Hiç affedilmeyeceksiniz Bay Beckham! Aynı babamın 60 yıl önceki hali

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KOCASI DAVID, VICTORIA'YI GÖLGEDE BIRAKTI... AMA KÖTÜ BİR ŞEKİLDE

Tasarımcıların yeni koleksiyonlarını sergilediği defileler de kelimenin tam anlamıyla 'ünlü yağmuruna' sahne oluyor.

Podyuma çıkan modeller bir yana defileleri izlemeye gelen konukların hepsi birbirinden ünlü. Üstelik bazıları defilelerde görev alan modelleri bile gölgede bırakacak türden giyiniyor.

İşte bu kapsamda dün de, müzik dünyasından modaya geçiş yapan Victoria Beckham yeni koleksiyonunu tanıttı.

Her zamanki gibi iddialı bir şekilde hazırlanmışktı Victoria defilesine. Üstelik izleyiciler arasında, evlendikten sonra aralarının iyi olmadığı konuşulan büyük oğlu Brooklyn ve karısı Nicola Peltz de vardı.

Ama Victoria Beckham'ın defilesinde kendi ailesinden biri onu da tasarımlarını da gölgede bıraktı. Bu kişi de kocası David Beckham'ın ta kendisi!

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AİLE BOYU PARİS

Adeti olduğu üzere karısının hiçbir defilesini kaçırmayan David bu kez de kuralını bozmadı. Üstelik aileden Brooklyn ve karısı Nicola'nın yanı sıra diğer oğlu Cruz ile 12 yaşındaki tek kızı Harper de oradaydı.

David'in karısı Victoria'dan ve tasarımlarından nasıl rol çaldığına gelirsek... Giyimiyle elbette. Çünkü David Beckham'ın giyimi öyle kayıtsız kalınacak türden değildi.

Defileye giderken de o sırada da yanından hiç ayrılmayan kızı Harper ile ortanca oğlu Cruz da babalarına yönelen eleştirilerden nasiplerini aldı. Ama hiçbiri David Beckham'ı geçemedi.

Özetle o defileyle ilgili olarak Victoria'nın koleksiyonundan daha fazla konuşulan bir ayrıntı vardı. David Beckham ve kızı Harper'ın giyimi. Cruz'u da hemen ekleyelim. Ama onun için herkesin biraz hoşgörüsü vardı...

SANDALET İÇİNE ÇORAP: BABAM 60 YIL ÖNCE BÖYLE GİYİNİRDİ

İsterseniz önce en çok konuşulan kişiyle başlayalım. David Beckham karısı Victoria'nın Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine giderken koyu renk bir takım ve içine de yuvarlak yakalı, bej rengi bir tişört giydi.

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Fakat kıyafetinin en çarpıcı ayrıntısı ayağındaki kahverengi sandaletler ve tişörtüyle aynı renkteki çoraplarıydı.

İşte bu ayrıntı David Beckham'ın hayranlarını kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı. Bu görüntü sosyal medyada da büyük olay oldu.

Bir kullanıcı "Sandaletlerin içine çorap mı? Benim babam 60 sene önce böyle giyerdi" diye yazarak görüşünü belirtti.

Bir başkası "Sandalet ve çorap ikilisi... Kesinlikle affedilecek bir şey değil" diyerek Beckham'ın bu tercihinden hiç hoşlanmadığını ifade etti.

"Takım elbisenin altına sandalet ve çorap. Ne görünüm!" diye yazan bir başkası da David Beckham'ın görüntüsünü beğenmediğini kelimelere döktü.

Hatta bir kullanıcı David Beckham'ın da iki çocuğunun da giyimlerinin kötü olduğunu ileri sürdü.

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YOKSA İDDİAYA GİRİP Mİ BÖYLE GİYİNDİLER?

Bazı kullanıcılar David Beckham ve eşi Victoria'nın sadece popüler insanlar oldukları için her giydiklerini herkesin beğeneceği yanılgısına düştüğünü savundu.

Bu arada Beckham ailesini Kardashian- Jenner ailesine benzetenler de çıktı. Bunlardan biri görüşünü şöyle ifade etti: "Tam Kardashian ailesi ortadan kayboluyor derken yerlerine yenileri geldi."

David Beckham ile Harper ve Cruz'un birileriyle iddiaya girip de bu kıyafetlerle halkın karşısına çıktığını savunanlar bile oldu.

Bu arada David Beckham'ın içine çorap giydiği sandaletleri bir yana bırakılırsa takım elbisesinin güzel olduğunu söyleyenler de çıktı.

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Ama birçok kişi "Biri David'e ayakkabılarını ödünç versin" diye espri bile yaptı.

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HARPER ÇOCUK GİBİ GİYİNMİYOR

Ailede eleştiri konusu olan tek kişi David Beckham değildi. 12 aşındaki kızı Harper'ın üzerindeki kıyafet de 850 sterlin değerinde ünlü bir moda markasına ait olan terlikler de eleştirilerden nasibini aldı.

Harper'ın henüz 12 yaşında olmasına rağmen 21 yaşında gibi göründüğünü ve öyle giyindiğini ileri süren çok sayıda kullanıcı çıktı.

Harper'ın üzerindeki elbisenin bir çocuk için fazla iddialı olduğunu savunanlar çok sayıdaydı. Zaten Harper bu yıl doğum gününde bu elbiseye benzer bir kıyafet giydiği için annesi Victoria eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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Bu arada Harper ile ilgili eleştiriler küçük kızın eğitiminden geri kaldığına yönelikti. Bazı yorumcular Harper'ın okulda olması gereken bir dönemde böyle yetişkinler gibi giyinip defile defile dolaşmasını doğru bulmadıklarını saklamadı. Hatta Harper'ın hiç okula gidip gitmediğini merak edenler bile oldu.

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CRUZ'A BİRAZ DAHA HOŞGÖRÜ

Bu arada Beckham'ın oğlu Cruz da eleştirilerden nasibini aldı. Kot pantolon kot mont ve spor ayakkabılarıyla 1980'li yılları yansıttığını belirtti birçok kullanıcı.

Ama yine de bunun moda dünyasında özel bir yeri olduğunu savunanlar Cruz'i babasıyla kardeşine oranla daha şık buldu.

Defileyi izlemeye gelenler arasında David ile Victoria'nın evlendikten sonra gerilim yaşadığı en büyük oğlu Brooklyn ile karısı Nicola Peltz de vardı.





David Beckham'ın çorapla giydiği sandaletleri de kızının yetişkinlere özgü terlikleri de Victoria Beckham'ın defilesinin en çok konuşulan konusu oldu.