Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy yıkıldı! Kahreden detay...

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde dün saat 02.30 sıralarında hayatını kaybetti. 2 Temmuz’da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan 70 yaşındaki Şensoy’un kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Büyük ustanın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Sanatçı Özkan Uğur yakın arkadaşıyla yaptığı son telefon görüşmesini anlattı:

Son telefon konuşmamızda Şahları da Vururlar oyununu bir daha sahneye koyacaktı, beraber olacaktık. 1980 yılında askerden döndükten sonra Fuat, Ferhan Şensoy’un Şahları da Vururlar oyununun müziklerini yapmıştı. ‘Gel beraber akustik gitarlarla söyleyip icra edelim’ dedi. Sonra da ‘Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı’ oyununun müziklerini yaptık ve zaman zaman sahnede oyuncu olarak yer aldık. Tiyatronun ilk tozunu Ferhan Şensoy Ortaoyuncular’ında yuttum. Benim için konservatuar eğitimi gibiydi. Ferhancım, Ortaoyuncular da öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yapı Endüstri Merkezi’nde ve Küçük Sahne tiyatrolarında unutulmaz günler yaşadık.

Bir gün Mazhar, Ankara’dan Şahları da Vururlar oyununu seyretmeye gelmişti. Oyundan ve müziklerinden çok etkilendiğini söyledi; ve oyundaki iki şarkıya yeni söz yazdı. Döndü pervaneler (Ele güne karşı yapayalnız) Gam yeme sen ey Süreyya (Yalnızlık ömür boyu) şarkısı oldu.

Allah rahmet eylesin Çok üzgünüm başımız sağ olsun… Usta kalem, çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Bir devir kapandı. Ailesine, tiyatro camiasına, sevenlerine sabırlar diliyorum Nur içinde yat Ferhancım.

DEDELİK HEYECANI YAŞIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu.

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

"BABAM UÇTU GÖKLERE"

Müjgan Ferhan Şensoy, vefat haberinin ardından, Twitter hesabından "Babam uçtu göklere" mesajını paylaşmıştı.

BEBEĞİN ADI PERA OLACAK

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

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