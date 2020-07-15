"Kızımın okul masrafları çok fazla" demişti...İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza

EVİNİN KİRASI 900 EURO Sabah: “Benim ağzımdan ‘geçinemiyorum' kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim. Ben ‘hazıra dağ dayanmaz' dedim. Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı.” demişti.