Cebinde tek kuruş para yok... Nice kasalar onun sayesinde doluyor!

Haberin Devamı

Bu konuda söylenecek tek bir cümle var: Her ne kadar aile olsalar da aralarında kan bağı bulunsa da onlar gerçekten bir "şirket:"

Çünkü İngiliz kraliyet ailesi bildiğiniz sıradan ailelerden değil. Yaşayışları da işleyiş de kelimenin tam anlamıyla "şirket" mantığında. Hem de her ne olursa olsun hep "kazanmak" için bütün olanaklarını kullanan, şartları zorlayan bir şirket.

Her ne kadar onların artık tarihe karışması gerektiğini savunanlar olsa da İngiliz kraliyet ailesinin varlığını sonuna kadar destekleyenler de var. Çünkü bu sayede onlar da kazanıyor.

Hemen belirtelim İngiliz kraliyet ailesinin toplam serveti 90 milyar dolara yakın. Buckingham Sarayı başta olmak üzere sahip oldukları bütün mülkler, aile koleksiyonundaki birbirinden değerli mücevherler de bu servete dahil. Üstelik bunlar aile üyeleri arasında birinden diğerine geçiyor.

Haberin Devamı

ÜÇ KARDEŞ ZENGİN DOĞDU

Bu girişin ardından şimdi de asıl konumuza gelelim. Çünkü bu kez başrolde tahtın, Kral Charles'tan sonraki sahibi, ilk sıradaki veliaht Prens William ile karısı Kate Middleton'ın çocukları var.

Bu üç çocuk yani babasından sonra tahta geçecek olan George ile kardeşleri Charlotte ve Louis böylesine büyük bir zenginlik ve ayrıcalıklar dünyasına gözlerini açtı.

İster inanın ister inanmayın onların bile bu küçücük yaşta sahip olmaları kesin servetleri var.

Dünyanın en zengin ailelerinden gelen çocukların daha şimdiden sahip olduğu serveti daha doğrusu onlara miras yoluyla geçecek olan milyar dolarları gözler önüne seren Outdoor Toys adlı sitenin araştırmasına göre İngiliz kraliyet ailesinin en zengin genç kuşak üyesi henüz 9 yaşında olan Prenses Charlotte.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'in ortanca çocuğu Charlotte daha şimdiden 4 milyar sterlinlik bir servetin tam ortasında oturuyor.

Bu da onun ileride tahta geçecek ağabeyi George'dan daha zengin bir hale getiriyor.

Haberin Devamı

HEM KENDİSİ ZENGİN HEM BAŞKALARINI ZENGİN EDİYOR

Bir başka deyişle normal bir çocuk gibi davranmasına, okulda arkadaşlarının onu takma isimlerle çağırmasına, şekerleme gördüğünde dayanamayıp yemesine çok da aldanmamak lazım.

Çünkü Charlotte sadece kendi ailesinin en zengin çocuğu olmakla kalmıyor belki de dünyanın en zengin çocuğu.

Peki Charlotte'un bu zenginliği nereden geliyor?

Tabii ki ailesinin servetinden. Yani ona kalacak olan miras söz konusu. Charlotte zamanı geldiğinde 4 milyar sterlinden fazla bir mirasın sahibi olacak.

Bir takım taşınmazlar bir yana Charlotte biraz daha büyüdüğü zaman ailesinin o paha biçilmez mücevher koleksiyonundaki milyonluk parçalara ulaşabilecek.

Haberin Devamı

BÜYÜDÜĞÜNDE ÇOK YÜKSEK BİR UNVANIN SAHİBİ OLACAK

Bunlar arasında büyük büyükannesinden kalanlar olduğu gibi aile geleneklerine göre babaannesi Prenses Diana'dan miras kalan ve kendisine geçecek mücevherler de var.

Bütün bunlara ek olarak babası William, tahta geçtiğinde Charlotte aile içinde hiyerarşik olarak en yüksek unvanlardan biri olan "kraliyet prensesi olarak anılacak. Yani bugün büyük halası Prenses Anne'in sahip olduğu unvan ona geçecek.

Bu unvanla birlikte yine mirastan kendisine düşen pay yükselecek. Ama bunun için önünde bir engel var: "Kraliyet prensesi" unvanını taşıyan bir önceki kişi hayatta olduğu sürece sonra gelen bu unvanı kullanamıyor.

Haberin Devamı

Bu arada hemen belirtelim ki Charlotte, büyük kardeşi George ve küçük kardeşi Louis'den daha varlıklı... Üstelik şimdiden.

Prenses Charlotte dünyanın en zengin çocuğu olmakla kalmıyor aynı zamanda kazandırıyor da! Kimlere mi?

Belki kendisi şu an için pek farkında değil ama önde gelen moda markaları onun sayesinde kasalarını dolduruyor.

ONUN SAYESİNDE MODA FİRMALARININ KASASI DOLUYOR

Bir başka deyişle çocuk modasında bir "Charlotte etkisi" var. Tıpkı yetişkin kadın giyimindeki "Kate etkisi" hatta ondan önceki "Diana etkisi" gibi.

Daha açık söylersek Prenses Charlotte da kendi yaşıtları arasında bir moda ikonu.

Haberin Devamı

Charlotte epey uzun zamandır tüm ailesiyle birlikte bazı etkinliklerde kameralar karşısına çıkıyor. İşte o sırada giydikleri de bir anda trend haline geliyor.

Kendi kız çocuklarını kraliyet ailesinden biri gibi giydirmek isteyen anneler ve babalar, Charlotte'un üzerinde gördükleri giysileri almak için söz konusu markaların mağazalarına ya da internet üzerinden satış yaptıkları sitelere kelimenin tam anlamıyla hücum ediyor.

Moda markalarının bu işten kazancı ise milyonlarca doları buluyor. Yani kasaları Charlotte sayesinde epey doluyor.

ÜZERİNDE GÖRÜLEN ELBİSELER SAATLER İÇİNDE SATILDI VE BİTTİ

Sözgelimi babası William ve ağabeyi George ile birlikte Taylor Swift konserine gittiğinde üzerinde olan payetli çocuk parti elbisesi internet üzerinde sadece birkaç saat içinde yok sattı.

Aynı şekilde 2022 Kraliçe'nin Platin Jübilesi etkinliklerinden birinde giydiği kırmızı elbise de annelerin ve kızlarının büyük ilgisini çekti.

Hatta o elbisenin aynısından satın almak isteyenler tam bir çılgınlık yarattı ve o ürün de birkaç saatte yok sattı.

Charlotte'un bu özelliği yeni başlamadı kuşkusuz. Daha küçükken altıncı doğum günü pozunda giydiği çiçekli elbise de kapış kapış gitti. Söz konusu markanın 28 yıllık tarihinde o zamana kadar en hızlı satılan ürün oldu.

ANNESİNİN EN BÜYÜK RAKİBİ

Tabii ki aynı durum annesi Kate için de geçerli. Onun da üzerinde görülen her kıyafet, kullandığı aksesuar anında yok satıyor.

Hatta bir dönem firmalar, Kate'in üzerinde görülen elbiselerin üretimine bile yetişemediklerini açıklamıştı.

Elbette herkesin ünlü moda tasarımcılarının imzasını taşıyan bu kıyafet ve aksesuarları satın alması maddi olarak imkansız.

Ama bu konuda da "benzer" ya da "taklit" sektörü devreye giriyor. Söz konusu kıyafet ve aksesuarların, daha uygun fiyatlarla satılan benzerleri üretiliyor ve kapış kapış satılıyor.

Aslında Kate'in neredeyse her taktığı aksesuar, her giydiği elbise böyle satış rekorları kırıyor. Bu yüzden sadece bu konunun başlangıç noktasına değinelim.

2010 yılında Prens William ile nişanlandığı duyurulduğunda onunla kol kola kamera karşısına çıktığı o ünlü elbise kraliyet hayranlarını çılgına çevirdi. Hemen elbisenin markası bulundu ve hem o ürün hem de benzerleri "peynir ekmek gibi" satıldı.

Görünüşe göre aynı özelliğe Charlotte da daha şimdiden çoktan sahip oldu bile.

Kate, moda markaları için bulunmaz nimet olduğunu daha Wililam ile nişanlarının duyurulduğu o ilk resmi pozuyla kanıtladı... Üzerindeki bu elbise saatler içinde internet üzerinden satış rekorları kırdı.





Charlotte'un doğum günü pozunda giydiği bu elbise de kız çocuk annelerinin kalbini çaldı. Elbise satış rekorları kırdı.

BİR DÖNEM YÜZÜK ÇILGINLIĞI VARDI

Bu konudaki en büyük çılgınlık Diana Spencer'ın Prens Charles ile nişanlandığı sırada yaşanmıştı. Diana'nın ünlü safir taşlı nişan yüzüğü anında yok satmıştı. Hatta taklitleri bile "peynir ekmek gibi" deyimini karşılar şekilde vitrinlerden yok olmuştu.

Aynı yüzük yıllar sonra Kate'in parmağında ortaya çıktığında da yine aynı durum yaşandı.

Özetle İngiliz kraliyet ailesi, her ne kadar kendilerine karşı olanların sayısı hatırı sayılır derecede artsa da Charles'a "benim kralım değil" diye protesto gösterileri düzenlense de hem kazanmaya hem de kazandırmaya devam ediyor.