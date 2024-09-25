AralarÄ±na Angelina girmiÅŸ DÃ¼ÄŸÃ¼ne bile gitmemiÅŸlerdi

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63 yaÅŸÄ±ndaki George Clooney ile 60 yaÅŸÄ±na giren Brad Pitt, o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle sosyal medyada da gÃ¼ndem oldu. Ama bu da Ã¶yle olumsuz bir ayrÄ±ntÄ± nedeniyle deÄŸildi. HayranlarÄ± hangisinin yaÅŸÄ±nÄ± daha az gÃ¶sterdiÄŸini tartÄ±ÅŸtÄ± kendi aralarÄ±nda...

Filmin akÅŸam gÃ¶sterimi ise kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±ldÄ±zlar geÃ§idi gibiydi. George'un yanÄ±nda karÄ±sÄ± Amal vardÄ±. Brad de iki yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu sevgilisi Ines de Ramon ile ilk kez el ele kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Bu dÃ¶rtlÃ¼ de festivalin tarihine geÃ§ti. Hem de 'MuhteÅŸem dÃ¶rtlÃ¼' olarak...

EleÅŸtirmenler Clooney ile Pitt'in baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Wolfs adlÄ± filmi Ã§ok da beÄŸenmedi, yapÄ±m karÄ±ÅŸÄ±k yorumlar aldÄ±. Ama Pitt ile Clooney, yanlarÄ±nda eÅŸleri, ÅŸÄ±k kÄ±yafetleriyle o geceye de damgalarÄ±nÄ± vurdu. Hatta bir baÅŸka deyiÅŸle bu yÄ±lki festivalde Ã§ok derin bir iz bÄ±raktÄ±lar.

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MERAK UYANDIRAN SAMÄ°MÄ°YET

Ä°ki Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bazÄ± kiÅŸileri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.

Sosyal medyada "George ile Brad gerÃ§ekten bu kadar yakÄ±n mÄ±ydÄ±, yoksa film tanÄ±tÄ± iÃ§in mi bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar?" sorusu dolanmaya baÅŸladÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Clooney ile Pitt bir dÃ¶nem gerÃ§ekten yakÄ±n iki arkadaÅŸtÄ±. 30 yÄ±la yakÄ±n sÃ¼re arkadaÅŸlÄ±k eden ikilinin arasÄ± bir ara "soÄŸudu." Ä°ÅŸte bu soÄŸukluÄŸun hangi ara olduÄŸu da iÅŸin kilit noktasÄ±...

Brad Pitt'in Angelina Jolie ile evliliÄŸi, Clooney ile uzaklaÅŸmasÄ±na neden oldu. Ã–yle ki Clooney, 2016 yÄ±lÄ±nda Ã§iftin boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± bile basÄ±ndan Ã¶ÄŸrendi.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re George Clooney ile Brad Pitt'in arasÄ±na giren ve arkadaÅŸlÄ±klarÄ± dondurmalarÄ±na neden olan Angelina Jolie'nin ta kendisiydi...

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ARKADAÅžLARIN ARASI SOÄžUDU

Daha dar bir Ã§evresi olan Jolie, kocasÄ±nÄ±n aralarÄ±nda Clooney'in de bulunduÄŸu bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla daha az gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine neden oldu.

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Amal ve George Clooney'in 2014 yÄ±lÄ±nda Venedik'te yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne de onca Ã¼nlÃ¼ katÄ±ldÄ± ama Brad Pitt ile Angelina Jolie onlar arasÄ±nda deÄŸildi.

O sÄ±rada evli olan ikili, Malta'da Ã§ekimleri sÃ¼ren By Thea Sea adlÄ± filmi bahane ederek o dÃ¼ÄŸÃ¼ne gitmediler. Ama daha o zamanda kafalarda "Film Ã§ekimine hiÃ§ deÄŸilse kÄ±sa bir sÃ¼re mola veremezler miydi?" sorularÄ± belirdi.

DÃ¼ÄŸÃ¼nden birkaÃ§ hafta sonra Brad Pitt, Clooney'e dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi gÃ¶ndermeye bile vakit bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek herkesi bir kez daha ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

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Ä°DDÄ°AYA GÃ–RE ANGELINA AMAL CLOONEY'Ä° RAKÄ°P OLARAK GÃ–RDÃœ

Yine o dÃ¶nemde baÅŸka bir konu daha konuÅŸuluyordu. Buna gÃ¶re Angelina Jolie, Clooney'in iyi eÄŸitimli, gÃ¼zel, iyi giyinen ve girdiÄŸi her ortamda dikkat Ã§eken karÄ±sÄ± Amal'Ä± bir rakip olarak gÃ¶rÃ¼p yan yana gelmemeye dikkat etmiÅŸti.

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Ã–zetle, 81'inci Venedik Film Festivali'nde George Clooney ile Brad Pitt'in kameralara yansÄ±yan samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan yÄ±llar Ã¶nce konuÅŸulan bu konular bir daha gÃ¼ndeme geldi.

Åžu sÄ±ralarda ise Wolfs'un galasÄ±nda eÅŸleriyle birlikte yan yana kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kan Amal Clooney ile Ines de Ramon'un isimleri aynÄ± cÃ¼mle iÃ§inde geÃ§iyor.

Ä°ddialara gÃ¶re Brad Pitt ile George Clooney'in arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n soÄŸumasÄ±na Angelina Jolie neden oldu. Pitt, ondan boÅŸanÄ±nca da arkadaÅŸlÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.

AMAL VE INES BAZI AÃ‡ILARDAN BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE BENZETÄ°LDÄ°

Bunlara gÃ¶re iki kadÄ±n da merdivenin aynÄ± basamaÄŸÄ±nda. BaÅŸarÄ±lÄ± bir insan haklarÄ± avukatÄ± olan Amal Clooney ile aynÄ± dalda olmasa da Ines de Ramon da yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼. Ãœniversiteyi Ä°sviÃ§re'de okuyan Ines sadece ana dili Ä°ngilizce deÄŸil birkaÃ§ dil konuÅŸuyor. TÄ±pkÄ± Amal Clooney gibi.

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Amal Clooney'in de Ines de Ramon'un da geniÅŸ arkadaÅŸ Ã§evreleri var. Kimi zaman eÅŸ ve sevgililerini bÄ±rakÄ±p onlarla vakit geÃ§iriyorlar.

Ä°ÅŸte bu noktada akÄ±llara yine Angelina Jolie geliyor.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, Hollywood'da sadece birkaÃ§ gerÃ§ek arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu belirtip bu konudaki eksikliÄŸini altÄ± Ã§ocuÄŸuyla giderdiÄŸini her fÄ±rsatta sÃ¶ylÃ¼yor zaten.

AÄ°LEYE BAÄžLILIK DÄ°KKAT Ã‡EKEN Ã–ZELLÄ°KLERÄ°

BabasÄ± Jon Voight ile arasÄ±nÄ± yÄ±llardÄ±r dÃ¼zeltemeyen Jolie'nin aksine Ines de Ramon'un tam bir "ailesinin kÄ±zÄ±" olduÄŸu konuÅŸuluyor.

Amal Clooney'in ailesine baÄŸlÄ± olduÄŸunu da zaten bilmeyen yok. ÃœnlÃ¼ avukatÄ±n babasÄ± Ramzi Alamuddin ile annesi Baria sÄ±k sÄ±k kÄ±zlarÄ± Amal ve damatlarÄ± George ile Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± aile yemeklerinde objektiflere takÄ±lÄ±yor.

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Bu iddialara bakÄ±lÄ±rsa Brad Pitt ile George Clooney'in, Angelina Jolie'nin tercihleri nedeniyle "soÄŸuyan" arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± hem Wolfs adlÄ± film hem de Amal Clooney ve Ines de Ramon sayesinde yeniden Ä±sÄ±nÄ±yor....

Brad Pitt, Wolfs filminin Venedik Film Festivali'ndeki galasÄ±nda ilk kez sevgilisi Ines de Ramon ile el ele kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.

Â Amal Clooney ise katÄ±ldÄ±klarÄ± her etkinlikte aslÄ±nda Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± olan kocasÄ± George Clooney' i bile gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±yor.

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