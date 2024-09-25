Efsane oyuncunun son kocasÄ± inÅŸaat iÅŸÃ§isiydi... KeÅŸke bu kadar Ã¼nlÃ¼ olacaÄŸÄ±ma ev kadÄ±nÄ± olup aileme baksaydÄ±m

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Ã‡ocuk yaÅŸÄ±ndan itibaren rol aldÄ±ÄŸÄ± filmler, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklar ve evlilikler bir yana eÅŸine az rastlanÄ±r gÃ¼zelliÄŸi onu hep gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda tuttu.

Ã‡ok renkli ve gÃ¶steriÅŸli bir hayat yaÅŸadÄ± Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z. Defalarca evlenip boÅŸandÄ± belki ama diÄŸer yandan da mesleÄŸi sayesinde kazandÄ±kÃ§a kazandÄ±. KuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n en zenginleri arasÄ±nda yerini aldÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki kadÄ±nlar, onun gÃ¼zel gÃ¶zlerini, giydiÄŸi pahalÄ± kÄ±yafetleri, deÄŸerli takÄ±larÄ±nÄ± hep uzaktan imrenerek izledi. Ama onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden yÄ±llar sonra torununun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re yÄ±ldÄ±z, aslÄ±nda bu kadar Ã¼nlÃ¼ olmak yerine normal bir ev kadÄ±nÄ± olup ailesine bakÄ±yor olmayÄ± arzuladÄ± iÃ§ten iÃ§e.

BÃ¶yle uzun uzun kimden mi sÃ¶z ettik?

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O BAKIÅžLAR NASIL UNUTULUR!

Hollywood'un unutulmaz yÄ±ldÄ±zÄ± Elizabeth Taylor'dan elbette.

2011 yÄ±lÄ±nda 79 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Taylor'Ä±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamÄ± bir belgesele konu oldu. Ãœstelik de bu belgeselin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§aÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ isimlerinden biri olan Kim Kardashian Ã¼stleniyor.

Ä°ki bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k Elizabeth Taylor: Rebel Superstar (Elizabeth Taylor: Asi SÃ¼perstar) adlÄ± bu belgesele Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã§aÄŸdaÅŸlarÄ± olan, onunla birlikte Ã§alÄ±ÅŸan Joan Collins, George Hamilton'Ä±n yanÄ± sÄ±ra biyografi yazarÄ± Kate Anderson Bower gibi tanÄ±dÄ±k isimler katkÄ±da bulundu.

Elizabeth Taylor belgeselinde konuÅŸup onun bilinmeyen yÃ¶nlerini anlatanlar arasÄ±nda torunu Naomi Wilding de yer aldÄ±. Ä°ÅŸte onun anlattÄ±klarÄ± da duyanlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtacak tÃ¼rden.

ASLINDA EV KADINI OLUP SAKÄ°N BÄ°R HAYAT SÃœRMEYÄ° ARZU ETMÄ°Åž

DÃ¶neminde sinemanÄ±n en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Elizabeth Taylor, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda ÅŸefkatli bir ev kadÄ±nÄ± olarak sakin bir hayat arzuluyordu torununun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

Elizabeth Taylor'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Michael Jr'Ä±n kÄ±zÄ± olan Naomi, bÃ¼yÃ¼kannesiyle ilgili hatÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

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Naomi Wilding, halkÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§alkantÄ±lÄ± hayatÄ± ve parlak kariyeri bir yana konulduÄŸunda aslÄ±nda babaannesinin bu hayatÄ±, sÄ±radan bir ev kadÄ±nÄ±nÄ±n hayatÄ±yla deÄŸiÅŸtirmeyi arzu ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Wilding, kaybettiÄŸi babaannesi Elizabeth Taylor hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: "HayatÄ± boyuncu birÃ§ok Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±. SanÄ±rÄ±m Ã§oÄŸu zaman bir ev kadÄ±nÄ± olmak ve Ã§ocuklarÄ±yla evde kalmak istiyordu."

BABAANNESÄ°NÄ°N Ä°NSANÄ° YÃ–NLERÄ°NÄ° ANLATMAK Ä°STEDÄ°

AslÄ±nda Naomi Wilding, bu belgeselde konuÅŸup konuÅŸmama konusunda baÅŸlangÄ±Ã§ta kararsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Fakat diÄŸer yandan babaannesinin insanÄ± bir bakÄ±ÅŸla anlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. YapÄ±mcÄ±larla bu konuda anlaÅŸÄ±nca da belgeselde konuÅŸmaya karar erdi.

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Taylor'Ä±n torunu Naomi, babaannesinin o dÃ¶nemde Hollywood'da ipleri elinde tutan stÃ¼dyo sisteminin yarattÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±ldÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ancak sonrasÄ±nda yÄ±llar boyunca sadece "bir meta" olarak davranÄ±ldÄ± yÄ±ldÄ±za. Hatta onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re ilk evliliÄŸi de bu stÃ¼dyonun bir fikriydi.

Bir Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak daha 16 yaÅŸÄ±ndayken, aslÄ±nda bugÃ¼n tartÄ±ÅŸma yaratacak sahnelerde yetiÅŸkin oyuncularla kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸini anlattÄ± Naomi Wilding.

Bu arada Naomi'nin, Elizabeth Taylor'Ä±n ikinci kocasÄ± Michael Wilding ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ve babasÄ±yla aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan oÄŸlu Michael Jr'in kÄ±zÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.Â

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EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N SÃœRMESÄ°NÄ° BÄ°LE STÃœDYO Ä°STEDÄ°

Bu arada Wilding, Taylor'Ä±n dedesiyle yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci evliliÄŸinin bilinmeyenlerini de anlattÄ±. AslÄ±nda babaannesi ile dedesinin mutsuz olduÄŸunu ama stÃ¼dyo Ã¶yle istediÄŸi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±nda bunun tam tersi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilediklerini ileri sÃ¼rdÃ¼. Naomi Wilding, babasÄ± Michael'Ä±n zaman zaman bu konudan sÃ¶z ettiÄŸini de belirtti.

Belgeselde Elizabeth Taylor ile o hayattayken yapÄ±lmÄ±ÅŸ ancak yayÄ±nlanmamÄ±ÅŸ bazÄ± rÃ¶portajlar da yer alÄ±yor. Bunlardan birinde Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z da aslÄ±nda edindiÄŸi ÅŸÃ¶hretin ve servetin bedelinin Ã§ok aÄŸÄ±r olduÄŸunu kendisi itiraf ediyor.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z o rÃ¶portajda "HayatÄ±mÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ kendi elimde tutmak isterdim. BÃ¼tÃ¼n bunlar beni her geÃ§en dakika daha da sinirli hale getiriyor" diye konuÅŸuyor.

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BELGESELÄ°N YAPIMCISI KIM KARDASHIAN: Belgeselin yapÄ±mcÄ±sÄ± da aslÄ±nda ilginÃ§ bir isim: TV yÄ±ldÄ±zÄ± Kim Kardashian. Kendisinin Elizabeth Taylor'Ä±n himayesinde olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Kardasnhian, 2011 yÄ±lÄ±ndaki Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce onunla konuÅŸan son kiÅŸi olduÄŸunun da altÄ±nÄ± Ã§iziyor.





KARÄ°YERÄ°NDE HIZLA YÃœKSELDÄ°

Tam adÄ±yla Elizabeth Rosemond Taylor, 27 Åžubat 1932'de Ä°ngiltere'de dÃ¼nyaya geldi. Sinema kariyerine 1940'lÄ± yÄ±llarda henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken baÅŸladÄ±.

1950'lerde bir Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 60'larda da dÃ¶neminin en Ã§ok kazanan kadÄ±n oyuncusu unvanÄ±nÄ± ele geÃ§irdi. Taylor, 1999 yÄ±lÄ±nda Amerikan Film EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan Klasik Hollywood SinemasÄ±nÄ±n Yedinci Efsane KadÄ±n YÄ±ldÄ±zÄ± ilan edildi.

Liz Taylor, dÃ¼nyaya geldikten yedi yÄ±l sonra ailesiyle birlikte Ä°ngiltere'den ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±lar. 1942'de ilk oyunculuk deneyimini There's One Born Every Minute adlÄ± yapÄ±mla gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ama Universal Pictures bir yÄ±l sonra anlaÅŸmasÄ±na son verdi. Ertesi yÄ±l Metro-Goldwyn-Mayer ile anlaÅŸma imzaladÄ± ve kÄ±sa sÃ¼rede en gÃ¶zde genÃ§ yÄ±ldÄ±z haline geldi. 1950'lerde artÄ±k dÃ¶neminin en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi.

Liz Taylor, ilk evliliÄŸini Conrad Hilton ile yaptÄ±. 1950'de baÅŸlayan bu evlilik bir yÄ±l sonra bitti.

Taylor, bir Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak Ã¼nlendi. YetiÅŸkinliÄŸinde de kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â





UNUTULMAZ FÄ°LMLERDE OYNADI:Â Elizabeth Taylor, kariyeri boyunca Kleopatra, KÄ±zgÄ±n Damdaki Kedi, Suddenly Last Summer, A Place in the Sun, Ivanhoe, Giant'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da filmde rol aldÄ±. Kariyeri boyunca beÅŸ kez adayÄ± olduÄŸu Oscar'Ä± 1961'de Butterfield 8 ve 1966'de Who's Afraid of Virginia Woolf ile kazandÄ±.

Liz Taylor kariyerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hayatÄ±yla da dikkat Ã§eken bir yÄ±ldÄ±zdÄ±. Richard Burton ile iki kez olmak Ã¼zere tam 7 kez evlendi.

Ä°lk evliliÄŸini Conrad Hilton ile yaptÄ±. Ondan sonra da hep Ã¼nlÃ¼ kiÅŸilerle evlendi Taylor. Son eÅŸi Larry Fortensky ise bu Ã§erÃ§evenin dÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±.

1991 ile 1996 yÄ±lÄ±nda evli kaldÄ±ÄŸÄ± Fortensky, bir inÅŸaat iÅŸÃ§isiydi. Ä°kili, kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan kurtulmak iÃ§in gittikleri bir merkezde tanÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼nleri de Michael Jackson'Ä±n, sonradan adÄ± kÃ¶tÃ¼ye Ã§Ä±kan Neverland adlÄ± mÃ¼lkÃ¼nde yapÄ±ldÄ±. Taylor'Ä±n bÃ¼tÃ¼n bu evliliklerinden dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.



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Taylor ilk evliliÄŸini Paris Hilton'un bÃ¼yÃ¼k dedesi Conrad Hlton ile yaptÄ±.





EN BÃœYÃœK AÅžKI:Taylor, Richard Burton ile ilk evliliÄŸini 1964 ile 74 arasÄ±nda yaptÄ±. Ä°kinci kez evlendiklerinde yÄ±l 1975'ti. Fakat bir yÄ±l sonra boÅŸandÄ±lar.





Elizabeth Taylor'Ä±n son eÅŸi Larry Fortensky ile evliliÄŸi dÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±.





2011 YILINDA HAYATA VEDA ETTÄ°

SinemanÄ±n "menekÅŸe gÃ¶zlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±" olarak tanÄ±nan Elizabeth Taylor. 23 Mart 2011'de kalp yetmezliÄŸi nedeniyle Ã¶ldÃ¼. Daha Ã¶nce de cilt kanseriyle mÃ¼cadele etmiÅŸ ve bir de iyi huylu tÃ¼mÃ¶r yÃ¼zÃ¼nden beyin ameliyatÄ± geÃ§irmiÅŸti.

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