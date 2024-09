ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yla sevgilisi arasÄ±nda 44 yaÅŸ var: Asla kafama takmam... Herkes kendi iÅŸine baksÄ±n

Haberin Devamı

Bu sözler, müzik dünyasının çapkınlığı ve ardı ardına yaşadığı ilişkiler, bunlardan dünyaya gelen çok sayıda çocuk ile konuşulan bir ünlüsünün genç sevgilisine ait... 'Genç' dediysek de öyle birkaç yaş aklınıza gelmesin...

Çünkü ünlü yıldızın sevgilisi, kendisinden 44 yaş genç. Bir başka deyişle aralarında kuşak farkı var. işin daha da ilginci bu sahnelerin ünlü yıldızının 50'li yaşlarını süren çocukları bile olması.

Ama görünüşe göre ne artık 80'li yaşlarını süren müzisyenin ne de 40 yaşına bile gelmemiş olan sevgilisinin oturup bu konuyu düşündüğü yok.

Parmağına özel tasarım bir nişan yüzüğü taktığı halde evliliği aklından bile geçirmeyen genç sevgilinin sözleri de bunun bir kanıtı.

Bir bakalım kim bu ünlü müzisyen ve sevgilisi....

'KİMSEYE ZARARIM YOK.. HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN'

Bu ünlü kişi müzik tarihine damgasını vuran Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger… Onunla ilişkisi hakkında fikir beyan edenlere tepki gösteren de Jagger'ın sevgilisi Melanie Hamrick.

Sözün burasında hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Özellikle gençlik yıllarında döneminin ünlü kadınlarıyla yaşadığı aşklarla konuşulan Jagger, geçtiğimiz temmuz oyunda 81 yaşına girdi.

En küçük oğlunun annesi olan balerin Melanie Hamrick ise daha 37 yaşında. Aralarındaki bu yaş hatta kuşak farkına rağmen, çift ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.

Kaleme aldığı yeni romanı The Unraveling'in tanıtımını sürdüren Melanie Hamrick, The Times'a verdiği röportajda sevgilisi Jagger ile aralarındaki yaş farkına da değindi.

Sözlerini kısaca toparlamak gerekirse Hamrick, bu konunun kendisi ve Jagger'ın ilişkisini etkileyen bir ayrıntı olmadığını söyledi,

Hamrick "Bunu düşünmüyorum.. Herkesin bir fikri olacaktır" dedi... Sonra da sözlerini şöyle sürürdü: "Eğer başkalarının fikirlerini bu kadar önemserseniz hayatınızda sorun yaşarsınız.... "

Mick Jagger ile gayet uyumlu bir birliktelik sürdüren Melanie Hamrick bu konuda sadece bu kadar konuşmadı.

Sözlerinin devamını da getirdi: "Gözlerimi kapatıyorum... Ben mutlu muyum? Evet.. Benim hayatımdaki insanlar mutlu mu? Evet... Birini üzüyor muyum, birinin canını yakıyor muyum? Hayır.. Tamam o zaman herkes kendi işine bakabilir... "

10 YILDIR BİRLİKTELER: Mick Jagger ile Melanie Hamrick, 2014 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir konserin ardından tanıştı. Aralarında geçen bir sohbetle başlayan yakınlaşmaları da bugüne kadar geldi. Bir başka deyişle Micik Jagger ile Melanie Hamrick'in ilişkisi 10 yıldan bu yana sürüyor.





ÖZEL NİŞAN YÜZÜĞÜ YAPTIRDI AMA GÜNDEMDE EVLİLİK YOK

Her ne kadar 81 yaşına gelse de hem hayattaki hem de sahnedeki enerjisiyle gençlere taş çıkartan Mick Jagger ile Melanie Hamrick, bir dönem nişan söylentileriyle gündeme gelmişti.

Her ne kadar Hamrickin armağında iri taşlı bir yüzükm olsa da balerin ve yazar olan Hamrick, bunun yakın zamanad evlenecekleri anlamına gelmediğini söledi. Bu arada yüzüğün Jagger taarfından özel oarakve 1920'ledin çizgilerini yansıtacak şekilde tasarlandığını hatırlatalım.

Melanie Hamrick, People dergisine verdiği röportajda, bu yüzüğü takmış olmasının yakın zamanda evlenecekleri anlamına gelmediğini söyledi.

36 yaşındaki Hamrick " Mutluluktan gülümsemem gerek çünkü bana bu yüzüğü Mick verdi, öyle mi? Evet... Yüzük parmağı için mi? Evet.. Ama biz ateşli ergenler gibiyiz. Benim fikrime göre bu bir "söz" yüzüğü. Biz olgunlaşmayacağız ve buna "söz yüzüğü" diyeceğiz" şeklinde karmaşık bir açıklama yaptı.

Melanie Hamrick aynı röportajda kendini evli bir kadın olarak görüp görmediği sorusuna da şu ilginç yanıtı verdi: "Bilmiyorum." Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben olayları yaşayarak görmekten yana olan bir insanım. Kim bilir."

'EVLİLİK İÇİN DEĞİL SIRF ONU MUTLU ETMEK İÇİN'

Melanie Hamrick aslında bu yüzüğü geçen haziran ayından bu yana parmağında taşıyor. Kendisi bunu mutlaka gerçekleşecek bir evliliğin sembolü olarak değil bir tür söz yüzüğü olarak görüyor.

Fakat Melanie Hamrick'in Daily Mail gazetesine konuşan arkadaşlarına göre bu yüzük gerçek bir nişan yüzüğü. Öte yandan ortada evlilikle ilgili somut bir plan yok.

Yakın çevresine göre Hamrick işte bu yüzden o iri taşlı yüzüğü Jagger ile evleneceğinin garantisi olarak tanımlamıyor.

Bazı yorumlara göre, aslında evliliğe sıcak bakmayan Mick Jagger o yüzüğü sevgilisine sırf onu mutlu etmek için verdi.

'EVLENMEK CENNETE YOLCULUK GİBİ GÖRÜLÜYOR... AMA HİÇ ÖYLE DEĞİL'

Zaten ünlü müzisyenin geçmişte evlilikle ilgili olarak söyledikleri de bu konuya bakışının bir özeti gibi.



Jagger bir röportajda "Evlilik hakkında kararsızım. Bence evlilik, insanlara çok şey vaat ediyor. Bir kere evlendiğinizde cennete giden yola çıktığınız düşünülüyor. Ama çoğu zaman öyle değil. Bence evlilik her zaman dini ve yasal nedenlerin üzerinde temellenmiştir."

Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere Jagger'ın evliliğe pek sıcak baktığı iddia edilemez.

SEKİZİNCİ ÇOCUĞUNUN ANNESİ MELANIE HAMRICK: Melanie Hamrick ile Mick Jagger, 2014 yılında tanıştılar. Çiftin oğlu Deveraux Ovtavian Basil 2016 yılında dünyaya geldi. Bu arada, ailesinin Devi diye çağırdığı minik çocuk sayesinde Mick Jagger sekizinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.





SADECE BİR EVLİLİK YAPTI

Mick Jagger, bugüne kadar tek evliliğini bir dönemin ünlü modeli Bianca Jagger ile yaptı. 1971 yılında başlayan bu evlilik 1978 yılında sona erdi. Eski çiftin bu evlilikten 51 yaşında Jade adında bir kızı var. Jade Jagger, model ve tasarımcı olarak tanınıyor.

Bundan önce Jagger, şarkıcı Marsha Hunt ile ilişkisinden Karis adında bir kız babası olmuştu. Karis Jagger şu anda 52 yaşında.

EN ÇOK ÇOCUK BU İLİŞKİDEN DÜNYAYA GELDİ

Mick Jagger, uzun ve çok çocuklu ilişkisini yine model olan Jerry Hall ile yaşadı. Bu birliktelikten Georgia May, Elizabeth, James ve Gabriel adında çocukları dünyaya geldi.

Bu arada Hall'un da şu ana kadar tek evliliğini iş insanı Rupert Murdoch ile yaptığını ama bunun da boşanmayla sonuçlandığını hatırlatalım.

BREZİLYALI MODELDEN DE BİR OĞLU VAR:Mick Jagger'ın, Brezilyalı model Luciana Gimenez Mora ile ilişkisinden şu anda 20'li yaşlarında olan Lucas adında bir oğlu bulunuyor.

HER YAŞTAN ÇOCUĞU VAR: Küçük bir not: Jagger'ın en büyük çocuğu Karis 53, bir sonraki Jade 52, Elizabeth 40, James Leroy 39, Georgia May 32, Gabriel Luke 26, Lucas Maurice 25 yaşında. Melanie Hamrick ile birlikteliğinden dünyaya gelen Deveraux Octavian 7 yaşında. Bir başka deyişle çocuklarının arasında da kuşak farkı var.