Bu kız yüzünden oğlumun her şeyi elinden gidecek.... Kimse görmesin diye otoparklarda buluşurduk

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Öncelikle bir anne olarak büyük ihtimalle oğlunuz adına sevinirsiniz. Hayatını paylaşacağı, sevebileceği birini bulduğu için.

Ama sonra çeşitli endişe balonları kafanızın içinde dans etmeye başlar. Ya bu genç kadın oğlunuzu üzerse... Daha da ötesinde ya bugüne kadar alın teri dökerek kazandığı her şeyinin avuçlarından kayıp gitmesine neden olursa!

Beckham'ın annesi Sandra, Victoria'ya aşkı yüzünden oğlunun onca emekle sahip olduğu her şeyi kaybedeceğinden korktuğunu itiraf etti.

İşte bir zamanlar futbol sahalarının yıldızı olan emeklilikten sonra da iş hayatına atılan, karısı ve dört çocuğuyla birlikte mutlu ve zengin bir hayat sürdüren David Beckham'ın annesi Sandra da yıllar önce böyle bir endişeye kapıldığını itiraf etti.

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Oğlu David'in, Spice Girls grubunun üyelerinden Victoria Adams ile flört etmeye başlaması onu korkuttu. Çünkü bu aşkın bugünlere uzanacağını belli ki kestirememişti.

Pırıltılı dünyanın yıldızlarından biri olan o genç kadının oğlunun bin bir emekle sahip olduğu her şeyin elinden gitmesine neden olacağını düşündü ve bu yüzden büyük bir endişeye kapıldı

David'in annesi Sandra Beckham neden bunca yıl sonra böyle bir itirafta bulundu derseniz... Bunun nedeni Beckham çiftini konu alan bir belgesel. Bir dijital platformda yayınlanacak olan belgesel ünlü çiftin özel hayatının çok fazla bilinmeyen yanlarını mercek altına alıyor.

David Beckham'ın annesi Sandra'nın bu itirafı da bunlardan biri. 74 yaşındaki Sandra, o sırada Mancheste United'da çok iyi bir kariyere sahip olan oğlu David'in, ünlü Spice Girls'ün üyesi Victoria nedeniyle mesleğini bir kenara koyacağından korktu.

Belgeselde konuşan Sandra "Uğruna çalıştığı her şeyi kaybedeceğinden endişeliydik. Çünkü futbol her zaman önce gelmişti ama sonra birdenbire değişti." dedi.

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Victoria Beckham, David ile ilişkilerinin ilk döneminde aşklarını gizli tutma konusunda menajerinden öğüt aldığını söyledi. Bu yüzden de otoparklarda buluştuklarını belirtti.

Bu arada söz konusu programda Victoria Beckham'ın tanıklığına da yer veriliyor. Beckham, ilişkilerinin ilk döneminde menajerinin kendisini David ile görüştüklerini gizli tutması konusunda uyardığını anlattı.

O dönemi de şöyle anlattı: " Otoparklarda buluşurduk. Bu da aslında göründüğü kadar keyifsiz değildi."

O dönemdeki adıyla Victoria Adams ile David Beckham 1997 yılında tanıştı. O zamandan bu yana da ayrılmaz bir şekilde birlikteler. Birçok kişi onları dünyanın en zengin ve nüfuzlu çiftlerinden biri olarak biliyor. Ama bazıları da Beckham çiftini "gerçek aşkın var olduğunun kanıtı" olarak görüyor.

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1990'larda Victoria Adams Beckham, o dönemin en gözde kız gruplarından biri olan Spice Girls'ün üyesi olarak biliniyordu. David Beckham ise Manchester United futbol takımının başarılı oyuncusu.

David, Victoria'yı TV'de görünce arkadaşına "Ben bu kısa saçlı kızla evleneceğim" demiş. Sözünü de tutmuş zaten. Çift, 1999 yılından bu yana evli.

David, şu anda evli olduğu Victoria'nın ilk kez nasıl dikkatini çektiğini ve onunla evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı yıllar önce: "En iyi arkadaşımla birlikte otel odasındaydık. Ki o arkadaşım düğünümde de benim sağdıcım oldu. TV'de Victoria'yı gördüm ve arkadaşıma 'Ben bu kızla evlenmek istiyorum. Şu siyah elbiseli, kısa saçlı olanla" dedim. "

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Bundan kısa bir süre sonra Victoria, David'in maçlarından birine seyirci olarak gitti. David de ona uzaktan el salladı. Her ne kadar o sırada David, en sevdiği Spice Girl (Baharat Kız) ile flört etme şansını kaybettiğini düşünse de hayat ona ikinci bir şans daha verdi.

Bir hafta sonra Victoria, David'in bir başka maçını da izlemeye gitti. Yanında da grup arkadaşlarından biri ve menajeri vardı. O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu. Maçın ardından David ile Victoria, bir saat konuştular.

Çift birbirlerine ilk öpücüklerini David, Victoria'yı ailesiyle yaşadığı eve bırakmak üzereyken verdiklerini anlatmıştı.

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İşte o gün Victoria'nın elinde bir tren bileti vardı. O biletin üzerine telefon numarasını yazdı ve David'e uzattı. David Beckham, bir röportajında o bilete ne olduğunu şöyle anlatmıştı: "O bileti hâlâ saklıyorum."

Victoria ve David'in o bir saatlik sohbetinden sonra çift, flört etmeye başladı. Victoria'nın menajerinin tavsiyesiyle de bunu kamuoyunun meraklı gözlerinden sakladılar. David Beckham, birbirlerini ilk kez ne zaman öptüklerini de şöyle anlatmıştı yıllar sonra: "Bir gün benim ailemin evine doğru giderken birbirimizi öptük."

Kısa süre sonra da ilk bebekleri Brooklyn dünyaya geldi ve çift de evlenme kararı aldı. O sırada ABD'de bulunan Victoria Beckham daha sonra bir röportajında bu konuda şunları söylemişti: "Düşlerimdeki nişan yüzüğünü ona anlatmıştım. O da bunu hatırladı ve benim için özel olarak tasarladı."

DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

Sonra da 1998 yılında evlilik teklifi geldi. David, sevgilisini İngiltere'de bir otele davet etti. Genç kadın 30 tane gülle karşılandı sonra da içinde yüzlerce gül ve sarı zambaklarla süslenen otel odasına girdi.

Genç çift, yemeğe geçti. İşte o sırada David dizlerinin üzerine çöktü. Elbette o sırada da Victoria'nın hayallerindeki nişan yüzüğü ellerindeydi. Sonrasını Victoria Beckham şöyle anlatmıştı: " Ona 'evet' dedim ve sonra kendi yüzüğümü çıkardım. Dedim ki "Kızların gücünü unutma. Benimle evlenir misin?"

David ve Victoria, 1999 yılında Luttrellstown Şatosu'nda Robin Hood temalı bir düğünle evlendiler. O sırada henüz dört aylık olan Brooklyn de babasıyla bir örnek giyinmiş bir şekilde onun kucağındaydı. Hatta yüzüğü taşıyan kişi olarak anne ve babasının düğününde görev bile yaptı.

Beckham çifti, basının da kamuoyunun da gündeminde ilk sıralardaydı. Aynı yıl gösterişli bir malikane satın aldılar. Hatta o mülk yıllarca İngiliz kraliyet ailesinin ana üssü Buckingham Sarayı'na gönderme yapılarak "Beckingham Sarayı" olarak anıldı.

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İLK GÖRÜŞTE AŞK: Victoria Beckham da daha sonra kaleme aldığı ve yıllar önceki "kendisine" yazdığı bir mektupta o anı şöyle satırlara dökmüştü: "İlk görüşte aşk mevcut! Bu, Manchester United'ın oyuncular locasında senin başına geldi. Diğer futbolcular, arkadaşlarıyla birlikte dururken David'i gördün, ailesinin yanındaydı. Ve ne kadar da güzel bir gülüşü vardı. Sen de ailene çok yakınsın. Ve o senden telefon numaranı istedi."