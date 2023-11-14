ÃœnlÃ¼ oyuncunun hem arkadaÅŸÄ± hem dublÃ¶rÃ¼ydÃ¼... Sette kaza geÃ§irip felÃ§li kalmÄ±ÅŸtÄ±... GÃ¶nÃ¼l borcunu bÃ¶yle Ã¶dedi

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KORKUNÃ‡ KAZADAN SONRA FELÃ‡LÄ° KALDI

Bunlar, kendi hareketliliÄŸi kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±, boynundan aÅŸaÄŸÄ±sÄ± felÃ§li kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in artÄ±k tekerlekli sandalyeye baÄŸlÄ± yaÅŸayan ama bir zamanlar yerine tehlikeli sahnelerde rol aldÄ±ÄŸÄ± oyuncunun hareketlerini sanki kendisiymiÅŸ gibi izleyen eski bir dublÃ¶rÃ¼n sÃ¶zleri.

Bu durumdaki kiÅŸi modern sinema tarihine geÃ§en bir filmin baÅŸrolÃ¼ndeki oyuncunun dublÃ¶rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

2009 yÄ±lÄ±nda da yine o Ã¼nlÃ¼ oyuncu yerine tehlikeli bir sahnede oynarken korkunÃ§ bir kaza geÃ§irdi. Bunun sonucunda da boynundan aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nÄ± kullanamaz hale geldi.

Ä°ÅŸte o dublÃ¶rÃ¼n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ÅŸimdi bir belgesele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Belgeselin yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri de talihsiz dublÃ¶rÃ¼n aynÄ± zamanda en iyi arkadaÅŸÄ± da olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

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HARRY POTTER SETÄ°NDE DÃœÅžÃœP BOYNUNU KIRDI

Åžimdi takvimleri biraz geriye alalÄ±m. 2009 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ serilerinden biri olan Harry Potter'Ä±n Deathly Hallows Part 1 adlÄ± halkasÄ± Ã§ekiliyordu.

O yapÄ±mda Harry Potter'Ä± canlandÄ±ran Daniel Radcliffe'in dublÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ise aynÄ± zamanda arkadaÅŸÄ± da olan David Holmes Ã¼stleniyordu.

Åžu anda 42 yaÅŸÄ±nda olan Holmes, Ä°nglitere'de Watford yakÄ±nlarÄ±ndaki Levasden StÃ¼dyolarÄ±'nda patlama da iÃ§eren bir uÃ§uÅŸ sahnesinin provasÄ±nÄ± yapÄ±yordu. O anda beklenmedik bir kaza yaÅŸandÄ±. Holmes aniden yere dÃ¼ÅŸtÃ¼.

O kaza sonucunda David Holmes hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hayata tutundu ama boynundan aÅŸaÄŸÄ±sÄ± da felÃ§li kaldÄ±.

TALÄ°HSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° BUNUNLA SINIRLI KALMADI

David Holmes ÅŸu anda sadece ellerini ve kollarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde kullanabiliyor.

Ama dublÃ¶rÃ¼n talihsizliÄŸi bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. OmuriliÄŸinde oluÅŸan bir kist onun bedeninde baÅŸka sorunlara da yol aÃ§tÄ±.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla yakÄ±n zamanda artÄ±k ellerini ve kollarÄ±nÄ± da kullanamaz hale gelecek. DoktorlarÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re baÄŸÄ±msÄ±z nefes almasÄ±, yutkunmasÄ± ve konuÅŸmasÄ± da olanaksÄ±z hale gelecek.

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HAYATI BELGESELE DÃ–NÃœÅžTÃœ

Film setinde geÃ§irdiÄŸi kaza sonucu hayatÄ± tersine dÃ¶nen dublÃ¶r David Holmes'un hayatÄ± bir belgesele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

The Boy Who Lived adlÄ± bu belgeselin yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri de David Holmes'un aynÄ± zamanda yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Daniel Radcliffe. ÃœnlÃ¼ oyuncu bu ÅŸekilde kendisi yerine zorlu bir sahnede oynamaya hazÄ±rlanÄ±rken kaza geÃ§irip hayatÄ± deÄŸiÅŸen arkadaÅŸÄ±na da gÃ¶nÃ¼l borcunu Ã¶demiÅŸ oldu bÃ¶ylece.

David Holmes Independent'e verdiÄŸi rÃ¶portajda Daniel Radcliffe'i ne zaman hareket ederken gÃ¶rse kendisinin de eskisi gibi hareket edebildiÄŸi hissine kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DublÃ¶r Holmes, Radcliffe'in ÅŸekle girmesine kendisinin de katkÄ±sÄ± olduÄŸunu belirterek "Bu dolaylÄ± baÅŸarÄ±larla yaÅŸayabilirim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onu ÅŸekle sokan ve filmlerindeki fizikselliÄŸinin temelini atan kiÅŸinin ben olduÄŸumu biliyorum" dedi.

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Eski bir jimnastikÃ§i olan David Holmes, Daniel Radcliffe ile birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini belirterek "O her zaman benim en iyi arkadaÅŸÄ±mdÄ±. Onunla gurur duyuyorum" diye konuÅŸtu.

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Holmes, Harry Potter filmleri konusunda Ã¶zellikle de kaza geÃ§irdiÄŸi halka nedeniyle bir piÅŸmanlÄ±k duyup duymadÄ±ÄŸÄ± sorusuna ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: " EÄŸer hiÃ§ piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylersem bu benim insan olmadÄ±ÄŸÄ±m anlamÄ±na gelir. Ama Harry Potter serisiyle ilgili hiÃ§bir piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±m yok."





"BU HAKSIZLIK"

Daniel Radcliffe ise bir rÃ¶portajÄ±nda her zaman bir aÄŸabeyi olmasÄ±nÄ± istediÄŸini ve David'i de bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etmiÅŸti.



Radcliffe, belgeselde yakÄ±n arkadaÅŸÄ± da olan ve kendisi yerine tehlikeli sahnelerde oynayan David'in sakat kalmasÄ±na yol aÃ§an kazayÄ± hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nda da duygularÄ±na kolayca hakim olamadÄ±.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu yaÅŸananlarÄ±n "haksÄ±zlÄ±k" olduÄŸunu belirterek arkadaÅŸÄ± David'in bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yaÅŸamamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.