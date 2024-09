Daha geçen sene oğluna vasiyetini yazmıştı... Kanseri yenen oyuncu ikinci kez anne oldu

Haberin Devamı

Kimi zaman umut, kimi zaman gözyaşlarıyla dolu tedavi sürecini atlattı. Şimdi de bambaşka ve bu kez çok güzel bir sürprizle hayranlarının karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu ve bir süre önce gizlice evlendiği kocası kanseri birlikte yenip bir de yeni bebek sahibi oldular!

ÖNCE GİZLİ EVLİLİK SONRA YENİ BEBEK

Bu ünlü oyuncu Olivia Munn'un ta kendisi...

44 yaşındaki Munn, bu yılın ilk yarısında gizli saklı sürdürdüğü kanser savaşını açıklayıp hayranlarını üzmüştü...

O zorlu süreci o sırada nişanlısı olan John Mulaney ve oğulları Malcolm'ın desteğiyle atlatan Olivia Munn, önceki gün de Instagram sayfasında aralarına bir de kız bebeğin katıldığını duyurdu.

Olivia Munn'un sosyal medya paylaşımında anlattığına göre 14 Eylül'de nişanlısı John Mulaney ile birlikte bir kız bebek sahibi oldu.

Kızlarına Mei June adını verdiklerini belirten Munn, kızının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini ekledi.

KIZINI TAŞIYICI ANNE DOĞURDU

Hatta güzel oyuncu, bebeğinin taşıyıcı annesiyle tanışıp sohbet ettiğini de sözlerine ekledi.

Taşıyıcı annenin kendisine karşı çok anlayışlı olduğunu anlatan Olivia Munn, "Bebeğimi dokuz ay boyunca güvenli bir şekilde karnında taşıdı" diye yazdı.

Güzel oyuncu bu arada kızının adının anlamını da açıkladı. Mei'nin Çince'de "erik" anlamına geldiğini belirtti ünlü oyuncu. Minik bebeğin ikinci adı June ise "haziran" anlamına geliyor.

HASTALIĞI ONA KÖTÜ BİR SÜRPRİZ YAPTI

Olivia Munn, bu yılın ocak ayında nişanlısı John Mulaney ile birlikte Oscar törenine katıldıktan sonra meme kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Önce doktor kontrollerinde bir sorun rastlanmadığını öğrenip içi rahatlayan Munn, sonradan yapılan ileri tetkiklerle meme kanseri olduğunu öğrendi. Bu süreçte iki göğsü de alındı ve zorlu bir tedavi sürecinden geçti.

O dönemde ruhsal olarak da çöken Olivia Munn en büyük desteği nişanlısı John Mulaney'den gördü. Bir de tabii minik oğlu Malcolm vardı ona güç veren.

Olivia Munn, eğer hastalığı yenemezse oğlunun onun yanında kalmak için ne kadar çok çaba harcadığından emin olsun diye mücadelesini videoya kaydettiğini de belirtmişti.

GİZLİCE EVLENDİLER

Bundan bir süre önce de çiftin gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı.

41 yaşındaki John Mulaney, bu durumu da konuk olduğu Late Night With Seth Meyers adlı programda açıkladı.

Olivia Munn'un annesi Kim'in de konukları arasında olduğu programda Mulaney, karısıyla evliliğinin simgesi olan yüzüğünü de kameralara gösterdi.

John Mulaney "Bu hayatımın en harika zamanı" diye konuştu. Sonra da eşinin Vietnamlı köklerine gönderme yaparak "Geniş bir Vietnamlı aileden biriyle evlenmek bugüne kadar yaptığım en eğlenceli şeylerden biri" diye sürdürdü sözlerini.

Mulaney, kayınvalidesi Kim'in de kendisiyle birlikte olduğunu ve seyirciler arasında oturduğunu belirterek "Bayan Kim, bu gece burada benimle birlikte. Geldiği için çok mutluyum" dedi.

MEME KANSERİNİ ATLATTI

Olivia Munn; birkaç ay önce atlattığı meme kanseri nedeniyle gündeme gelmişti. Güzel oyuncu hastalıkla savaşını ayrıntısıyla gözler önüne sermişti.

Munn, bu yıl Oscar töreninde Mulaney ile birlikte kırmızı halına sergilediği göz kamaştıran görüntüyle hafızalara kazınmışken birkaç gün sonra başına gelenleri kendisi anlattı.

Munn, geçen bir yılı meme kanseriyle boğuşarak geçirdiğini ve bu süreçte dört kez ameliyat olduğunu açıkladı.

Olivia Munn, paylaşımında, yaptırdığı testler sonucunda kanser geni taşımadığı ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra bu hastalığa yakalanmanın kendisi için büyük bir şaşkınlık olduğunu gizlemedi.

Güzel yıldızın söylediğine göre geçen yılın Şubat ayında hem kendisi hem de kız kardeşi kansere yakalanma riski olup olmadığını öğrenmek için testi yaptırdı.

Sonuçta iki kardeşin de yüzde 90 böyle bir risk taşımadığı belirlendi. Yani testin sonucu negatif çıktı.

Bununla yetinmeyen Olivia Munn bir de mamografi çektirdi. Orada da sonuç temiz çıktı. Tam kız kardeşiyle sağlıklı olmalarını kutladıktan sadece iki ay sonra ise Munn, meme kanserine yakalandığını öğrendi.

10 AYDA DÖRT AMELİYAT GEÇİRDİ

Olivia Munn, sosyal medya paylaşımında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Geçen on ay içinde dört kez operasyon geçirmek zorunda kaldım. Günlerimin büyük bir bölümünü yatakta geçirdim. Sonra da kanserle ilgili hayal edebileceğimden bile çok fazla şey öğrendim."

Olivia Munn, sürpriz bir şekilde bu süreçte sadece iki kez ağladığını söyledi. Bu durumu da "Sanırım ağlamak için zaman yokmuş gibi geldi bana. Odak noktam daraldı ve açık fikirli kalma yeteneğimi yitirmeme neden olacak duygularımdan arınmaya çalıştım."

Olivia Munn, hastalığın tedavisi sırasında yaşadıklarını dışarıya fazla yansıtmamayı tercih etti. Enerjisi olduğunda ve oğlunu parka götürdüğü zaman insanların kendisini görmesine izin verdi.

Munn sosyal medya mesajında hastalığını insanlarla paylaşabilmek için de bazı zorlukları aşması gerektiğini yazdı.

OĞLUNUN FOTOĞRAFI HEP YANINDAYDI

Olivia Munn, her dört operasyonunda da oğlu Malcolm'ın fotoğrafını yanından ayırmadığını belirtti. "Her operasyon öncesinde oğlumun çerçeveli bir fotoğrafını baş ucuma koydum. Böylece her seferinde uyanıp gözlerimi açtığımda gözlerimin göreceği ilk şey o oldu."

Olivia Munn'un bu hastalık açıklamasından sonra sosyal medyada da bir tartışma başladı. Bazı kişiler göğüs implantlarının meme kanserine yol açabileceğini bu yüzden yasaklanması gerektiğini savundu.