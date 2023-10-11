Aşkını korumak için tehdit bile savurmuş: Onu kovarsanız, yakarım buraları!

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O DAVANIN BEDELİ ÖDE ÖDE BİTMİYOR

Bir zamanların ateşli aşıkları, evlerinin dört duvarı arasında yaşadıkları ne kadar olay varsa karşı karşıya geldikleri karalama davası sırasında hepsini gözler önüne serdiler. Özetle Depp ile Heard, bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktü.

Davanın sonunda galip çıkan Johnny Depp oldu. Amber Heard, kalbi kırık bir şekilde mahkeme salonundan ayrıldı. Belli ki bütün bunlardan çok bunalmıştı soluğu İspanya'da aldı. Minik kızıyla birlikte en azından şimdilik orada yeni bir hayata başladı.

Fakat görünüşe göre Amber Heard ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, Hollywood dedikodularından adını tamamen silemeyecek.

İşte bunun son örneklerinden biri de önceki gün yaşandı. Daha doğrusu önceden yaşananlar yeni ortaya çıktı.

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ROL ARKADAŞININ KOVULMASINI İSTEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Kısaca bir toparlamak gerekirse Amber Heard, başrolünü Jason Momoa ile paylaştığı Aquaman adlı seriden neredeyse kovuluyordu.

Onu kurtaran kişi ise bir süre aşk yaşadığı hatta ona gerçekten aşık olduğunu, ayrıldıktan sonra acı çektiğini söyleyen iş insanı Elon Musk oldu. Şimdi iddialara biraz daha yakından bakalım.

Variety dergisinin ortaya çıkardığına göre Amber Heard, serideki rolünden kovulmak üzereydi. İşte bu sırada devreye Elon Musk girdi ve yapımcı şirket Warner Bross'a "kararlarını bir kere daha düşünmelerini" hatırlatan bir mektup gönderdi. Üstelik şirkete 'sizi yakarım' tehdidinde bulundu.

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TERAPİSTİNİN NOTLARI ORTAYA ÇIKARDI

Variety'nin ileri sürdüğü olaylar Aquaman serisinini ikinci filminin setinde yaşandı. Bütün bunları ortaya çıkaran da Amher Heard'ün terapisti Dr Dawn Huhghes'in seanslar sırasında aldığı notlar.

Bu notlara göre Amber Heard'ün serideki rol arkadaşı Jason Momoa, sarhoş olduğu bir sırada Amber Heard'ü filmden kovdurmaya çalıştı. Heard terapistine olayı şöyle anlattı: "Jason benim kovulmamı istedi. Jason sarhoştu ve sete geç kalmıştı. Johnny Depp gibi giyinmişti. Hatta yüzükleri bile vardı. "

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Variety'de yer alan iddialara göre Aquaman setinde olup bitenler sadece bununla sınırlı değil. Başka çarpıcı bir olay da yaşandı.

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TEHDİT ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Buna göre Amber Heard, seriden kovuyla tehlikesi içinde olduğunu o sırada aşk yaşadığı iş insanı Elon Musk'a anlattı. Musk da Warner Bross'a sert bir mektup yazdı ve Heard'ün seride kalmasını sağladı.

Olaylara yakın bir kaynağın anlattığına göre Musk'ın şirkete yolladığı mektupta ünlü yapım şirketine yönelik "yakarım buraları" tarzında tehditler içeren satırlar da yer alıyor.

Elon Musk'ın tehdit dolu satırlarından mı yoksa başka bir sebepten mi bilinmez, şirket Amber Heard ile işbirliğini sürdürme kararı aldı. Böylece güzel oyuncu da seride kalmış oldu.

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İŞİNİ KORUMAK İÇİN MÜCADELE ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine karşı açtığı karalama davası sırasında Amber Heard, o dönemde işini elinde tutmak için mücadele etmek zorunda kaldığını anlatmıştı. Heard yine de kendisine verilen senaryoda seride canlandırdığı karakterle ilgili birçok ayrıntının çıkarıldığını gördüğünü de anlattı.

Bu arada Variety'ye konuşan başka bir kaynak duruşmalar sırasında Warner Bross şirketinin Amber Heard'ün avukatı Karl Austen'e yıldızın Aquaman serisinde çıkarılma tehlikesiyle karşılaştığını belirten bir mektup gönderdiğini söyledi.

Buna gerekçe olarak da Amber Heard ile rol arkadaşı Jason Momoa arasındaki kimya uyuşmazlığı gösterildi.