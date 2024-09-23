Zengin ailenin çocuğu... İşi de çoktan hazır... Ama eğitiminden vazgeçmedi: Kızımız ABD'de okuyacak!

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Peki ama bu tür ailelerde doğan yeni nesillerin sırf bu ayrıcalık nedeniyle geleceği hiç düşünmediğini mi sanıyorsunuz?

Tabii ki hayır... Durum hiç öyle değil... Hatta tam tersine bu yeni nesillerin ünlü ailelerinin varlığını sürdürebilmeleri için daha fazla emek harcaması gerek.

Zaten bu konuyu onlar düşünmese bile anne ve babaları düşünüyor. Hele söz konusu kişi büyük bir ailenin geleceğinin teminatıysa...

Ya da başka bir deyişle bir kraliyet ailesinin veliahdıysa...

BABALARI YERLERİNİ OĞULLARINA DEĞİL KIZLARINA BIRAKACAK

Tesadüfe bakın ki Avrupa'da şu anda tahtta oturan krallar, günü geldiğinde yerlerini tarih boyunca alışıldığı gibi oğullarına değil kızlarına bırakacaklar.

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Önce İsveç, sonra İspanya, Hollanda ve Belçika'da tahta şu anda hayata hazırlanan prensesler oturacak.

Elbette babalarının yerine geçecek bu genç kızlar dünyaya ayrıcalıklı bir şekilde geldi. Ama bu durum onlara bazı sorumluluklar da yükledi. Bazı katı protokol kurallarını öğrenmek ve çok iyi bir eğitim görmek gibi.

Yani gelecekte ülkelerinin kraliçesi olacak bu genç kızlar çok sıkı bir süreçten geçiyorlar bu anlamda.

Artık herkesin bildiği gibi bu konuda ortak özellikleri bu genç kızların belli bir süre askeri eğitim görmesi. Sonra da üniversite geliyor.

İNGİLTERE'DEKİ OKULDAN MEZUN OLDU... ARTIK ABD'DE OKUYACAK

İşte gelecekte babasının yerine tahta geçecek olan prenseslerden biri de Belçika Veliaht Prensesi Elisabeth.

Belçika Kralı Philippe ile Kraliçe Mathilde'nin en büyük çocuğu olan Elisabeh geçtiğimiz temmuz ayında Oxford Üniversitesinden mezun odu.

Cüppe giyip kep atan genç kızı o gün annesi, babası ve kardeşleri Prenses Eleonore ile Prens Emmanuel de yalnız bırakmadı. Elisabeth'in diğer erkek kardeşi Prens Gabriel ise askeri eğitimini sürdürdüğünden o törende yer alamadı.

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Prenses'in Oxford mezuniyetinde, kral babası ve kraliçe annesi de yalnız bırakmadı.





ARTIK ABD'DE HARVARD'DA OKUYACAK

Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Elisabeth, Oxford'da tarih ve politika konusunda eğitim gördü. Fakat o mezuniyetin ardından Elisabeth'in eğitimi bitmedi.



Şimdi de öğrenimini ABD'de sürdürecek.

Genç kız orada da Harvard Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapacak.

Belçika kraliyet ailesi bu mutlu haberi resmi Instagram hesabından duyurdu.

Paylaşımda Elisabeth'in günlük giysileri içinde okuyacağı binanın önünde çekilen pozlarına yer verildi.

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AVRUPA'NIN VELİAHTLARI KIZ ÇOCUKLARI

Elbette pek çok kişinin aklına monarşi ve veliaht denilince hemen prensler geliyor. Ama bazı ülkeler için durum pek öyle değil. Çünkü Avrupa'nın bazı ülkelerinde babalarından sonra tahtı devralmaya hazırlananlar, kral ile kraliçenin erkek çocukları değil kız çocukları.

Bazılarında hiç erkek çocuk olmadığı için bazılarında da tahta geçiş, dünyaya geliş sırasıyla olduğu için prensesler, babalarının tahttaki yerini almaya hazırlanıyor.

Gelin Avrupa'nın geleceğinde söz sahibi olacak o prensesleri bir başka deyişle "geleceğin Kraliçe Elizabeth'lerine" ya da tahtı bir süre önce oğluna devreden Danimarka Kraliçesi gibi Margarethe'lerine bir göz atalım.

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VELİAHTLARIN EN KIDEMLİSİ

Gelecekte Avrupa monarşisinde söz sahibi olacak prenseslerin "en kıdemlisi" 46 yaşındaki İsveç Prensesi Victoria.

İsveç Kralı ile Kraliçesi'nin en büyük çocuğu olan Victoria, erkek kardeşi olmasına rağmen, ailenin ilk doğan çocuğu olduğu için ülkesindeki yasalar gereği babasından sonra tahta geçecek.

Bu durum gerçekleştiğinde başka bir şekilde de adını tarihe yazdıracak Victoria. İsveç'in dördüncü "egemen" kraliçesi olacak.

Bir başka deyişle bu unvana evlilik yoluyla değil tahtı babasından devralarak ulaşmış olacak. Ayrıca 1720'den bu yana tahta geçen ilk kadın veliaht olarak da hatırlanacak. Onun ardından ise tahtı kızı Estelle devralacak.

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BÜTÜN DÜNYA ONA HAYRAN

Gelelim Avrupa'nın en çok gündemde olan genç veliahtına yani İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Prenses Leonor'a.

Asturias Prensesi unvanını taşıyan Leonor geçen yıl 18 yaşına girdi. Gelecekte ülkesine bütün benliğiyle hizmet edeceğine de yemin etti.

Zaten daha önce askerlik görevine başlayan Leonor, ülkesinde de dünyada da kelimenin tam anlamıyla çılgınlık yarattı, milyonlarca hayran edindi.

Leonor bir yıldan bu yana dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi üyesi olarak biliniyor. Hatta aralarında yaş farkı olmasına rağmen Galler Prensesi Kate Middleton ile "hayran kitlesi" açısından büyük bir rekabet halinde.

KUZEY ÜLKESİNİN SESSİZ SAKİN PRENSESİ

Gelelim şimdi de bir başka "Külkedisi"nin" kızına yanı Norveç'in veliaht prensesi Ingrid Alexandra'ya.

Veliaht Prens Haakon ile halktan bir aileden gelen daha evlilik dışı bir de çocuğu olan eşi Mette Marit'in en büyük çocuğu olan Ingrid Alexandra, 2022 yılında diğer kraliyet ailesi üyelerinin de katılımıyla ve gösterişli törenlerle 18 yaşına girdi.

O da gelecekte ülkesinin tahtına oturacak prenseslerden. Ama bunun için biraz beklemesi gerek. Çünkü şu anda dedesi tahtta.

Sonra babası Haakon geliyor. Zamanı geldiğinde Haakon; tahtını ve tacını kızına devredecek.

HOLLANDA TAHTI ONU BEKLİYOR

Sıra Hollanda'ya geldi. Ülkenin kralı Williem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın en büyük kızı Catharina Amalia da ülkesinin gelecekteki kraliçesi.

20 yaşındaki Amalia'nın iki kız kardeşi daha var. Ama kendisi en büyük olduğu için babasının tahtına geçme hakkı da onun.

Yeri gelmişken hatırlatalım, Amalia'nın annesi Maxima da sıradan bir aileden geliyor. Hatta Hollandalı bile değil Arjantinli.

Ama o sırada prens olan Willem Alexander ile evlendikten sonra halkın büyük sempatisini kazandı. Hatta şimdi popülerliği mavi kanlı kocasını bile geride bırakmış durumda.

Görüldüğü gibi Avrupa'da hüküm süren kraliyet ailelerinin başında şu anda krallar var. Ama tesadüf işte bu krallar zamanı geldiğinde yerlerini kızlarına bırakacaklar.

Böylece onların devri başladığında yüzyıllardır süregelen "masal prensesi" deyimi de uzun süre rafa kalkacak.

Onun yerini, bu hükümdar kadınlarla evlenen genç adamlar alacak. Belki de o zaman herkes onlardan "masal prensi" diye söz edecek.