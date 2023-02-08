Deprem görüntülerini izleyen ünlü sunucu konuşamadı: Bu nasıl büyük bir yıkım!

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Büyük felaketin yaşandığı noktadan kilometrelerce uzaktakiler bile ekranlara yansıyan görüntülerden derinden etkilendi. Gösteri dünyasının birçok ünlüsü depremzedelere yardım için düzenlenen yardım kampanyalarına katkı verip hayranlarını da bu çabaya destek olmaya çağırdı.

Yaşanan bu büyük insanlık dramı tüm dünya TV'lerinde birinci haber olarak yer alıyor. Kimi zaman depremle ilgili haberleri veren ve gelişmeleri anlatan sunucular da kamera karşısında duygularına hakim olamıyor. Bunlardan biri de İngiliz sunucu Susanna Reid oldu.

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ITV kanalında sabah saatlerinde ekrana gelen Good Morning Britin (Günaydın Britanya) programının sunucusu olan Reid, önce konuyla ilgili görüntüleri ekrana getirdi. O görüntülerde yıkıntıların altından kurtarılan bir çocuk yer alıyordu. Ardından şunları söyledi Susanna Reid "Gerçekten çok büyük bir zorlukla konuşuyorum. Çünkü yıkıntıların altından çıkarılan çocukları görüyorsunuz ama daha birçok çocuğun öyle yerlerde sıkışıp kaldığını biliyorsunuz. Bu umutsuz bir durum.

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'UMUTLARIMIZ ONLARLA BİRLİKTE'

Susanna Reid, sonra da bütün uluslararası gerilimlerin bir yana bırakılmasını önerip herkesin kim olursa olsun elindeki bütün imkanları kullanarak bütün ekipmanlarını ortaya koyarak olabildiğince çok sayıda insanı yıkıntıların altından kurtarmak için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Stüdyoda Susanna Reid'in yanında bulunan The Mirror muhabiri Kevin Maguire da "Kurtarma ekiplerinin, anne babaların, komşuların ve ailelerin enkaz altında mahsur kalan insanların çığlıklarını duyabildiğini belirip " Bu hayal bile edilemeyecek bir korku" dedi. Sonra da enkazda mahsur kalanlara zarar vermemek için ağır makinelerin kullanılamayacağını bu yüzden insanların elle çabaladığını ekledi.

Susanna Reid daha sonra sözlerini "İnsanlar bütün bunlarla başa çıkmak orunda. Siz sadece hayal edebilirsiniz. Herkese iyi şanslar. Umularımız onlarla birlikte" diye konuştu.

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ACIYI MÜZİKLE HAFİFLETMEK İSTEDİ

Bu arada dünyaca ünlü yıldızlar da felaketten zarar gören insanlara yardım eli uzatmak için çabalarını sürdürüyor. Bunun için en çok kullandıkları yöntem de sosyal medya. Ünlü çello sanatçısı Yo- Yo Ma, Twitter sayfasında yaptığı paylaşımına "Türkiye ve Suriye'deki arkadaşlarımıza... Sevgimiz, düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle birlikte" satırlarıyla başladı Ardından da Ahmet Adnan Saygun'un Partita adlı eserinden bir bölümü seslendirip depremzedelere, onlara yardım edenlere ve bölgede yorulmaksızın çalışan herkese ithaf ettiğini belirtti.

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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NİN YILDIZI: KALBİM SİZİNLE

Yüzüklerin Efendisi serisiyle tanınan Elijah Wood da Twitter sayfasında "Kalbim Türkiye ve Suriye'deki insanlarla birlikte. Ne kadar yıkıcı" diye yazdı.

LUKE EVANS YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

İngiliz oyuncu Luke Evans da Save Children UK adlı yardım vakfının kampanyasına Instagram sayfasında yer vererek takipçilerini destek olmaya çağırdı.

DANİMARKA KRALİÇESİ MESAJ PAYLAŞTI

Birkaç ay önce küçük oğlu Joachim'in dört çocuğunun unvanlarını alarak manşetlere çıkan Danimarka Kraliçesi Margrethe Instagram sayfası üzerinden bir mesaj yayınladı. Kraliçe " Dün Türkiye merkezli olarak meydana gelen ve Hem Türkiye'de hem Suriye'de büyük acılar yaşanmasna neden olan depremin yarattığı yıkım beni derinden etkiliyor" diye yazdı. Kraliçe Margrethe, hayatını kaybedenlere baş sağlığı ve yaralılara şifa diledi.