Dünya yıldızlarından Türkiye’ye taziye ve destek mesajları yağdı

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Oscar ödüllü yıldız oyuncu Russel Crowe, büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depreminin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok korkunç.” Mesajını paylaştı.

Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa ise Insatagram hesabından Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Türkiye’ye yardım göndermek isteyen takipçileri için bir mesaj paylaştı.

Ülkemizde sık sık konserler veren İsveç-İngiliz asıllı dünyaca ünlü müzisyen Jay-Jay Johanson, Instagram hesabından bir gönderi paylaştı. Depremde yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşan Johanson gönderisine “Aklım Türkiye’deki dostlarımda” mesajını ekledi.

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ABD’nin en ünlü talk şov programcısı Ellen DeGeneres ise Instagram hesabından bir paylaşım yaparak deprem yüzünden Türkiye ve Suriye’de binlerce insanın hayatını kaybettiğini, binlercesinin de enkazların altında kurtarılmayı beklediğini yazarak depremzedelere uluslararası yardım yapılabilecek sitelerin linkini paylaştı.

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Hollywood yıldızı Antonio Banderas da Instagram’dan paylaşım yapan ünlüler arasındaydı. Banderas depremden etkilenen bölgelerin üzerine siyah bir kurdele konmuş paylaşımında “Türkiye ve Suriye halklarına sarılıyorum. Son birkaç saat içinde tarifsiz bir trajedi yaşadılar. Hepsine metanet diliyorum” ifadesini kullandı.Ünlü oyuncu Mark Ruffalo da sosyal medya hesabından depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koşan Ahbap derneğinin internet adresini paylaşarak dünyadan Türkiye’ye yardım etmek isteyen kişileri “Yardım etmek isteyenler arama kurtarma çalışmaları yapan bu kişilere ulaşabilir” mesajıyla yönlendirdi.Dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko da Instagram hesabından bir paylaşım yaparak “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem yüzünden çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Kalbim sizinle” yazdı.İsrailli müzisyen Mark Eliyahu da Türkiye ve Suriye bayrakları paylaşarak “Kalbim sizinle” mesajı paylaştı.

Dünyanın en büyük gitaristlerinden biri olarak kabul edilen İsveçli müzisyen Yngwie Malmsteen de sosyal medya yoluyla "Dualarım, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla." Mesajını paylaştı.

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye’yi vuran bu felakette hayatını kaybedenlerin ruhları sonsuz huzura kavuşsun." ifadelerini kullandı.

ABD'li heavy metal grubu Manowar da Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak “Türkiye ve Suriye’yi vuran büyük deprem dolayısıyla üzüntülerimizi paylaşıyoruz. Yaralılara güç ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz” yazdı.