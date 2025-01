Emektar oyuncudan gençlik itirafı... Onunla rol gereği öpüştük... Öyle etkilendim ki hiç unutamadım

Haberin Devamı

Her ne kadar bazı oyuncular bu konuda kurallar koyup bu tür sahnelerde oynamayı reddetseler de bazıları da senaryo ne gerektiriyorsa onu yapıyor.

Tabii ki bu sahnelerin zorlukları olmadığı da söylenemez.

Bazen insan aslında gerçek hayatta hiç hoşlanmadığı rol arkadaşına sanki ona "çok aşıkmış gibi" davranır kamera karşısında...

Ama bazıları da rol gereği yaşanan o yakınlaşmayı asla unutmaz... Aradan yıllar geçse bile!

NE YAZIK Kİ ÇOK KISA SÜRDÜ

İşte böyle bir durum, Hollywood'un emektar yıldızlarından Glen Close'un da başına geldi anlattığına göre.

The Natural adlı filmde bir döneme yakışıklı fiziğiyle damgasını vuran Robert Redford ile rol gereği öpüşen Close, o anlardan çok etkilendiğini ve hiç unutamadığını söyledi.

Haberin Devamı

Bugün 77 yaşında olan Close, Plead the Fifth adlı programın Andy Cohen tarafından sunulan Watch What Happens adlı bölümüne konuk oldu.

Oradaki sohbet sırasında Cohen, Close'un birçok romantik filmde rol aldığını hatırlatıp sonunda da "En iyi kamera karşısı öpücüğünü kimden aldın?" diye sordu.

Glenn Close ise kısa bir süre gözlerini kapattıktan sonra bu soruya şu yanıtı verdi: "Robert Redford… The Natural filminde."

Ama Close, bu kısacık yanıtla yetinmedi.. Bu sahnenin kısa sürmesinden dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi: "Beni sadece bir kere öptü."

Bunun üzerine Andy Cohen, bu sahneyi sadece bir kerede mi çektiklerini sordu. Close da "Hayır belki de iki kerede. Ama sonra filmde onu evimden kovdum. Yine de finalde de onunla birlikte gittim" diye yanıt verdi.

FİLMDE İKİ SEVGİLİYİ CANLANDIRDILAR

1984 yapımı "The Natural" filminde Redford, bu konuda doğal bir yeteneğe sahip genç bir beyzbol oyuncusu olan Roy Hobbs'u canlandırıyordu.

Hobbs'un kariyeri, bir kadın tarafından açıklanamayan bir şekilde vurulmasının ardından tepetaklak olur. Tam 16 yıl sonra profesyonel beyzbola geri döner ve ligin en iyi oyuncularından biri olur.

Haberin Devamı

Close, filmde Hobbs ile yeniden bir araya gelen eski kız arkadaşı Iris Gaines'e hayat veriyordu.

Bu filmdeki performansı Close bir de Oscar adaylığı getirdi.

İKİ KAT ÇAMAŞIR GİYİP ROL ARKADAŞINDAN KORUNMUŞTU

Bu arada bugün 88 yaşında olan Robert Redford'un gençlik yıllarında rol aldığı The Way We Were adlı filmdeki rol arkadaşı Barbra Streisand'a karşı sergilediği tavır da bir süre önce gündem olmuştu.

Sinema eleştirmeni Robert Hofler'in kaleme aldığı "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen" adlı kitapta yer alan iddiaya göre Redford, 1972 tarihli filmdeki rol arkadaşı Streisand'a güvenmediği için senaryo gereği onunla yakınlaşacağı sahnede iki kat iç çamaşırı giymek zorunda hissetti kendini.

Haberin Devamı

Sonunda da gerçekten öyle yaptı. Kitaba göre bunun nedeni de Streisand'ın Redford'a aşık olmasıydı... Fakat yazarın ileri sürdüğüne göre Redford'da ise bu duyguların karşılığı yoktu.

Hatta o filmde Streisand ile çalışmak bile istemiyordu.

Sonuç olarak Redford o filmde kendisini rol arkadaşından korudu. Film ise Streisand'a bir Oscar adaylığı getirdi.

Robert Redford bir döneme, yakışıklı görüntüsüyle damgasını vurmuştu.