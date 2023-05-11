Böylesi ilk kez olacak: Prenses Diana’ya sevgilisi hediye etmişti… Bir kez taktıktan sonra öldü, takım olsun diye yapılan küpeleri göremedi!

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Sadece bu kısa satırlar bile gönüllerin sevgilisi, Galler Prensesi Lady Diana’nın adını andığımızı anlatacak kadar açık… Bir başka kadını sevdiği çok ortada olan ama sevdiği kadınla olamayan Galler Prensi Charles’la evlendiğinde hayatımıza girmesiyle başlayan hikâyesi yarım kaldı. Onun bulamadığı mutluluğu yıllar sonra Charles buldu; Diana’nın ölümünden 6 yıl sonra ömrü boyunca aşık kaldığı Camilla’yla evlendi ve tahta da oturup karısını kraliçe yaptı.

Diana öleli çeyrek asır geçti ama kimse onu unutmadı...

Hem İngiliz kraliyet ailesinin hem de dünyanın tarihine kazınan bu aşk üçgeni, Buckingham Sarayı’nın koridorlarında yankılandı, yankılandı ve en sonunda Prenses Diana’nın 1996’da Charles’tan boşanması ve sonrasında yaşananlarla muhtemelen tüm basın tarihinin en çok koşulan magazin efsanesi haline geldi.

Lady Diana mücevherleri çok seviyodu, özellikle de incilere bir düşkünlüğü vardı

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Boşandıktan sonra “Biz bu evliliği üç kişi yaşadık” sözleriyle kocası Charles’ın Camilla’yla olan ilişkisine işaret edenDiana, o tarihe kadar görülmemiş bir fırtına yarattı ve tüm şimşeklerin ailenin üzerine çekilmesine yol açtı. Boşandıktan sonra Lady Diana olarak anılmaya başlayan ve kraliyet ailesi üyesiyken başlattığı görevleri tamamlamaya uğraşan altın kalpli prenses en sonunda aşkı da buldu.

Mısırlı iş insanı milyarder Mohamed Al-Fayed'in oğlu, aynı zamanda İngiliz vatandaşı da olan Dodi el-Fayed’le dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlayan Diana, peşlerine takılan paparazzileri atlatmaya çalışan şoförlerinin yaptığı kaza sonucu sevgilisiyle birlikte öldü.

Charles'la olan evliliği gibi Dodi El Fayed'le yaşadığı aşk da yarım kaldı

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Mısır-Birleşik Krallık vatandaşı iş insanı. Mısırlı iş insanı milyarder Mohamed Al-Fayed'in oğluydu. Adını Prenses Diana ile yaşadığı aşk ile duyuran Dodi El Fayed 31 Ağustos 1997 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te Leydi Diana ile geçirdiği meçhul bir trafik kazasında ölmüştür. Diana hayatını kaybettiğinde sadece 36 yaşındaydı ve ölümü herhalde dünya üzerinde herkesin gönülden üzüldüğü nadir kayıplardan biriydi. Aradan geçen çeyrek asra rağmen de ölümünün üzerindeki şüphe bulutu hâlâ dağılmadı.

Yaşarken Diana'nın taktığı mücevherler şimdi iki gelini Kate ve Meghan tarafından kullanılıyor

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Kısacık ömründe ve prensesliği boyunca her giydiği kıyafet ve her taktığı mücevher olay yaratan Diana’nın mirasını uzun süredir ondan miras kalan mücevherleri takan ve giyim kuşam stilini de ona benzeten, hiç tanıyamadığı gelini Kate Middleton yaşatıyor. Kate, ne zaman kayınvalidesinden kalan bir parçayı üzerinde taşısa Diana’nın adı yeniden manşetlere taşınıyor.

Diana'nın çok sevdiği inci küpelerini son olarak Kate Middleton, Charles'ın taç giyme töreninde takmıştı

İşte bu mücevherlerden biri, Lady Diana’ya sevgilisi Dodi El Fayed tarafından hediye edilmiş olan muhteşem bir kolye açık artırmaya çıkıyor. Toplamda 51 karat eden, 178 pırlanta taş ve 12 mm’lik 5 muhteşem inciden yapılma bu nefes kesen güzellikteki kolye, Diana tarafından, katıldığı son resmi etkinlik olan Kuğu Gölü balesinin Londra’daki açılış gecesinde, Haziran 1997’de takılmıştı.

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Kolye daha sonra kraliyet kuyumcusu olarak anılan Garrard mücevhercisine geri verilmiş ve Diana için kolyeye takım olacak aynı inciden yapılma küpeler sipariş edilmişti. Ancak Diana, kolyeyi bir kez dünyanın gözleri önünde taktıktan sadece 2 ay sonra hayatını kaybetti ve özel olarak hazırlanan takım küpelerini göremedi bile…

Bu göz kamaştıran takımın rekor fiyata alıcı bulması bekleniyor

27 Haziran’da New york’ta yapılacak bir açık artırmayla satılacak ve “Swan Lake Suite” adı verilen bu takım 2008’den beri varlıklı bir Ukraynalı ailede bulunuyordu. Ülkenin savaşta olmasıyla birlikte gittikçe işleri bozulan ailenin mücevherleri satışa çıkarmaya karar verdiği açıklandı.

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Diana, kraliyet ailesine mensupken taktığı mücevherler ona kraliyet tarafından veriliyordu. Bu parça Lady Diana’nın kişisel olarak sahip olduğu ve açıktan satışa çıkan ilk mücevheri. 5 milyon dolardan başlaması beklenen açık artırmada kolye ve küpelerin fiyatının 15 milyon doları bulması bekleniyor.