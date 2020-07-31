Coşkun Sabah: Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram’da olmaz. Kapattırdık Instagram’ını

◊ Öncelikle yeni şarkın “Yalan Yıllar” hayırlı olsun. Şu anda buluştuğumuz evde yazıldı bu şarkı. Bu evdeki hayatından başlayalım söze. Coşkun Sabah güne nasıl başlar?

- Sabah uyandığımda kış bahçemde özel kahvemi içerim. Birkaç saat sonra çok hafif bir şeyler yerim. Beyaz peynir, salatalık, domates. O kadar. Alkol kullanmıyorum, hiç gececi olmadım. Beste yaparken de aralıklarla çay içiyorum. Hem iyi bir kahveci hem de iyi çaycıyım.

◊ Kendine çok iyi bakıyorsun ve genç kalmayı başardın...

- 28 yıl önce Zürih konserim sırasında bir antiaging merkezine gitmiştim. O günden beri vücut için gerekli olan, yaşlanmayı geciktiren takviyeleri kullanıyorum. Türkiye’de o yıllarda yoktu, ben biraz erken keşfettim. Hücrelerimiz iyiyse sağlıklıyız. Görmediğimiz hücreler iç organlarımızda. Onların da sağlıklı olabilmesi için sevdiklerini vermemiz lazım. Vücudun üretemediği, hücrenin muhtaç olduğu yapıları takviye olarak almamız lazım.

◊ Başka neler var bilmediğimiz?

- Vücudun kan örneğinde hormonlar, mineraller, aminoasitler arasında bir denge var. Antiaging bu dengeyi de koruyor. 3-5 yılda bir kan örneğim alınarak yurtdışında gönderiliyor. Eksik olanlar dengeyi koruyacak şekilde yerine konuluyor. Osman Müftüoğlu hocamızın önerdiği kolajen takviyesine ben 20 yıl önce başlamıştım.

TARKAN’DAN DAHA SÜKSELİ BİR ALGIM VARDI

◊ Bu konuya takıntılı olmanın nedeni sahne insanının fiziksel olarak da çekici olması gerekliliği mi?

- Bizim finansımız müzikten, sahneden geliyor. Onun için de potansiyel lazım. Bir şarkıcının fiziksel olarak beğenilmesi, o kişinin potansiyeli oluyor. Ben bunu gençliğimde yaşadım. Türkiye’de şu an Tarkan neyse, ondan daha sükseli bir algım vardı. Hayran kitlemin yüzde 60’ı sanatıma, müziğe geliyorsa, yüzde 40’ı yakışıklılığıma geliyordu.

◊ Flört eder misin sahneden?

- Evli olmadığım zamanlarda olmuştur. Sahne flörtü vardır, bunu kimse inkar edemez. Doğal gelişen bir şey bu. Ama iki kişi arasındadır ve eğer ertesi gün bir arkadaşına anlatmazsan kimse de bilmez.

MÜZİK ADAMI EVDE YALNIZ OLMALI

◊ Evlilik bir engel mi peki bu meslekte?

- Şarkıcıyı, sahnedeki adamı engellemez ama beste yapan, üreten müzik adamını engeller. 2 yıl oldu boşanalı. Bu evde yalnızım. Kızım yurtdışında okuyor, arada sadece o geldi gitti bu eve. Yaşadığım yalnızlıkta çok fazla ürettim. Karantina döneminde 7-8 tane beste yaptım. Müziği inşa eden, melodi yaratan insanın yalnız olması çok daha verimli oluyor. 30 yıllık söylemim vardır; beste yapmak için odada yalnız olmak yetmiyor, evde yalnız olmak lazım. Ben şu anda coştum.

◊ Ama sen de direndin boşanmamak için...

- Farkında değildim ki bu kadar olacağının. Ayrıldıktan sonra daha iyi anladım. Bu ara her gece şarkı yapıyorum.

◊ Bekarlığı övüyorsun ama eski eşin Ceyda ile de aranız maşallah çok iyi. Bir daha evlenmez misin?

- Şu anda yeniden evlenme olayında ikilimdeyim. Ceyda ile dostluğumuz sürüyor. Haftanın 3-4 günü onda yemekteyim. Böyle olmasaydı ben kesin evlenirdim. Yalnız kalmayı sevmiyorum çünkü.

◊ Belki Ceyda ile evlenirsin tekrar?

- Şu ana kadar öyle bir teklifim olmadı ama oraya doğru da gidiyor olabiliriz. Millet dönüp “O zaman neden ayrıldınız” demez mi diye düşünüyorum.

◊ Onlara ne, kime ne?

- Zaten bu röportaj çıktığında Bodrum’da birlikte aynı evde olacağız. Beraberiz yani.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KIZIN MAYOLU FOTOĞRAFLARI INSTAGRAM’DA OLMAZ

◊ Kızın Roza’nın Instagram paylaşımlarına tepki gösterdin, neden?

- Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram’da olmaz. Kapattırdık Instagram’ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü.

◊ Yazık, yapmasaydın keşke.

- Kendi çevresindeki arkadaşlarının fotoğraflarını gösteriyor bana. Ben kendi kızım için bunu kabul etmiyorum. “İleride ne istersen yaparsın ama okul okurken bunu yapma” dedim. Olan oldu, gazeteciler bunu kaçırmamış.

◊ Çocukların şarkıcı olsun ister misin?

- İstemem, hele şarkıcıların çektiklerini gördükten sonra hiç istemem. Zaten onların da hevesleri olduğunu düşünmüyorum.

◊ Onlar ne olmak istiyor?

- Roza, Londra’da turizm okudu. Sonra işletmeye geçti. Stilistliğe de ilgi duyuyor. Akıllı da bir kız, babasının mesleğinin turizmle kesiştiğini çok iyi biliyor. Zor bir okulda okudu, çevremiz de var, geleceğini inşa etti.

◊ “Yalan Yıllar” nasıl gidiyor?

- İnsanlar CD istiyor benden. “Trafikte seni dinleyelim” diyorlar. Taşkın’la (Sabah) konuştum, 2-3 ay içinde “Yalan Yıllar”a birkaç şarkı daha ekleyip albüm olarak çıkaracağız. “Yalan Yıllar”ın farklı sound’larını da yapacağız. Melodi güzel, aranje gücüyle farklı kitlelere, gençlere de taşıyacağız şarkıyı. Caz versiyonunu hazırlıyoruz.

◊ Şarkılarını kimlere yazıyorsun?

- Eşime yazdığım bir şarkı hariç diğer tüm şarkılarımı halkı düşünerek yazdım.

◊ “Yalan Yıllar”, “Anılar”ın akrabası gibi. Ne zaman yazıldı? Neye özlemi anlatıyor bu şarkı?

- “Yalan Yıllar” pandemiden 2-3 ay önce yazıldı. Son yıllarda eş dost hep eski yıllar ne güzeldi diye konuşuyorduk. Eskiye özlemimizden çıktı “Yalan Yıllar”. Aşk bile değişikti, pastaneye gidip el ele tutuşmak bizim flörtümüzdü. Yaşanmış yıllar hazinemizdi.

◊ Twitter’a savaş açtın. Neydi seni bu kadar öfkelendiren? Kapatılsın demek yerine başka türlü yaklaşamaz mıydın olaya?

- Sözlerim mutasyona uğratılıyor orada. Düzeltmeye çalıştıkça daha da battığımı gördüm. Bıktım, Twitter hesabımı kapattım. Herkese de kapatmalarını tavsiye ederim. Twitter küfür ve bataklık mecrası.

◊ Kapattığın hesabını tekrar açmayı düşünür müsün peki?

- Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde Twitter hesabımı tekrar açabilirim.

TÜRKİYE’DE ŞU ANDA BENİM İÇİN MÜZİK YOK

◊ Müzikte yeni trendleri nasıl buluyorsun?

- Türkiye’de benim için müzik yok şu anda. Yeni şarkılar benim müzik anlayışıma uzak.

◊ Korona ile imtihanın nasıl geçti? Sende neleri değiştirdi pandemi?

- Yaşam şeklimizi değiştirdi. Herkes standartlarının altına indi. Ama diğer yanda dostlarımızı daha çok hatırlar olduk. Sanki iletişimimiz arttı. Ben yeni şarkılar yaptım. Mesleğimi tetikledi.

◊ Kadına şiddet konusunda neler söyleyeceksin?

- Çağ dışı bir şey. İnsanın bir hanımefendiyi dövmesi, öldürmesi affedilecek bir şey değil. Ve ne yazık ki bu insanlar aramızda geziyor. Her akşam ana haberlerden sonra yapmamız gerekenleri anlatan programlar olmalı. 2015 yılında Türkiye’de kaç kadın cinayeti oldu, Almanya’da, Hollanda’da, İspanya’da kaç kadın cinayeti oldu... Biz neredeyiz, neden buradayız, onlar ne yapıyor, biz ne yapmalıyız... Türkiye’ye bize yakışıyor mu deyip, kültür seferberliği yapmamız lazım.

FAKİRLİĞİ DE BİLİRİM

◊ “Geçinemiyorum” dediğin iddiası olay oldu...

- Bana soru sordular, ben de durum tespiti yaptım. İnternet gazeteleri başıma bela açtı. “Hazıra dağ dayanmaz” söylemimi “Geçinemiyorum”a çevirdiler. Benim de tepem attı, “Böyle bir cümlem varsa ispatlasınlar, 1 milyon dolar vereceğim” dedim, herkes sustu. Ben fakirliği de bilen bir insanım. Villada, özel şoförü olan bir çocukluk geçirdikten sonra babam iflas etti. Lisedeyken gazino ve çay bahçelerinde ud çalarak ailemi geçindirdim. Tek bir simitle geçirdiğim günlerim oldu. Bugünleri görmüş bir insan nankörlük yapar mı?

◊ Bayram anılarını alabilir miyiz?

- Diyarbakır, tarihi Suriçi, el öpmeler, bayram kıyafetleri... O zamanlar yeni ayakkabı, yeni gömlek bayramlara kısmet olurdu.

◊ İlk paranı nasıl kazandın?

- Türk filmi gibi benim hayatım. Rahmetli babam Sabah Kunduraları’nın sahibiydi. Ama bazı yanlışlar sonucu iflas etti ve şaşaalı yaşamımız sona erdi. Ben Atatürk Erkek Lisesi ikinci sınıfa gidiyordum. Abim keman, ben ise ud çalarak eve para getirmeye başladık. Müzisyenler Kahvesi’ne diğer adıyla Çalgıcılar Kahvesi’ne gittik, “İş istiyoruz” dedik. İlk paramız müzikten geldi. Ergil Tezerdi’yi tanır mısın?

◊ Tanımaz olur muyum, çok iyi insandı. Sizin hikayeniz nasıldı?

- Ergil Abi, Fahrettin Aslan’la buluşturdu beni. Maksim Gazinosu’nda çalmaya başladım. Oradayken saz üstadı oldum.

◊ Ve “Baharı Bekleyen Kumrular Gibi” ile her şey daha da değişti...

- O bestem Türkiye’nin şarkısı oldu, milli marş gibiydi. 1978’de Altın Kelebek aldım ve yılın bestecisi oldum. Sonra da şarkıcı oldum. Film müzikleri de yaptım.

◊ Oyunculuk?

- 4 tane kıytırık filmim var, kırda bayırda 5 dakika şarkı okurdum. Ben onlara uzun klipler diyorum. Sanat değeri yok. Evimde bile yok o filmler. Kara listemdir o filmler.

YILDA 4 MİLYON LİRA TELİF ALMAM LAZIM

◊ Bir dönem MESAM başkanlığı yaptın. Besteci ve söz yazarlarının gelirleri ve kaçaklar konusunda ne diyeceksin?

- Telif konusu içler acısı. Orhan Gencebay bu işe ömrünü verdi. “Türkiye’de yüzde 99 kaçak var” dedi bana. Yüzde 1’ini alabiliyoruz. Yılda MESAM’dan aldığım para 40 bin TL. Kaçaklar olmasa yılda 4 milyon lira telif almam lazım. Almanya’da bizim dengimiz GEMA. Şöyle bir örnek vereyim; GEMA’nın 2018 geliri 1 milyar 650 milyon euro. Aynı yıl MESAM’ın topladığı 53 milyon TL, yani 8 milyon 300 bin Euro. Telif nereden toplanır? Radyo, televizyon, otel ve restoranlardan. Sizce Avrupa’da mı daha fazla otel, restoran, TV, radyo var, Türkiye’de mi? Yazık...

YAKIN ARKADAŞLARIM “BU PARALAR SANA YAKIŞMIYOR” DİYORDU

◊ Şu anda işler açıldı, konserler başladı.

- Evet, en çok da benim işler açıldı. Ben yıllardır halkın canını yakmayan bir bütçeyle sahnelerde oldum. En yakın arkadaşlarım bile “Bu paralar sana yakışmıyor” diyordu. Ama ben bütün servetimi bu paralarla yaptım. 150-200 milyona sahneye çıkarak yapmadım. Aç değilim, belli bir mal varlığım var, servetimi böyle yaptım ve her şeyden önemlisi sevenlerimle sık sık buluşma imkanım oluyor. Her taşın altından ben çıkarım, çevrem çok büyük, herkesin benimle bir sahne hatırası var.

BİR ŞARKIMI DÜNYAYA AÇMAZSAM GÖZÜM AÇIK GİDER

◊ Sanat hayatınla ilgili hayallerin neler?

- Bir şarkımı dünyaya duyurmazsam gözüm açık gider. Sony Müzik ile anlaştım, enstrümantal bir albüm çıkaracağım ve melodilerimi satacağız. Bu evrensel melodileri ud albümü ile 8 milyar insana sunacağız. Spotify var artık, YouTube var, müzik artık global. Selami Şahin’le konuştum geçenlerde, “Bir şarkımı Enrico Masias çok beğendi, okuyacak” dedi. İşte bizler melodi satacağız. Aynı yıllar önce “Caddelerde Rüzgar”da olduğu gibi. Loreena McKennitt melodiyi sattı, tüm dünyada farklı şarkıcılar tarafından söylendi. Benim melodilerim de dünyanın dört bir yanında dinlensin istiyorum.