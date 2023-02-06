Kahramanmaraş'taki depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi!

Haberin Devamı

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi. Deprem sonrası açıklamada bulunan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söyledi.

Melisa Aslı Pamuk

"Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75.yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4’üncü kat Antakya."

ACUN ILICALI

Hepimizin yüreğini yakan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız enkaz altında bulunan yurttaşlarımızla. Geçmiş olsun Türkiye’m!

Haberin Devamı

MUSTAFA SANDAL

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremde Diyarbakır, Hatay, Malatya gibi çevre illerde ve birçok yerde maalesef ciddi yıkımlar olmuş. Çok geçmiş olsun. Allah bölgedeki tüm vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Umarım daha kötü haberler almayız. Dualarımız sizlerle..."



DEMET ÖZDEMİR

Geçmiş olsun Türkiye...

IŞIN KARACA

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, Hatay... Kalbimiz ve dualarımız sizinle... Kenetlenme zamanı… Elimizden geleni ardımıza koymayalım…"

ESRA EROL

Çok üzgünüm. Canım yanıyor. Güzel ülkem geçmiş olsun.

DEMET AKALIN

Elimizden ne gelirse biz buradayız. Bize ne görev düşerse... O kadar üzgünüm ki kuzenlerimin biri eczacı, biri öğretmen onların kurtulduğuna bile sevinemedim… Bilemiyorum yollar kapalı; ayaz, kar, soğuk...

Haberin Devamı