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Doğa Rutkay'dan duygulandıran mesaj: Göçükten çıkan her beden yaşamaya sebep!

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#Doğa Rutkay#Kahramanmaraş#Deprem
Doğa Rutkaydan duygulandıran mesaj: Göçükten çıkan her beden yaşamaya sebep
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 10:13

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 108 oldu. Türkiye, depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir birlik mesajı da oyuncu Doğa Rutkay'dan geldi.

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Ünlü oyuncu Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:

 "Canım ülkem, canım memleketim, canım vatandaşım…
İzi asla silinmeyecek bu yaranın sahibi ülkem...
Binlerce, on binlerce akın akın yardıma koşan gene memleketimizin güzel insanları...
Hepimiz göçük altındayız, çıkabilmek ne mümkün…
Akın akın akan göz yaşları ve yurdunu, yuvasını düşünmeksizin; uykusuz, aç, üşüyerek elini taşın altına koyan onbinlerce insan...
Kurtarma ekipleri, sağlıkçılar, madenciler, askerimiz... Allah hepinizden razı olsun.
Bu felaketin yaraları dilerim sarılsın.
Bu felaketin sahipleri dilerim cezasını çeksin.
Bu felaketin birleştirici gücü dilerim yaraları sarsın.
İçimiz dışımız bir kara delik…
Göçükten çıkan her beden sevinç, yaşamaya sebep…
Hepimiz göçük altındayız, hepimiz bitik.
Saat 04:20 geçiyor... Hayat bitiyor."

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