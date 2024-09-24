ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yla sevgilisi arasÄ±nda 44 yaÅŸ var: Asla kafama takmam... Herkes kendi iÅŸine baksÄ±n

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Bu sÃ¶zler, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§apkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve ardÄ± ardÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiler, bunlardan dÃ¼nyaya gelen Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk ile konuÅŸulan bir Ã¼nlÃ¼sÃ¼nÃ¼n genÃ§ sevgilisine ait... 'GenÃ§' dediysek de Ã¶yle birkaÃ§ yaÅŸ aklÄ±nÄ±za gelmesin...Â

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n sevgilisi, kendisinden 44 yaÅŸ genÃ§. Bir baÅŸka deyiÅŸle aralarÄ±nda kuÅŸak farkÄ± var.Â iÅŸin daha da ilginci bu sahnelerin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n 50'li yaÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼ren Ã§ocuklarÄ± bile olmasÄ±.Â

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ne artÄ±k 80'li yaÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼ren mÃ¼zisyenin ne de 40 yaÅŸÄ±na bile gelmemiÅŸ olan sevgilisinin oturup bu konuyu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ yok.Â

ParmaÄŸÄ±na Ã¶zel tasarÄ±m bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ taktÄ±ÄŸÄ± halde evliliÄŸi aklÄ±ndan bile geÃ§irmeyen genÃ§ sevgilinin sÃ¶zleri de bunun bir kanÄ±tÄ±.

Bir bakalÄ±m kim bu Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen ve sevgilisi....

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'KÄ°MSEYE ZARARIM YOK.. HERKES KENDÄ° Ä°ÅžÄ°NE BAKSIN'

Bu Ã¼nlÃ¼ kiÅŸi mÃ¼zik tarihine damgasÄ±nÄ± vuran Rolling Stones grubunun solisti Mick Jaggerâ€¦ Onunla iliÅŸkisi hakkÄ±nda fikir beyan edenlere tepki gÃ¶steren de Jagger'Ä±n sevgilisi Melanie Hamrick.

SÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda hemen kÄ±sa bir hatÄ±rlatma yapalÄ±m. Ã–zellikle genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda dÃ¶neminin Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nlarÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla konuÅŸulan Jagger, geÃ§tiÄŸimiz temmuz oyunda 81 yaÅŸÄ±na girdi.

En kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun annesi olan balerin Melanie Hamrick ise daha 37 yaÅŸÄ±nda. AralarÄ±ndaki bu yaÅŸ hatta kuÅŸak farkÄ±na raÄŸmen, Ã§ift iliÅŸkilerini mutlu bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yeni romanÄ± The Unraveling'in tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Melanie Hamrick, The Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda sevgilisi Jagger ile aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±na da deÄŸindi.

SÃ¶zlerini kÄ±saca toparlamak gerekirse Hamrick, bu konunun kendisi ve Jagger'Ä±n iliÅŸkisini etkileyen bir ayrÄ±ntÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi,

Hamrick "Bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.. Herkesin bir fikri olacaktÄ±r" dedi... Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rÃ¼rdÃ¼: "EÄŸer baÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerini bu kadar Ã¶nemserseniz hayatÄ±nÄ±zda sorun yaÅŸarsÄ±nÄ±z.... "

Mick Jagger ile gayet uyumlu bir birliktelik sÃ¼rdÃ¼ren Melanie Hamrick bu konuda sadece bu kadar konuÅŸmadÄ±.

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SÃ¶zlerinin devamÄ±nÄ± da getirdi: "GÃ¶zlerimi kapatÄ±yorum... Ben mutlu muyum? Evet.. Benim hayatÄ±mdaki insanlar mutlu mu? Evet... Birini Ã¼zÃ¼yor muyum, birinin canÄ±nÄ± yakÄ±yor muyum? HayÄ±r.. Tamam o zaman herkes kendi iÅŸine bakabilir... "

10 YILDIR BÄ°RLÄ°KTELER:Â Mick Jagger ile Melanie Hamrick, 2014 yÄ±lÄ±nda Japonya'nÄ±n baÅŸkenti Tokyo'daki bir konserin ardÄ±ndan tanÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda geÃ§en bir sohbetle baÅŸlayan yakÄ±nlaÅŸmalarÄ± da bugÃ¼ne kadar geldi. Bir baÅŸka deyiÅŸle Micik Jagger ile Melanie Hamrick'in iliÅŸkisi 10 yÄ±ldan bu yana sÃ¼rÃ¼yor.





Ã–ZEL NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœ YAPTIRDI AMA GÃœNDEMDE EVLÄ°LÄ°K YOK

Her ne kadar 81 yaÅŸÄ±na gelse de hem hayattaki hem de sahnedeki enerjisiyle genÃ§lere taÅŸ Ã§Ä±kartan Mick Jagger ile Melanie Hamrick, bir dÃ¶nem niÅŸan sÃ¶ylentileriyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

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Her ne kadar Hamrickin armaÄŸÄ±nda iri taÅŸlÄ± bir yÃ¼zÃ¼km olsa da balerin ve yazar olan Hamrick, bunun yakÄ±n zamanad evlenecekleri anlamÄ±na gelmediÄŸini sÃ¶ledi. Bu arada yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n Jagger taarfÄ±ndan Ã¶zel oarakve 1920'ledin Ã§izgilerini yansÄ±tacak ÅŸekilde tasarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Melanie Hamrick, People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda, bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ takmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n yakÄ±n zamanda evlenecekleri anlamÄ±na gelmediÄŸini sÃ¶yledi.

36 yaÅŸÄ±ndaki Hamrick " Mutluluktan gÃ¼lÃ¼msemem gerek Ã§Ã¼nkÃ¼ bana bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ Mick verdi, Ã¶yle mi? Evet... YÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ± iÃ§in mi? Evet.. Ama biz ateÅŸli ergenler gibiyiz. Benim fikrime gÃ¶re bu bir "sÃ¶z" yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼. Biz olgunlaÅŸmayacaÄŸÄ±z ve buna "sÃ¶z yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼" diyeceÄŸiz" ÅŸeklinde karmaÅŸÄ±k bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

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Melanie Hamrick aynÄ± rÃ¶portajda kendini evli bir kadÄ±n olarak gÃ¶rÃ¼p gÃ¶rmediÄŸi sorusuna da ÅŸu ilginÃ§ yanÄ±tÄ± verdi: "Bilmiyorum." Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ben olaylarÄ± yaÅŸayarak gÃ¶rmekten yana olan bir insanÄ±m. Kim bilir."

'EVLÄ°LÄ°K Ä°Ã‡Ä°N DEÄžÄ°L SIRF ONU MUTLU ETMEK Ä°Ã‡Ä°N'

Melanie Hamrick aslÄ±nda bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ geÃ§en haziran ayÄ±ndan bu yana parmaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±yor. Kendisi bunu mutlaka gerÃ§ekleÅŸecek bir evliliÄŸin sembolÃ¼ olarak deÄŸil bir tÃ¼r sÃ¶z yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yor.

Fakat Melanie Hamrick'in Daily Mail gazetesine konuÅŸan arkadaÅŸlarÄ±na gÃ¶re bu yÃ¼zÃ¼k gerÃ§ek bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼. Ã–te yandan ortada evlilikle ilgili somut bir plan yok.

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YakÄ±n Ã§evresine gÃ¶re Hamrick iÅŸte bu yÃ¼zden o iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ Jagger ile evleneceÄŸinin garantisi olarak tanÄ±mlamÄ±yor.

BazÄ± yorumlara gÃ¶re, aslÄ±nda evliliÄŸe sÄ±cak bakmayan Mick Jagger o yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ sevgilisine sÄ±rf onu mutlu etmek iÃ§in verdi.

'EVLENMEK CENNETE YOLCULUK GÄ°BÄ° GÃ–RÃœLÃœYOR... AMA HÄ°Ã‡ Ã–YLE DEÄžÄ°L'

Zaten Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyenin geÃ§miÅŸte evlilikle ilgili olarak sÃ¶yledikleri de bu konuya bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir Ã¶zeti gibi.



Jagger bir rÃ¶portajda "Evlilik hakkÄ±nda kararsÄ±zÄ±m. Bence evlilik, insanlara Ã§ok ÅŸey vaat ediyor. Bir kere evlendiÄŸinizde cennete giden yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Ama Ã§oÄŸu zaman Ã¶yle deÄŸil. Bence evlilik her zaman dini ve yasal nedenlerin Ã¼zerinde temellenmiÅŸtir."

Bu sÃ¶zlerden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere Jagger'Ä±n evliliÄŸe pek sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± iddia edilemez.

SEKÄ°ZÄ°NCÄ° Ã‡OCUÄžUNUN ANNESÄ° MELANIE HAMRICK: Melanie Hamrick ile Mick Jagger, 2014 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Ã‡iftin oÄŸlu Deveraux Ovtavian Basil 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Bu arada, ailesinin Devi diye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± minik Ã§ocuk sayesinde Mick Jagger sekizinci kez baba olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±.





SADECE BÄ°R EVLÄ°LÄ°K YAPTI

Mick Jagger, bugÃ¼ne kadar tek evliliÄŸini bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Bianca Jagger ile yaptÄ±. 1971 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan bu evlilik 1978 yÄ±lÄ±nda sona erdi. Eski Ã§iftin bu evlilikten 51 yaÅŸÄ±nda Jade adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var. Jade Jagger, model ve tasarÄ±mcÄ± olarak tanÄ±nÄ±yor.

Bundan Ã¶nce Jagger, ÅŸarkÄ±cÄ± Marsha Hunt ile iliÅŸkisinden Karis adÄ±nda bir kÄ±z babasÄ± olmuÅŸtu. Karis Jagger ÅŸu anda 52 yaÅŸÄ±nda.

EN Ã‡OK Ã‡OCUK BU Ä°LÄ°ÅžKÄ°DEN DÃœNYAYA GELDÄ°

Mick Jagger, uzun ve Ã§ok Ã§ocuklu iliÅŸkisini yine model olan Jerry Hall ile yaÅŸadÄ±. Bu birliktelikten Georgia May, Elizabeth, James ve Gabriel adÄ±nda Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Bu arada Hall'un da ÅŸu ana kadar tek evliliÄŸini iÅŸ insanÄ± Rupert Murdoch ile yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bunun da boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

BREZÄ°LYALI MODELDEN DE BÄ°R OÄžLU VAR:ÂMick Jagger'Ä±n, BrezilyalÄ± model Luciana Gimenez Mora ile iliÅŸkisinden ÅŸu anda 20'li yaÅŸlarÄ±nda olan Lucas adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

HER YAÅžTAN Ã‡OCUÄžU VAR: KÃ¼Ã§Ã¼k bir not: Jagger'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Karis 53, bir sonraki Jade 52, Elizabeth 40, James Leroy 39, Georgia May 32, Gabriel Luke 26, Lucas Maurice 25 yaÅŸÄ±nda. Melanie Hamrick ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Deveraux Octavian 7 yaÅŸÄ±nda. Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã§ocuklarÄ±nÄ±n arasÄ±nda da kuÅŸak farkÄ± var.

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