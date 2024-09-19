Ondan ayrÄ±lÄ±nca Ã¶leceÄŸim sandÄ±m demiÅŸti...Ona ikinci kez aÅŸk acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatan kocasÄ±ndan intikam alacak

Haberin DevamÄ±

BÃ¶yle bir deneyimin ardÄ±ndan bu kadar uzun sÃ¼re sonra tekrar bir araya gelip sevdiÄŸine kavuÅŸmak ise kelimenin tam anlamÄ±yla mutluluklarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ kuÅŸkusuz.

Peki ama bÃ¶yle "ikinci denemede" kurulan yuvalar her zaman uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olur mu?

Bu sorunun yanÄ±tÄ± herkes iÃ§in farklÄ± elbette.

Ama gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerinden Jennifer Lopez ile Ben Affleck iÃ§in bu aÅŸk masalÄ±nÄ±n sonu kÃ¶tÃ¼ bitti. YÄ±llar sonra bir araya gelip kurduklarÄ± yuva temelinden sarsÄ±ldÄ± ve sonunda yÄ±kÄ±ldÄ±.

Ä°DDÄ°ALAR BÄ°TMEK BÄ°LMÄ°YORÂ

Åžimdi artÄ±k herkesin bildiÄŸi gibi Bennifer olarak anÄ±lan Ã§ift boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda. Fakat buna raÄŸmen herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmaya da devam ediyorlar.

Haberin DevamÄ±

Aylarca yan yana bile gÃ¶rÃ¼nmeyen Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir yemekte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler.

Onlar kameralarÄ±n Ã¶nÃ¼nden geÃ§ip Ã¼nlÃ¼ bir otelin restoranÄ±na girdiler. Orada bulunan baÅŸka kiÅŸiler de onlarla ilgili Ã¶yle ÅŸeyler anlattÄ± ki Ã§iftin boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸuna inanmak zor bunlara bakÄ±lÄ±rsa.

TanÄ±klar o yemek sÄ±rasÄ±nda Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in birbirleriyle gayet samimi olduÄŸunu hatta Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼klerini, el ele tutuÅŸtuklarÄ±nÄ± bile ileri sÃ¼rdÃ¼.

Elbette iÃ§eriye kameralar alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in o anlarda neler olup bittiÄŸini net olarak anlamak deÄŸil. Ama Lopez ile Affleck'in Ã§ocuklarÄ±yla birlikte gittiÄŸi o yemekle ilgili konuÅŸulanlar bÃ¶yle.





'ONU YERDEN YERE VURMAK Ä°STÄ°YOR'

Ã–te yandan artÄ±k yuvalarÄ± yÄ±kÄ±lan Ã§iftle ilgili bambaÅŸka bir iddia daha var. Bunu ortaya atan da Radar Online adlÄ± internet sitesi.

Orada yer alan iddiaya gÃ¶re Jennifer Lopez, kendisini ikinci kez hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratan Ben Affleck'ten ÅŸarkÄ± sÃ¶zleriyle intikam almayÄ± planlÄ±yor.

Bu iddialara bakÄ±lÄ±rsa bu evliliÄŸin iki yÄ±lda yÄ±kÄ±lmasÄ± Lopez iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir darbe oldu. YÄ±ldÄ±z, egosunun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetti bu geliÅŸmeyle.

Haberin DevamÄ±

Tabii ki bir yandan da Ã§ok Ã¶fkelendi. Ä°ntikamÄ±nÄ± da Ben Affleck'in Ã¶zel hayatlarÄ±nda yani yatak odasÄ±nda tam bir fiyasko olduÄŸunu anlatan ÅŸarkÄ± sÃ¶zleri yazarak almayÄ± planlÄ±yor..

'180 DERECE DEÄžÄ°ÅžTÄ°'

Bu kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa daha Ã¶nce kocasÄ±nÄ± Ã¶ven ÅŸarkÄ± sÃ¶zlerine imzasÄ±nÄ± atan Jennifer Lopez artÄ±k bu konuda 180 derece deÄŸiÅŸmiÅŸ durumda.

Bu konuyu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± kaynak: "Jennifer Lopez pembe gÃ¶zlÃ¼klerini Ã§Ä±kardÄ±. ArtÄ±k Ã§evresine Ben Affleck'in oldukÃ§a bencil bir sevgili olduÄŸunu anlatÄ±yor.

Bunu yakÄ±n zamanda ÅŸarkÄ± sÃ¶zlerine de yansÄ±tacak" diye konuÅŸtu.

BÃ¼tÃ¼n bu iddialara bakÄ±lÄ±rsa Lopez, sadece iki yÄ±l sÃ¼ren bu evliliÄŸin bitiÅŸi nedeniyle inanÄ±lmaz Ã¼zgÃ¼n,Â bir o kadar da kÄ±zgÄ±n.Â

Haberin DevamÄ±

Bu yÃ¼zden de Affleck'i can evinden vurup kalbini kÄ±racak giriÅŸimlerde bulunmanÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda.

Â

AYRILINCA Ã–LECEÄžÄ°NÄ° SANMIÅž

Bu ikinci kez yÄ±kÄ±lan aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlamak gerekirse... Jennifer Lopez ile Ben Affleck ilk olarak 2002 yÄ±lÄ±nda birlikte oynadÄ±klarÄ± Gigli filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

AralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk doÄŸru. Zaten fazla beklemeden niÅŸanlandÄ±lar. Ama evlenmeden ayrÄ±ldÄ±lar.

Ä°ÅŸte o ilk ayrÄ±lÄ±k dÃ¶neminde neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Lopez, Affleck ile evliliÄŸinin ilk dÃ¶nemlerinde bÃ¼yÃ¼k bir samimiyetle anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Lopez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda "20 yÄ±l Ã¶nce dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ iptal ettiÄŸimizde bu benim hayatÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. DÃ¼rÃ¼stÃ§e sÃ¶ylemeliyim ki kendimi Ã¶lecek gibi hissettim" dedi.

Haberin DevamÄ±

GERÃ‡EK AÅžK SANMIÅžTI... YANILDIÄžINI ANLADI

Bunca yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaÅŸtÄ±lar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanÄ±mladÄ± rÃ¶portajÄ±nda. AyrÄ±lÄ±klarÄ±ndan 20 yÄ±l sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardÄ±ndan evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

KÄ±sa bir sÃ¼re sonra piyasaya Ã§Ä±kacak olan This Is Me... Now adlÄ± albÃ¼mÃ¼nde, bu geÃ§miÅŸ tecrÃ¼belerinden yola Ã§Ä±karak bir aÅŸk mesajÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z: " AÅŸk var... Bu gerÃ§ek aÅŸktÄ±r..."

Her ne kadar Lopez sadece iki yÄ±l Ã¶nce bunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸ olsa da gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ki aÅŸklarÄ± ikinci denemede de 'duvara Ã§arptÄ±'... Ã‡iftin kristal yuvasÄ± yerle bir oldu.

Â