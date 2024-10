Dizisi yayından kaldırılan ünlü oyuncu telefona sarıldı, arkadaşlarını arıyor: Yardım edin, bana bir iş bulalım!

Haberin Devamı

Bu durum bazı yıldız oyuncular için belli bir noktaya kadar doğru olabilir.

Ama kimi zaman oyuncular rol aldıkları yapımlar tamamlandıktan sonra uzunca bir süre yeni bir projede yer alamayabiliyor.

Elbette birçoğunun kazancı, sıradan insanlardan yüksek olduğu için birikimleri de ona göre. Ama sahip oldukları hayat standardını sürdürmek için de yine çalışmaları gerekiyor.

İşte şimdi yılların deneyimli bir oyuncusu tam da böyle bir paniğe kapılmış durumda. 14 yıldır oynadığı diziye, TV kanalının yöneticileri tarafından alınan bir kararla final yaptırılan ünlü oyuncu, yeni iş bulma derdine düştü. Bunun için de sektörden tanıdığı hangi arkadaşı varsa onlara telefon ediyor.

ONUN OYNADIĞI DİZİYE OLAN SEVGİSİ AYLARDIR GÜNDEMDE

Aslında Tom Selleck ve rol aldığı Blue Bloods dizisinin final yapma öyküsü son aylarda sık sık gündeme geliyor.

Yaşı 79'a gelmesine rağmen henüz emekliliğe hazır olmayan Selleck, ileri sürülenlere göre. final bölümünün çekiminin ardından yeni proje peşine düştü.

Yeni iş fırsatları yakalamak için elinden geleni yapan Tom Selleck, bu yüzden durmadan Hollywood'daki arkadaşlarını arıyor.

Yıllarını bu işe verip bunca büyük bir servet edinen Tom Selleck'in bu paniğinin ve yeni iş bulma çabasının tek nedeni para kazanmak değil yakın çevresine göre...

Ünlü oyuncuya yakın bir kaynak bu durum hakkında "Tom, tam bir işkolik ve çalışmak istiyor. O emekli olamaz" diye konuştu.





İLK İŞ FRIENDS DİZİSİNDEN TANIDIĞI ARKADAŞLARINI ARADI

İleri sürülenlere göre Tom Selleck, yeni proje arayışı sırasında ilk olarak geçmişte birlikte çalıştığı Friends dizisinden arkadaşları Courteney Cox ile Jennifer Aniston'a telefon etti.

Yine Selleck'e yakın bir kaynak Selleck'in bu iki eski rol arkadaşının kendisine yeni bir proje bulma konusunda destek olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Selleck, 2010 yılından bu yana oynadığı dizinin izlenmesine rağmen final yapmasının kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını daha önce katıldığı bir programda açıklamıştı.

Oyuncu, daha önce de kendisine şöhret getiren Magnum dizisinden kazandığı parayla satın aldığı avokado çiftliğini elinde tutabilmek için emekli olmadan önce daha çalışması gerektiğini söylemişti.

Fakat yine o dönemde ünlü oyuncuya yakın bir kaynak Selleck'in yeteri kadar parası olduğunu ve çalışmadan da hayatının geri kalanını sürdürebileceğini belirtmişti.

Aslına bakılırsa onunla ilgili olarak anlatılanlar Selleck'in gerçekten de sadece para için değil, boş oturmayı sevmediği, işine gerçekten tutkuyla bağlı olduğu için çalışmak istediğini ortaya koyuyor.

DAHA ÖNCE DE MESLEĞİNE ARA VERMİŞTİ

İlerleyen yaşına rağmen çalışmak isteyen Tom Selleck, yıllar önce mesleğine kendi isteğiyle ara vermişti. O sırada da gelen bütün teklifleri geri çevirip çiftliğinde zaman geçirmişti.

Selleck, 1998 yılında yani unutulmazlar arasına girmesini sağlayan Magnum P.I adlı dizi sayesinde zirvedeyken de böyle bir karar almıştı.

O dönemde meslekten uzaklaşan oyuncu "Yorgundum ve daha önce sahip olmadığım üç boyutlu bir hayat istiyordum. Çünkü hiç öyle yaşamamıştım. Haftada 90 saat çalışıp dizi çekiyordum. Geride kalan boşluklarda da sinema filmlerinde oynuyordum" diye konuşmuştu.

ANI KİTABINI EL YAZISIYLA KALEME ALDI

Tom Selleck, Hollywood'a tam 50 yılını verdi. Asıl büyük çıkışını da 35 yaşına geldiğinde; kendisine bir dolu ödül de kazandıran Magnum adlı diziyle yaptı. Sonra da çıktığı kariyer basamaklarından hiç inmeden bugünlere kadar geldi.

1 metre 94 santimlik boyuyla Hollywood'un en heybetli yıldızlarından biri olan Selleck, bütün bunlara rağmen öyle ilgi odağı olup dikkat çekmekten hoşlanmadı hiçbir zaman.

Bu arada yeri gelmişken Selleck'in bütün bu serüvenini önümüzdeki mayıs ayında piyasaya çıkacak olan You Never Know adlı anı kitabında anlatacağını da not düşelim.

Aslına bakılırsa bu kitap, Tom Selleck gibi özel hayatını meraklı gözlerden uzakta yaşayan biri için bir dönüm noktası sayılır.





'ÖYLE TRAJİK BİR HAYATIM OLMADI... ÇOK ŞANSLIYDIM'

Ona sorarsanız da hayatında öyle çok büyük olaylar da olmadı. "Kendimi rehabilite etmedim, öyle trajik bir yaşamım da olmadı. Hayatın iniş çıkışlarından nasibimi aldım ama yine de çok şanslıydım" diyerek bu konudaki fikrini ifade etti Selleck. Özetle, hayatını kaleme alma fikri ona epey endişe verdi söylediğine göre.

Ünlü oyuncu, bilgisayar ya da daktiloyla değil el yazısıyla kaleme aldığı kitabında oyuncu olmak isteyen gençlere de nasihatlerde bulunuyor: "Eğer oyunculuk işine girecekseniz bu işe hevesli olmanız gerekir. Bu biraz uzun bir yol çünkü. Ben de bunu anlatmaya çalıştım."

Tom Selleck, söylediğine göre kelimenin tam anlamıyla kazara ünlü oldu. İşletme bölümünde okurken bir basketbol bursu kazandı. O sırada aklında oyuncu olmak gibi bir fikir de yoktu.

Fakat bir gazlı içecek reklamından sonra The Dating Game adlı program için seçildi. Zaten kitabında bütün bunlara da değiniyor Tom Selleck: "Bu aslında kazara gelişen bir kariyerin hikayesi. Hiç oyunculuk dersi almadım, hiçbir eğitimim yoktu. Zaten böyle bir arzum da yoktu."

Ama yine de hayatın kendisine açtığı bu yolda yürümeyi sürdürdü Tom Selleck. Önce 1967 yılında The Young and the Restless adlı dizide oynaodı. Sonra Western filmleri için kamera karşısına geçti. 1980'lerde de kariyeri için bir dönüm noktası olan Magnum dizisi geldi.

Tom Selleck bütün bunların ardından herkesin kendisi hakkında "İşte bakın oyunculuk böceği onu da ısırdı. Yıldız olmak istiyor" gibi yorumlar yapıldığını anlattı.

Fakat kendi ifadesine göre durum hiç öyle "uzun boylu" değildi: "Ben hayatımda hiç bu şekilde bir ifadede bulunmadım. Sadece bir işim olmasını ve çalışmayı istedim."

İKİ EVLİLİKTEN İKİ ÇOCUK: Tom Selleck her anlamda istikrarlı bir hayat sürdürdü. İlk evliliğini Jacqueline Ray ile yaptı. Bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Kevin şu anda 58 yaşında. Ünlü oyuncu, 1983 yılında Londra'da sahnelenen Cats müzikalinde rol alan Jillie Mack ile tanıştı. 1987 yılında evlendi. Evlenmelerinden bir yıl sonra da kızları Hannah dünyaya geldi.