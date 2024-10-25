Hayatımda yaptığım en iyi şey... O bebek büyüdü ona bir torun bile verdi

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Çok ünlü bir sinema yıldızına ait olan bu sözler, aslında bütün annelerin ortak bildirisi gibi...

Çünkü her anne, dokuz ay karnında taşıdığı sonra da dünyaya getirip büyüttüğü çocuğu için benzer duygu ve düşüncelere sahiptir.

Sinemanın bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncu da bunlardan biri.

Bundan tam 29 yıl önce sonu hüsranla biten evliliğinden dünyaya getirdiği tek kızı sayesinde büyükanne olma keyfini bile yaşıyor şimdi.

Bu ünlü yıldız, gözünün bebeği biricik kızının yeni yaşını da aile arasında kutlamakla yetinmeyip bir de sosyal medyadan kutladı. O sırada da duygu ve coşku dolu satırlara da yer verdi.

Bir bakalım kim bu ünlü....

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GÖZÜNÜN BEBEĞİ, BİRİCİK KIZI BÜYÜDÜ... KENDİSİ DE ANNE OLDU

Kim Basinger adını özellikle de belli bir kuşak sinema seyircisi çok iyi hatırlar.

Mickey Rourke ile birlikte kamera karşısına geçtiği Dokuz Buçuk Hafta başta olmak üzere Los Angeles Sırları, Kutsanmış Çocuk, Aşk Ateşi gibi yapımlarla hafızalarda yer eden Basinger, son olarak Karanlığın 50 Tonu adlı film için kamera karşısına geçti. Ondan sonra da köşesine çekildi.

Basinger, kariyerinin en parlak döneminde yine ünlü bir oyuncu olan Alec Baldwin ile olaylı biten bir evlilik yaptı.

Güzel oyuncu, 1993 ile 2002 arasında süren bu evliliğinde beklediği gibi mutlu olamadı. Ama yine de bu birliktelikten çok büyük bir kazanım elde etti: Tek kızı Ireland Baldwin…

Basinger, bugün 29 yaşında genç bir anne olan kızı Ireland'ın 23 Ekim'deki doğum gününü duygu ve coşku dolu bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

'HAYATIMDA YAPTIĞIM EN İYİ ŞEY'

Ireland henüz bebekken çekilen bir fotoğrafa yer verdi 70 yaşındaki Kim Basinger paylaşımında. Orada da kızına olan büyük sevgisini ifade etti.

Paylaşımına " Daha önce söyledim... Ve tekrar, tekrar ve tekrar yine söyleyeceğim. Hayatım boyunca yaptığım en güzel şey bu küçük ruhu bu gezegene getirmek..." satırlarıyla başladı.

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Sonra da şöyle sürdürdü: "Onun annesi olmak bana her çeşit mutluluğu ve her çeşit neşeyi tattırdı. Hala da benim için sevginin derinliklerini tanımlamaya devam ediyor. En derin sevgi bu... Okyanustan daha derin, gökyüzünden daha geniş. Küçük kızımın doğum günü kutlu olsun."

Kızının 29 yıl önce doğduğunu hatırlatan Kim Basinger, paylaşımında Ireland'ın da artık kendi bebeği olduğunu hatırlattı:

"Şimdi onun da kendi kızı var ve ona 'anne' diye sesleniyor. Ve bu her şey demek... Geriye söyleyecek bir şey kalmadı."

Basinger paylaşımında torunu Holland'ın bir fotoğrafıyla kızı Ireland ve torununun bir pozuna da yer verdi.

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Kim Basinger, Alec Baldwin ile yaptığı ikinci evliliğinde mutluluğu bulamadı. Ama bir kız çocuk sahibi oldu. Geçen yıl da ilk torun sevincini yaşadı. Bu arada Basinger'ın ilk evliliğini 1980 ile 1989 arasında Ron Snyder ile yaptığını hatırlatalım.





Alec Baldwin ile kızı Ireland'ın arası da yıllarca kötüydü. Fakat sonunda baba- kız barıştılar. Şimdi Baldwin'in en büyük çocuğu Ireland ile ikinci eşinden dünyaya gelen sekiz tane çocuğu "kardeş kardeş" geçiniyorlar.





Kim Basinger için tek kızının da anne olması büyük bir mutluluk. Küçük Holland, kızı Ireland'a "Anne" diye seslendikçe o da çok mutlu oluyor.

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TEK ÇOCUKLARININ VELAYETİ İÇİN BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Ünlü yıldızın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum, mesaj ve beğeni geldi.

Aslına bakılırsa Kim Basinger ile eski eşi Alec Baldwin boşandıklarında Ireland henüz küçücük bir çocuktu. Eski çift, onun velayeti için kelimenin tam anlamıyla birbirlerine girdi.

Aralarındaki dalgalı okyanusların sakinleşmesi epey zaman aldı.

Boşanmaları öylesine olaylı oldu ki Baldwin bu süreçte yaşadıklarını bir kitap haline bile getirdi.

Bu kitaba göre çiftin arasındaki ilk önemli tartışma kızları Ireland'ı nerede yetiştirecekleri konusunda yaşandı. Baldwin Long Island dedi, Basinger ise Los Angeles.

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Sonunda Basinger, çocuğu için California`yı terk etti ve böylelikle yasal savaş başladı. Üstelik bu savaş pek de kısa sürmedi.

Aktör bir ara yaşadığı bunalım yüzünden kendini öldürmeyi düşündüğünü de kitabında itiraf etmişti.

Basinger ve Baldwin boşandılar ve artık ortalık kelimenin tam anlamıyla "süt- liman."

ŞİMDİ O DA BİR ANNE

Kim Basinger ile Alec Baldwin'in evliliğinden dünyaya gelen tek kızları Ireland Andre Allen Anjos ile ilişkisinden Holland adını verdiği bir kız bebek sahibi oldu.

Geçen yıl dünyaya gelen Holland, artık bir yaşına girdi ve yürüyüp konuşmaya başladı.

Uzun süre kızının yüzünü sosyal medyadan göstermeyen Ireland Baldwin, sonunda Holland büyüdükçe onu da takipçileriyle tanıştırdı.





Kim Basinger'ın eski kocası Alec Baldwin, ondan boşandıktan sonra 2012 yılında Hilaria Baldwin ile evlendi. Çiftin, biri taşıyıcı anneden toplam 8 tane çocuğu var.