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GeriMagazin "Kızımın okul masrafları çok fazla" demişti...İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza
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Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 15:54,

"Kızımın okul masrafları çok fazla" demişti...İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza

Sanatçı Coşkun Sabah’ın pandemi döneminde “Geçinemiyorum” sözleri uzun süre gündemde yer almıştı.

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1EVİNİN KİRASI 900 EURO
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EVİNİN KİRASI 900 EURO

Sabah: “Benim ağzımdan ‘geçinemiyorum' kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim. Ben ‘hazıra dağ dayanmaz' dedim. Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı.” demişti.

2SEZONU ALAÇATIDA AÇTI
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SEZONU ALAÇATI'DA AÇTI

Eğitimini İngiltere'de sürdüren ünlü sanatçının kızı Roza, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı.Roza paylaştığı bu fotoğrafa, "Güneşli" notunu düştü.

3ANNESİNİN İSMİNİ KOYDU
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ANNESİNİN İSMİNİ KOYDU

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya geldi. Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.Coşkun Sabah, kızı Roza doğduğunda gazetecilere şunları söylemişti:Ceyda hamileyken bebeğin cinsiyetini öğrendiğimizde annemin ismi olan Roza'yı koymak istedik. Roza doğduğunda inanamadık, anneme çok benziyor. Gözlerinin mavi oluşu aynı annem. İki kuşak sonraya geçebiliyor demek ki.

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