÖNCE DE KAZA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında da Pax Thien, yine motosikletiyle bir kazaya karışmış üstelik bu kez yaralanmıştı.

O kazada Los Angeles'ta kullandığı motosiklet ile giderken kırmızı ışıkta duran bir otomobile çarptı.

Darbe sonrası elektrikli motosikletinden düştü Pax Thien. Çarptığı otomobilin sürücüsü hemen koşarak yanına gitti. Bir süre sonra sağlık ekipleri de kaza yerine ulaştı.

Kaza sırasında başında kaskının bulunmadığı belirtilen Pax Thien, kalçasındaki ve başındaki ağrıdan şikayet etti.

Bunun üzerine sağlık ekipleri gencin beyin sarsıntısı geçirebileceğini düşünerek hemen hastaneye götürdü.

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TMZ adlı internet sitesinin haberine göre yapılan tetkiklerde Pax Thien'in ciddi bir sağlık sorununun olmadığı ve bir süre müşahede altında kaldıktan sonra evine gidebileceği belirtildi.

Pax Thien'in karıştığı ilk kaza kaza, Los Angeles'taki Los Feliz Bulvarı'nda dün akşam üzeri 17:00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıkları o sırada trafiğin de yoğun olduğunu söyledi.

JOLIE'NİN ÜÇÜNCÜ EVLATLIK ÇOCUĞU

Pax Thien, Angelina Jolie'nin üçüncü evlatlık çocuğu. Onu henüz bebeklikten yeni çıktığı bir dönemde Vitnam'da bir yetimhaneden evlat edindi Jolie.

Jolie, Pitt ile birlikteytken Vietnamlı Pax ThieN'i evlatk edindi. Bu isim Bu isim, Latince'de ''barış'', Vietnam dilinde ise ''gökyüzü'' anlamına geliyor. Jolie ile ilk karşılaştığı gün karışık duygular içindeydi. Önce Jolie'ye gülümseyen minik Pax Thien sonra utangaç tavırlar sergiledi daha sonra da ağlamaya başladı.

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Jolie ve Pitt onu ailelerine kattıktan sonra eskiden kaldığı yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adına çok sevindiklerini söyleyerek "Onu özleyeceğiz ama geride özen göstermemiz gereken başka çocuklarımız var. Tek avuntumuz da bu olacak" demişlerdi.

Jolie birkaç yıl önce Elle dergisine verdiği bir röportajda üç biyolojik çocuğundan daha fazla evlatlık çocuklarına eğilimi olduğunu gizlememişti.

Bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "kendisini, evlatlık çocukları Maddox, Zahara ve Pax Thien'e daha yakın hissettiğini" söylemişti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Çünkü onlar nice zorluklar yaşadılar ve bütün bunlarIn sonucunda hayatta kaldılar."

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Jolie, o röportajda ilk biyolojik kızı Shiloh'ya baktığında ne gördüğünü de şöyle anlattı: "Shiloh, onlarla kıyaslandığında doğduğu andan itibaren birçok ayrıcalığa sahip. O yüzden ona yönelik eğilimim, diğer ikisinden daha az." Elbette kendi öz kızını sevdiğini ve onun ihtiyaçlarını göz ardı etmediğini söyleyen Jolie, yine evlatlık çocuklarının daha kırılgan bir yapıya sahip olduklarını ekledi.

Jolie, Maddox, Zahara ve Pax Thien'i evlat edindiğinde hiçbirinin yeni doğan olmadığını belirtip "Onlar bana geldiklerinde kendilerine ait bir kişilikleri vardı" dedi. Fakat kendi biyolojik çocuklarının kişiliğinin gelişmesinde kendisinin ve babalarının etkisi olduğunu söyledi.

BABASINA AĞIR SÖZLER SARF ETTİ

Pax Thien, bir süre önce de babası Brad Pitt hakkında yaptığı ve sonradan ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle çok konuşulmuştu.

Pax Thien, dünyayı şaşkınlığa sürükleyen paylaşımı için Brad Pitt'in Oscar ödülü kazandığı gece teşekkür konuşması yaparken çekilen bir fotoğrafını seçti.

Sonra da şu satırları yazdı: "Bu dünya çapında pisliğin Babalar Günü kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aşağılık bir insan olduğunu kanıtlıyorsun. Senin yanında korkudan titreyen dört küçük çocuğuna karşı hiçbir empatin yok. Aileme verdiğin zararı asla anlayamayacaksın çünkü bunu yapabilecek durumda değilsin. En yakınlarımın hayatını sürekli olarak cehenneme çevirdin. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin. Ama gün gelir gerçekler gün ışığına çıkar. Babalar Günü'n kutlu olsun berbat insan."