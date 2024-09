Efsane oyuncunun son kocasÄ± inÅŸaat iÅŸÃ§isiydi... KeÅŸke bu kadar Ã¼nlÃ¼ olacaÄŸÄ±ma ev kadÄ±nÄ± olup aileme baksaydÄ±m

Haberin Devamı

Çocuk yaşından itibaren rol aldığı filmler, yaşadığı aşklar ve evlilikler bir yana eşine az rastlanır güzelliği onu hep gündemin ilk sıralarında tuttu.

Çok renkli ve gösterişli bir hayat yaşadı ünlü yıldız. Defalarca evlenip boşandı belki ama diğer yandan da mesleği sayesinde kazandıkça kazandı. Kuşağının en zenginleri arasında yerini aldı.

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, onun güzel gözlerini, giydiği pahalı kıyafetleri, değerli takılarını hep uzaktan imrenerek izledi. Ama onun ölümünden yıllar sonra torununun söylediğine göre yıldız, aslında bu kadar ünlü olmak yerine normal bir ev kadını olup ailesine bakıyor olmayı arzuladı içten içe.

Böyle uzun uzun kimden mi söz ettik?

O BAKIŞLAR NASIL UNUTULUR!

Hollywood'un unutulmaz yıldızı Elizabeth Taylor'dan elbette.

2011 yılında 79 yaşında hayata veda eden Taylor'ın sıra dışı yaşamı bir belgesele konu oldu. Üstelik de bu belgeselin yapımcılığını, çağımız gösteri dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Kim Kardashian üstleniyor.

İki bölümlük Elizabeth Taylor: Rebel Superstar (Elizabeth Taylor: Asi Süperstar) adlı bu belgesele ünlü yıldızın çağdaşları olan, onunla birlikte çalışan Joan Collins, George Hamilton'ın yanı sıra biyografi yazarı Kate Anderson Bower gibi tanıdık isimler katkıda bulundu.

Elizabeth Taylor belgeselinde konuşup onun bilinmeyen yönlerini anlatanlar arasında torunu Naomi Wilding de yer aldı. İşte onun anlattıkları da duyanları şaşırtacak türden.

ASLINDA EV KADINI OLUP SAKİN BİR HAYAT SÜRMEYİ ARZU ETMİŞ

Döneminde sinemanın en parlak yıldızlarından biri olan Elizabeth Taylor, kapalı kapılar ardında şefkatli bir ev kadını olarak sakin bir hayat arzuluyordu torununun söylediğine göre.

Elizabeth Taylor'ın en büyük oğlu Michael Jr'ın kızı olan Naomi, büyükannesiyle ilgili hatırladıklarını anlattı.

Naomi Wilding, halkın gözleri önünde yaşadığı çalkantılı hayatı ve parlak kariyeri bir yana konulduğunda aslında babaannesinin bu hayatı, sıradan bir ev kadınının hayatıyla değiştirmeyi arzu ettiğini söyledi.

Wilding, kaybettiği babaannesi Elizabeth Taylor hakkında şunları anlattı: "Hayatı boyuncu birçok çatışma yaşadı. Sanırım çoğu zaman bir ev kadını olmak ve çocuklarıyla evde kalmak istiyordu."

BABAANNESİNİN İNSANİ YÖNLERİNİ ANLATMAK İSTEDİ

Aslında Naomi Wilding, bu belgeselde konuşup konuşmama konusunda başlangıçta kararsız kaldığını söyledi. Fakat diğer yandan babaannesinin insanı bir bakışla anlatılması gerektiğini düşündü. Yapımcılarla bu konuda anlaşınca da belgeselde konuşmaya karar erdi.

Taylor'ın torunu Naomi, babaannesinin o dönemde Hollywood'da ipleri elinde tutan stüdyo sisteminin yarattığı bir yıldız olduğunu söyledi. Ancak sonrasında yıllar boyunca sadece "bir meta" olarak davranıldı yıldıza. Hatta onun ileri sürdüğüne göre ilk evliliği de bu stüdyonun bir fikriydi.

Bir çocuk yıldız olarak daha 16 yaşındayken, aslında bugün tartışma yaratacak sahnelerde yetişkin oyuncularla kamera karşısına geçtiğini anlattı Naomi Wilding.

Bu arada Naomi'nin, Elizabeth Taylor'ın ikinci kocası Michael Wilding ile evliliğinden dünyaya gelen ve babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Michael Jr'in kızı olduğunu hatırlatalım.

EVLİLİĞİN SÜRMESİNİ BİLE STÜDYO İSTEDİ

Bu arada Wilding, Taylor'ın dedesiyle yaptığı ikinci evliliğinin bilinmeyenlerini de anlattı. Aslında babaannesi ile dedesinin mutsuz olduğunu ama stüdyo öyle istediği için kamera karşısında bunun tam tersi görüntü sergilediklerini ileri sürdü. Naomi Wilding, babası Michael'ın zaman zaman bu konudan söz ettiğini de belirtti.

Belgeselde Elizabeth Taylor ile o hayattayken yapılmış ancak yayınlanmamış bazı röportajlar da yer alıyor. Bunlardan birinde ünlü yıldız da aslında edindiği şöhretin ve servetin bedelinin çok ağır olduğunu kendisi itiraf ediyor.

Ünlü yıldız o röportajda "Hayatımın kontrolünü kendi elimde tutmak isterdim. Bütün bunlar beni her geçen dakika daha da sinirli hale getiriyor" diye konuşuyor.

BELGESELİN YAPIMCISI KIM KARDASHIAN: Belgeselin yapımcısı da aslında ilginç bir isim: TV yıldızı Kim Kardashian. Kendisinin Elizabeth Taylor'ın himayesinde olduğunu ileri süren Kardasnhian, 2011 yılındaki ölümünden önce onunla konuşan son kişi olduğunun da altını çiziyor.





KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Tam adıyla Elizabeth Rosemond Taylor, 27 Şubat 1932'de İngiltere'de dünyaya geldi. Sinema kariyerine 1940'lı yıllarda henüz küçük bir çocukken başladı.

1950'lerde bir Hollywood yıldızına dönüştü. 60'larda da döneminin en çok kazanan kadın oyuncusu unvanını ele geçirdi. Taylor, 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından Klasik Hollywood Sinemasının Yedinci Efsane Kadın Yıldızı ilan edildi.

Liz Taylor, dünyaya geldikten yedi yıl sonra ailesiyle birlikte İngiltere'den ABD'ye taşındılar. 1942'de ilk oyunculuk deneyimini There's One Born Every Minute adlı yapımla gerçekleştirdi.

Ama Universal Pictures bir yıl sonra anlaşmasına son verdi. Ertesi yıl Metro-Goldwyn-Mayer ile anlaşma imzaladı ve kısa sürede en gözde genç yıldız haline geldi. 1950'lerde artık döneminin en parlak yıldızlarından biriydi.

Liz Taylor, ilk evliliğini Conrad Hilton ile yaptı. 1950'de başlayan bu evlilik bir yıl sonra bitti.

Taylor, bir çocuk yıldız olarak ünlendi. Yetişkinliğinde de kariyerini sürdürdü.





UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI: Elizabeth Taylor, kariyeri boyunca Kleopatra, Kızgın Damdaki Kedi, Suddenly Last Summer, A Place in the Sun, Ivanhoe, Giant'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı. Kariyeri boyunca beş kez adayı olduğu Oscar'ı 1961'de Butterfield 8 ve 1966'de Who's Afraid of Virginia Woolf ile kazandı.

Liz Taylor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken bir yıldızdı. Richard Burton ile iki kez olmak üzere tam 7 kez evlendi.

İlk evliliğini Conrad Hilton ile yaptı. Ondan sonra da hep ünlü kişilerle evlendi Taylor. Son eşi Larry Fortensky ise bu çerçevenin dışındaydı.

1991 ile 1996 yılında evli kaldığı Fortensky, bir inşaat işçisiydi. İkili, kötü alışkanlıklarından kurtulmak için gittikleri bir merkezde tanıştı.

Düğünleri de Michael Jackson'ın, sonradan adı kötüye çıkan Neverland adlı mülkünde yapıldı. Taylor'ın bütün bu evliliklerinden dört tane çocuğu bulunuyor.





Taylor ilk evliliğini Paris Hilton'un büyük dedesi Conrad Hlton ile yaptı.





EN BÜYÜK AŞKI:Taylor, Richard Burton ile ilk evliliğini 1964 ile 74 arasında yaptı. İkinci kez evlendiklerinde yıl 1975'ti. Fakat bir yıl sonra boşandılar.





Elizabeth Taylor'ın son eşi Larry Fortensky ile evliliği dünyayı şaşırtmıştı.





2011 YILINDA HAYATA VEDA ETTİ

Sinemanın "menekşe gözlü yıldızı" olarak tanınan Elizabeth Taylor. 23 Mart 2011'de kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Daha önce de cilt kanseriyle mücadele etmiş ve bir de iyi huylu tümör yüzünden beyin ameliyatı geçirmişti.