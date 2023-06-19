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En "baba" kutlama: Fotoğrafta bir değil iki krala birden baktılar

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#Babalar Günü#Prens William#Kral Charles
En baba kutlama: Fotoğrafta bir değil iki krala birden baktılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 11:59

Dün tüm dünyada Babalar Günü kutlandı, sosyal medya kullanıcıları babalarıyla olan fotoğraflarına yer verip güzel dileklerini yazdı, hayatta olmayan babalar sevgi ve özlemle anıldı. Elbette sosyal medyada gördüğümüz sayısız Babalar Günü paylaşımlarına ünlüler de kayıtsız kalmadı.

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Ve her zaman olduğu gibi dünyanın en ünlü ailesi bir kez daha bu özel günde yayınlanan fotoğraflarla en çok ilgili toplayan oldu. Attıkları her adım gazeteciler tarafından takip edilen ve her hamleleri dünya tarafından dikkatle takip edilen İngiliz kraliyet ailesi aynı zamanda dünyanın en çok fotoğraflanan ailesi.

En baba kutlama: Fotoğrafta bir değil iki krala birden baktılar
William ve çocukları geçen seneki Babalar Günü'nü, Ürdün gezilerinde çekilen bu fotoğrafla kutlamıştı... Henüz Elizabeth'in ölmediği, Charles'ın kral olmadığı ve William'ın da kritik konumuna gelmemiş olduğu günler

Tahta çıkmaları, taç giyme törenleri, düğünleri, kutlamaları ve kraliyete has birçok özel günde dünyanın en önemli haber ajanslarının foto muhabirleri bu ünlü asilleri görüntülemek için birbirleriyle yarışıyor. Ve ortaya taçları, görkemli mücevherleri, şık tuvaletleri ve madalyalarla süslü tören giysileriyle bezenmiş kralların, kraliçelerin, prensler ve prenseslerin boy boy, ışıl ışıl fotoğrafları çıkıyor.

En baba kutlama: Fotoğrafta bir değil iki krala birden baktılar
Bu yılın fotoğrafında tatlı bir detay gizli: William ve çocukları Kraliçe Elizabeth'e 2016'da, 90. doğum günü için hediye edilen banka oturup poz vermişler ve onu kendilerince anmışlar

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Her zaman unvanlarını ve konumlarını hatırlatır halde görmeye alıştığımız bu isimler söz konusu olan doğum günü, Anneler ya da Babalar Günü gibi daha özel ve samimi özel günlerde karşımıza daha bir farklı çıkıyor. Gündelik giysilerle aile boyu verilen pozlar, geçmiş günlerin anıldığı nostaljik fotoğraflar ve çok daha “bizler” gibi görünen soylular.

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Gelenek elbette bu Babalar Günü’nde de bozulmadı ve kraliyet ailesinin en üst düzey üyeleri sosyal medya hesaplarından özel pozlarını paylaştı. Ve bir kez daha Galler Prensi William ve üç çocuğu çok daha fazla ilgi toplayarak İngiltere Kralı III. Charles’ı “geçti.”

En baba kutlama: Fotoğrafta bir değil iki krala birden baktılar
Haşarı prens Louis yine karenin en dikkat çeken kişisi... Önümüzdeki ay 10 yaşını bitirecek geleceğin kralı George ise hem iyice olgunlaşmaya hem de giderek babasına benzemeye başlamış

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Prens William, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis hepsi mavi tonlarında gündelik giysileri içinde bir banka oturmuş; William George ve Charlotte’u iki yanına almıştı. Haşarılığı artık dillere destan hale gelen Louis ise ilk pozda babasının kucağına oturup gülümsemiş, ikinci pozdaysa arkasına geçip boynuna sarılmıştı.

Fotoğrafa bakanlar aslında William ve çocuklarına değil de, İngiliz kraliyetinin geleceğine ve sırayla tahta çıkacak iki kralına bakıyordu. Ciddiyetle güler yüzlüğü gayet başarılı şekilde harmanlayan, yıllardır görev bilinciyle prenslik sorumluluklarını yerine getirmede oldukça maharetli olan Prens William ailenin en sevilen üyelerinin başında geliyor.

En baba kutlama: Fotoğrafta bir değil iki krala birden baktılar
Kral III. Charles, 2021'de kaybettiği babası Prens Philip'i bu fotoğrafla andı

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Üstelik bu sevgi, 2011’de evlendiği Kate Middleton’a gösterilen sevgi ve ilgiyle harmanlanıyor ve çiftin kraliyet ailesinin geleceğinde söz sahibi olacak çocukları da işin içine katılınca Galler prens ve prensesleri dünyanın en popüler soyluları haline geliyor. Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybetmesinden sonra tahta Charles çıkınca William, onun yerini alacak varis, en büyük oğlu George da taht sırası bekleyen ikinci prens konumuna gelmişti.

Yani zaten çok sevgi ve ilgi gören bu aile artık ellerinde tuttukları bu önemli konumla birlikte İngiliz kraliyetinin tam merkezine yerleşmiş durumda. Charles’ın artık kral olmasına rağmen hem tahta çok geç yaşta çıkması hem de popülerlik bakımından geride kalması bu biraz da bu yüzden.

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En baba kutlama: Fotoğrafta bir değil iki krala birden baktılar
Aile Kraliçe Camilla'nın uzun yıllar önce hayatını kaybeden babası Bruce Shand'i de unutmadı

Ama sanmayın ki oğlunun gölgesinde kalan Kral III. Charles’ın Babalar Günü paylaşımı hiç ilgi görmedi. Charles da bu özel gün için üç ayrı fotoğraf seçti ve kraliyet resmi sosyal medya kanallarından bunları yayınladı. Kral, ilk sıraya elbette 2021’de kaybettiği sevgili babası Prens Philip'i yerleştirdi.

İkinci sırada eşi Kraliçe Camilla ve 2006’da hayatını kaybeden babası Bruce Shand  vardı. En büyük ilgiyi ise üçüncü ve son sıradaki fotoğraf çekti. Bu fotoğrafta Charles iki oğlu William ve Harry’yle birlikteydi. Charles’ın sadece William’la yer aldığı bir fotoğrafı değil, Harry’nin de içinde olduğu bir fotoğrafı seçmesi dikkat çekti ve bunun aileyle arası bozuk olan prens oğluna uzattığı bir zeytin dalı olduğu yorumları yapıldı.

En baba kutlama: Fotoğrafta bir değil iki krala birden baktılar
1997'de Balmoral'da çekilen bu fotoğrafın Babalar Günü'nün ötesinde bir anlamı var...

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Ancak bu fotoğrafın anlamı biraz daha derin. 16 Ağustos 1997’de, ailenin sık sık ziyaret ettiği Balmoral Şatosu’nun yakınında çekilen bu fotoğrafta gencecik olan William ve Harry, bir süredir yurt dışında olan annelerine kavuşmayı bekliyorlardı. 31 Ağustos’ta oğullarına kavuşmayı bekleyen Prenses Diana ise tam bu büyük buluşmanın gerçekleşmesi beklenen gün, Paris’te, yanında sevgilisi Dodi Fayed’le birlikte geçirdiği korkunç trafik kazasında hayatını kaybetmişti…

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#Babalar Günü#Prens William#Kral Charles

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