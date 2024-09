Ondan ayrÄ±lÄ±nca Ã¶leceÄŸim sandÄ±m demiÅŸti...Ona ikinci kez aÅŸk acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatan kocasÄ±ndan intikam alacak

Haberin Devamı

Böyle bir deneyimin ardından bu kadar uzun süre sonra tekrar bir araya gelip sevdiğine kavuşmak ise kelimenin tam anlamıyla mutlulukların en büyüğü kuşkusuz.

Peki ama böyle "ikinci denemede" kurulan yuvalar her zaman uzun ömürlü olur mu?

Bu sorunun yanıtı herkes için farklı elbette.

Ama gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden Jennifer Lopez ile Ben Affleck için bu aşk masalının sonu kötü bitti. Yıllar sonra bir araya gelip kurdukları yuva temelinden sarsıldı ve sonunda yıkıldı.

İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR

Şimdi artık herkesin bildiği gibi Bennifer olarak anılan çift boşanma aşamasında. Fakat buna rağmen herkesi şaşırtmaya da devam ediyorlar.

Aylarca yan yana bile görünmeyen çift, geçtiğimiz hafta sonu eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte çıktıkları bir yemekte görüntülendiler.

Onlar kameraların önünden geçip ünlü bir otelin restoranına girdiler. Orada bulunan başka kişiler de onlarla ilgili öyle şeyler anlattı ki çiftin boşanma aşamasında olduğuna inanmak zor bunlara bakılırsa.

Tanıklar o yemek sırasında Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in birbirleriyle gayet samimi olduğunu hatta öpüştüklerini, el ele tutuştuklarını bile ileri sürdü.

Elbette içeriye kameralar alınmadığı için o anlarda neler olup bittiğini net olarak anlamak değil. Ama Lopez ile Affleck'in çocuklarıyla birlikte gittiği o yemekle ilgili konuşulanlar böyle.





'ONU YERDEN YERE VURMAK İSTİYOR'

Öte yandan artık yuvaları yıkılan çiftle ilgili bambaşka bir iddia daha var. Bunu ortaya atan da Radar Online adlı internet sitesi.

Orada yer alan iddiaya göre Jennifer Lopez, kendisini ikinci kez hayal kırıklığına uğratan Ben Affleck'ten şarkı sözleriyle intikam almayı planlıyor.

Bu iddialara bakılırsa bu evliliğin iki yılda yıkılması Lopez için büyük bir darbe oldu. Yıldız, egosunun yaralandığını hissetti bu gelişmeyle.

Tabii ki bir yandan da çok öfkelendi. İntikamını da Ben Affleck'in özel hayatlarında yani yatak odasında tam bir fiyasko olduğunu anlatan şarkı sözleri yazarak almayı planlıyor..

'180 DERECE DEĞİŞTİ'

Bu kaynağa bakılırsa daha önce kocasını öven şarkı sözlerine imzasını atan Jennifer Lopez artık bu konuda 180 derece değişmiş durumda.

Bu konuyu da şöyle anlattı kaynak: "Jennifer Lopez pembe gözlüklerini çıkardı. Artık çevresine Ben Affleck'in oldukça bencil bir sevgili olduğunu anlatıyor.

Bunu yakın zamanda şarkı sözlerine de yansıtacak" diye konuştu.

Bütün bu iddialara bakılırsa Lopez, sadece iki yıl süren bu evliliğin bitişi nedeniyle inanılmaz üzgün, bir o kadar da kızgın.

Bu yüzden de Affleck'i can evinden vurup kalbini kıracak girişimlerde bulunmanın hazırlığında.

AYRILINCA ÖLECEĞİNİ SANMIŞ

Bu ikinci kez yıkılan aşk öyküsünü hatırlamak gerekirse... Jennifer Lopez ile Ben Affleck ilk olarak 2002 yılında birlikte oynadıkları Gigli filminin setinde tanıştılar.

Aralarında büyük bir aşk doğru. Zaten fazla beklemeden nişanlandılar. Ama evlenmeden ayrıldılar.

İşte o ilk ayrılık döneminde neler yaşadığını, nasıl büyük bir aşk acısı yaşadığını Lopez, Affleck ile evliliğinin ilk dönemlerinde büyük bir samimiyetle anlatmıştı.

Lopez katıldığı bir programda "20 yıl önce düğünümüzü iptal ettiğimizde bu benim hayatımın en büyük kalp kırıklığıydı. Dürüstçe söylemeliyim ki kendimi ölecek gibi hissettim" dedi.

GERÇEK AŞK SANMIŞTI... YANILDIĞINI ANLADI

Bunca yılın ardından Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaştılar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanımladı röportajında. Ayrılıklarından 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardından evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sözleriyle anlattı.

Kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan This Is Me... Now adlı albümünde, bu geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak bir aşk mesajı verdiğini söyledi ünlü yıldız: " Aşk var... Bu gerçek aşktır..."

Her ne kadar Lopez sadece iki yıl önce bunları söylemiş olsa da görünüyor ki aşkları ikinci denemede de 'duvara çarptı'... Çiftin kristal yuvası yerle bir oldu.