'Burada ölmek istemiyorum' demişti... Elden ayaktan düştü, evine dönemedi: Ünlü şarkıcıda ne gençlik kaldı ne sağlık!

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Yaşı iyice ilerleyip artık sağlığı da bozulunca aklına ilk gelen, doğup büyüdüğü topraklara dönmekti. Bu isteğini dile getirmesinin üzerinden iki yıl da geçti.

Ama o hala evine dönebilmiş değil. Çünkü yaşadığı sağlık sorunları bu isteğinin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

SAĞLIK SORUNLARI HAYATINDAN BEZDİRDİ

Kendi vatanına olan özlemini böyle açık açık dile getiren bu ünlü Ozzy Osbourne.

Yani bir başka deyişle bir zamanlar çılgın hayatıyla ilgi çeken, sahnede kelimenin tam anlamıyla "bir ateş parçasına dönüşen" Osbourne, artık 75 yaşına geldi...

Çağımızda çok da yaşlı sayılacak bir hayat diliminde olmayan Osbourne yine de uzun süredir ardı ardına yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği operasyonlar yüzünden hayattan eskisi kadar keyif alamaz hale geldi.

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Osbourne geçtiğimiz günlerde de 1982 yılından bu yana evli olduğu, birlikte nice yılları geçirdiği karısı Sharon Osbourne ile birlikte çıktığı bir gezintide objektiflere takıldı.

Omurgasındaki sorun ve yıllardır mücadele ettiği Parkinson hastalığı yüzünden rahatça yürüyemeyen Osbourne, otomobilden inince önce bir eline bastonunu aldı diğer koluna giren yardımcısının desteğiyle tekerlekli sandalyesine kadar ilerledi.

Bunun ardından da artık daha sık kullandığı tekerlekli sandalyesine oturdu. O anlarda bile bastonunu bırakmadı.

Ozzy Osbourne, önceki gün yine objektiflere takıldı. Bastona dayanıp tekerlekli sandalyesine gitmek için bile yardım alması gerekti.





'AMERİKA'DA ÖLMEK, BURADA GÖMÜLMEK İSTEMİYORUM'

Bundan bir süre önce Osbourne çifti kendi hazırlayıp sundukları bir sohbet programında artık memleketleri olan İngiltere'ye dönmek istediklerini söylemişti.

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Ancak orada Sharon Osbourne'un belirttiğine göre Ozzy'nin yaşadığı sağlık sorunları yüzünden memleketlerine taşınmayı ertelemek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Aslına bakılırsa uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Ozzy Osbourne, bundan iki yıl önce verdiği bir röportajda memleket özlemini açıkça dile getirmişti.

Müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran Osbourne, "Amerika'da ölmek, burada gömülmek istemiyorum. Ben İngiliz'im. Geri dönmek istiyorum. Benim için eve dönme zamanı" diye konuşmuştu.

Ayrı röportajda eşi Sharon Osbourne'a da bu konuda kocasına katıldığını belirterek "Amerika artık büyük ölçüde değişti. Şu anda yaşamak için çok garip bir yer" diyerek bu konudaki görüşünü belirtmişti.

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Sharon Osbourne, bundan bir süre önce kocasının sağlığının çok bozulduğunu ve ona ağırlıklı olarak kendisinin baktığını söylemişti. Tam 42 yıldır ünlü müzisyenle evli olan Sharon Osbourne "Bunu mecbur olduğum için değil, istediğim ve onu sevdiğim için yapıyorum" diye konuştu.

"Ozzy son beş yılda yedi tane ameliyat geçirdi. Daha fazla yapabilecekleri bir şey yok. Şimdi artık mesele onun iyileşmesiyle ilgili" diyerek ünlü müzisyenin son durumunu anlattı.

Kocasını bir Çin vazosuna benzeten Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne'un kan inceltici ilaçlar kullandığını bu yüzden dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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Ünlü müzisyen eğer bir daha düşerse ciddi miktarda kan kaybedebileceğini hatırlattı. "Tıpkı bir Çin vazosu gibi... Onu pamuklara sarıp korumak gerekiyor" sözleriyle durumu tanımladı.





'ONU BU DURUMDA GÖRMEK ÇOK ZOR'

Sharon Osbourne, bir zamanlar sahnede fırtınalar estiren kocası Ozzy'nin bozulan sağlığına yenik düştüğünü görmenin çok zor olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü müzisyenin artık yalnız başına yürüyemediğini baston ya da tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğunu hatırlattı.

"Kocamın kendi kendine yetemediğini, yardıma ihtiyaç duyduğunu görmek benim için çok üzücü. Öyle enerjikti ve öylesine yaşama sevinci doluydu ki! Ama insan uyum sağlamayı öğreniyor" diye Ozzy Osbourne'un durumunu ifade etti.

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Sharon Osbourne, çok uzun bir evliliğin ardından elden ayaktan düşen kocasını asla bırakmayacağını sözlerine ekledi.

'ASLA BIRAKMAYACAĞIM... ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUM'

Osbourne, 74 yaşındaki Ozzy Osbourne hakkında "Ben her zaman kocamın yanında olacağım. Ona tapıyorum. Ona çok şey borçluyum. Bana hayatımdaki en güzel şeyleri, çocuklarımı verdi" diyerek sözlerini tamamladı.

Ozzy Osbuorne 2003 yılında Parkinson hastalığına yakalandı. Ama bunu 2020 yılına kadar kamuoyuna açıklamadı. Osbourne bu hastalıkla birlikte yaşamayı "kurşun çizmelerle dolaşmaya" benzetti.

Ozzy Osbourne 2019 yılında evinde tuvalete giderken düştü, boynunda ve sırtında hasar oluştu. Bu durum 16 yıl önce yaşadığı bir ATV kazasında sakatlandığı bölgeyi etkilediği için birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldı.

Osbourne, katıldığı bir TV programında artıka ameliyat olmak istemediğini çünkü bunun hem kendisinin hem ailesinin hayatını cehenneme çevirdiğini söylemişti.

1982 YILINDAN BU YANA EVLİLER

Osbourne çifti 1982 yılından bu yana müzik dünyasında "karanlıklar prensi" olarak anılan Ozzy Osbourne ile evli.

Çiftin 40 yaşında Aimee, 38 yaşında Kelly ve 37 yaşında Jack adında üç tane çocuğu var. Osbourne çifti bu çocuklarından Kelly kısa süre önce ilk kez anne oldu. Oğulları Jack'in ise dört tane çocuğu var.